以《焚书坑》讽习近平? 美团股价大跌

(德国之声中文网) 中国食品配送巨头美团的股价5月11日进一步下滑，许多报导指出，原因是创办人王兴5月6日在旗下社交平台「饭否」上所引用的一首唐诗《焚书坑》。

贴文一出，美团两天内市值损失了3百亿美元。报导指，除了他用唐诗以古讽今可能引发抛售，投资者对上个月美团受到的监管打击仍感不安。此外，近日中国科技股广泛下跌，中国科技巨头阿里巴巴、腾讯和jing'don(JD.com)在内的恒生科技指数周二最多下跌4.5%，至6个月低点。

这首唐代诗人章碣的作品，讽刺秦始皇焚书坑儒，最后被「不读书」的刘邦和项羽推翻。王兴此举被外界解读为不满当局一系列的监管，以及对中国国家主席习近平的批评。

原帖已遭王兴删除，他在9日又发文解释，引用该诗的原意是希望提醒自己，最危险的对手可能不在预料之内，并以阿里、京东和拼多多举例，表示美团的对手可能是新公司和新模式。

目前美团网拒绝进一步评论。

下一个「蚂蚁」?

上海消费者委员会周一(5月10日)表示，已经传唤了美团和拼多多，指控它们侵犯消费者权益，这也引起投资者担忧。根据法新社，上海消费者委员会指责美团在退款方面存在问题，并在其应用程式存在误导性内容。

路透社则引用香港易方资本 (eFusion Capital)首席投资官王华说：「我认为中国大陆投资者更关注这首诗，但国际投资者更担心该公司的外送员雇佣成本上升。」他指的是社交媒体对美团和同行如何对待外送员的批评，这些劳工大多数人都没有得到基本的社会和医疗保险。

由中国科技巨头腾讯支持的美团网，自2018年在香港上市以来，股价一路飙升，跻身中国最有价值的科技公司行列。不过4月底，美团也在中国金融监管机构传唤的13家互联网公司之列，这些公司因为涉嫌垄断行为「被要求整改」。美团表示会配合提交计划。

(路透社、美联社、法新社)

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