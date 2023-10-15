以方军事行动：美国不干预、中国称超越自卫范围

（德国之声中文网）中国外交部长王毅周日（10月15日）应约同伊朗外长阿卜杜拉希扬通了电话。自10月7日哈马斯对以色列发动恐袭以来，已造成以方1300多人遇难，以军对加沙地带的报复空袭已导致2300人丧生。为彻底摧毁哈马斯，以色列军方即将发动对加沙的全面进攻，包括派遣地面部队。

北京同伊朗沟通

许多评论认为，伊朗一向支持哈马斯，有可能也是本次袭击的幕后操纵者或者金主。同中方通话前，伊朗外长前往黎巴嫩访问了那里的真主党民兵。周六，阿卜杜拉希扬告诉中国外长，中东爆发战争的危险在增大，应尽快采取行动阻止对加沙平民的袭击，缓解加沙人道局势。伊方希望通过政治方式解决问题，愿就此同中方加强沟通。

王毅表示，当务之急是推动局势降温。"行使自卫权应当遵守国际法和国际人道法，包括保障平民和被扣押人员安全。以暴制暴只能造成更大伤害，带来更严重危机。"

王毅强调，巴以局势发展到今天地步，根本原因是巴勒斯坦人民的建国权长期遭到搁置，生存权长期不能落实，回归权长期遭到漠视。这种历史不公应当尽快结束。中国将继续站在和平公道一边，支持巴勒斯坦人民维护自身民族权利的正义事业。

北京同沙特沟通

一天前（10月14日），王毅已同沙特外交大臣费萨尔通了电话。费萨尔表示，谴责一切袭击平民的行为，反对以色列强行将加沙民众迁移至地区以外。他说，如果不落实联合国安理会相关决议，不建立独立的巴勒斯坦国，巴勒斯坦问题就无法得到公正和持久解决。

王毅也表示反对和谴责一切伤害平民的行为，因为这违反人类基本良知，违反国际法基本准则。他说，"以色列的行为已超越自卫范围，应认真倾听国际社会和联合国秘书长的呼吁，停止对加沙民众的集体惩罚。各方都不应采取任何使事态升级的行动，而应尽快回到谈判桌上来"。

北京的活动空间有限

位于巴黎的亚洲中心高级研究员卡贝斯坦（Jean-Pierre Cabestan）表示，鉴于中国在当地的经济活动和外交表现，当下北京（在中东）比10年或20年前具有更大的影响力。

但他同时说，由于中国与以色列也保持良好关系，尤其是在科技领域，因此北京的活动空间是有限的。

布林肯在沙特会晤

沙特宣布暂停同以色列的和谈

此前，由美国牵头，以色列同沙特正在就签署和平协定展开谈判。以色列在中东已同阿联酋和埃及等国家签有和平协定。在此次冲突爆发后不久，沙特宣布暂停同以方的相关谈判。

美国目前已向中东派去第二艘航空母舰。与此同时，华盛顿在中东展开了紧急穿梭外交，周末，国务卿布林肯用一小时会晤了沙特事实上的掌权者萨勒曼王储，接着飞往开罗同埃及总统塞西进行了会晤。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 哈马斯突袭以色列 巴勒斯坦伊斯兰极端组织哈马斯10月7日向以色列发动大规模袭击，造成逾千人丧生。在发射火箭弹的同时，武装分子炸毁了加沙与以色列多处边境围栏，从陆海空三路进入以色列领土。加沙边界雷伊姆聚落的一场音乐节也成为大规模袭击的目标，目击者称其为一场大屠杀。据救援组织Zaka统计，光是音乐节上的遇难者就有至少260人。以色列国防军表示，哈马斯还挟持超过120名人质。以色列形容哈马斯发动的恐怖袭击是以色列人的“911”事件。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 以色列全面围困加沙 袭击发生后，以色列总理内坦尼雅胡称“敌人将付出前所未有的代价”。以色列征召30万预备役对哈马斯武装分子实施报复。以色列空军连续数夜持续轰炸加沙地带的哈马斯目标。以色列防长宣布全面围困加沙走廊，切断电力、食品和燃料供给。加沙地带医院医疗物资短缺，无法及时救治伤患。以色列官方称，反恐打击是针对哈马斯及伊斯兰圣战组织。不过也有加沙平民遭到炮火击中。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 以色列誓言将哈马斯“从地球上抹去” 以色列与巴勒斯坦极端武装组织哈马斯的冲突持续升温，以色列10月11日组成紧急政府与战时内阁，直接对哈马斯发动战争，以色列防长加兰特（左）誓言要将这个巴勒斯坦激进组织“从地球上抹去”。自上週哈马斯对以色列发动袭击、以色列宣战并大规模空袭加沙地帶后，冲突已造成双方逾千人死亡。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 暴力冲突不断升级 随着以哈冲突持续升温，一名哈马斯发言人表示，每一次以色列“在没有事先警告的情况下”轰炸巴勒斯坦地区，哈马斯将杀害一名以色列人质。以色列外长科恩警告哈马斯不得伤害人质，并强调“战争罪行不会被原谅”。哈马斯全称“伊斯兰抵抗运动”，该组织不承认以色列，并将彻底消灭以色列作为其目标。哈马斯被德国、美国、英国、加拿大、日本、欧盟、约旦、埃及等认定为恐怖组织。但中国、俄罗斯、伊朗、土耳其以及一些阿拉伯国家，则没有将之视为恐怖组织，而是承认其抵抗组织身份。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 以色列与黎巴嫩真主党交火 除了在南部的加沙地带，以色列军队也在北部的黎巴嫩边境与极端组织黎巴嫩真主党交火。以色列炮击黎巴嫩村庄，报复发射火箭弹的真主党。真主党二号人物夸西姆（Naim Ghassem）对表示支持哈马斯。夸西姆在黎巴嫩首都贝鲁特对支持者说：“时机成熟时，我们将会采取行动。”以色列观察家担忧，在军事上远胜于哈马斯的真主党可能会从北部对以色列发动大规模袭击。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 穆斯林世界现反以色列示威 伊朗、约旦、伊拉克、巴基斯坦等中东多个国家数以万计民众走上街头，抗议以色列和美国并声援巴勒斯坦。在伊朗首都德黑兰，示威者挥舞著伊朗、巴勒斯坦和真主党的旗帜，许多人拿著“打倒美国”和“打倒以色列”的横幅。在伊拉克首都巴格达市中心的解放广场，示威者高呼“反对占领！反对美国”等口号。孟加拉国也有上万人走上街头，高呼口号“停止压迫巴勒斯坦人”和“我们要一个独立的巴勒斯坦”。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 欧美谴责哈马斯袭击 中国呼吁恢复和谈 美国、德国、法国、英国等多个西方国家谴责哈马斯对以色列发动的恐怖袭击。中国谴责伤害平民的行为，呼吁各方采取克制态度，防止局势升级造成人道主义灾难，落实“两国方案”恢复和谈。由于对以色列负有特殊的历史责任，德国总理肖尔茨强调德国同以色列团结一致打击恐怖主义的决心。“在这一时刻，德国唯一的位置是站在以色列身旁。以色列的安全是德国的国家利益。”

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 加沙地带恐陷人道主义危机 以色列围困加沙，切断当地水电、粮食等基本物资供应后，10月13日凌晨要求100多万加沙北部居民24小时内迁徙至南部，以保护自身安全。这被认为是为大规模打击哈马斯进行准备。联合国秘书长古特雷斯发言人要求以色列军方收回命令。他表示，让110万平民一天内转移，使本已糟糕的情形成为更大的灾难，将导致“毁灭性的人道后果”。根据联合国公布数字，此次加沙被空袭以来，已有超过42万人流浪街头。



美国：不干预以色列的军事行动

美国总统国家安全顾问沙利文周日表示，美国没有"就以色列的军事行动向其提出请求或者要求"。他说，拜登政府"只是阐述我们的基本原则，这也是包括以色列在内的所有民主国家赖以生存的原则，它是我们与恐怖分子的根本区别，即我们尊重平民的生命。"

沙利文还说，美国没有干预以色列军事计划，也没有试图向他们下达具体的指示或要求。他说，美国正在公开和或者通过私下渠道传达这样的信息，即"所有军事行动都应按照战争法进行，平民应受到保护，平民应有真正的机会前往安全地带，并获得食物、水、药品和住所"。

（综合报道）

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