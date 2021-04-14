 以《焚书坑》讽习近平? 美团股价大跌 | 经济纵横 | DW | 12.05.2021

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经济纵横

以《焚书坑》讽习近平? 美团股价大跌

美团股价10日暴跌9.8%，11日再下跌5.3%至7个月低点，两天市值蒸发近3百亿美元，原因居然与一首唐诗有关。

China | Essenslieferanten

中国食品配送巨头美团的股价受到冲击。

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路透社报道称，中国监管机构在与蚂蚁集团的会议中暗示，让马云脱手蚂蚁集团股份并放弃控制权有助该集团通过北京的业务审查，而蚂蚁集团正在研究让马云退出的各种选项。蚂蚁集团则否认考虑出售马云股权的说法。

阿里巴巴集团控股周一宣布，其关联公司蚂蚁集团将整体申设金融控股公司，将金融业务全部纳入监管。

备受关注的阿里巴巴集团垄断案有了处理结果。中国市场监管总局表示，因违反《反垄断法》，对这家互联网巨头罚款182.28亿元人民币。阿里巴巴回应表示诚恳接受，坚决服从。专家分析，财力雄厚的阿里巴巴集团能够承受这笔巨款罚单。

一键订餐，外送员即刻送餐到府。外卖在中国生意火爆，但外送员的工作却异常艰辛。演算法会制定路线和时间，外送员领取的薪资微博，一般也没有小费。如果对恶劣工作条件提出抱怨，人身安全还可能受到威胁。

(德国之声中文网) 中国食品配送巨头美团的股价5月11日进一步下滑，许多报导指出，原因是创办人王兴5月6日在旗下社交平台「饭否」上所引用的一首唐诗《焚书坑》。

贴文一出，美团两天内市值损失了3百亿美元。报导指，除了他用唐诗以古讽今可能引发抛售，投资者对上个月美团受到的监管打击仍感不安。此外，近日中国科技股广泛下跌，中国科技巨头阿里巴巴、腾讯和jing'don(JD.com)在内的恒生科技指数周二最多下跌4.5%，至6个月低点。

这首唐代诗人章碣的作品，讽刺秦始皇焚书坑儒，最后被「不读书」的刘邦和项羽推翻。王兴此举被外界解读为不满当局一系列的监管，以及对中国国家主席习近平的批评。

原帖已遭王兴删除，他在9日又发文解释，引用该诗的原意是希望提醒自己，最危险的对手可能不在预料之内，并以阿里、京东和拼多多举例，表示美团的对手可能是新公司和新模式。

目前美团网拒绝进一步评论。

下一个「蚂蚁」?

上海消费者委员会周一(5月10日)表示，已经传唤了美团和拼多多，指控它们侵犯消费者权益，这也引起投资者担忧。根据法新社，上海消费者委员会指责美团在退款方面存在问题，并在其应用程式存在误导性内容。

路透社则引用香港易方资本 (eFusion Capital)首席投资官王华说：「我认为中国大陆投资者更关注这首诗，但国际投资者更担心该公司的外送员雇佣成本上升。」他指的是社交媒体对美团和同行如何对待外送员的批评，这些劳工大多数人都没有得到基本的社会和医疗保险。

由中国科技巨头腾讯支持的美团网，自2018年在香港上市以来，股价一路飙升，跻身中国最有价值的科技公司行列。不过4月底，美团也在中国金融监管机构传唤的13家互联网公司之列，这些公司因为涉嫌垄断行为「被要求整改」。美团表示会配合提交计划。

(路透社、美联社、法新社)

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