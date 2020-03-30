以抗疫救命为名 各国领导趁机扩权?

(德国之声中文网)各国新冠疫情越来越严重，周一(3月30日)，匈牙利国会通过了一条法案，授予其极右派主义的总理奥班(Victor Orban)无限期获得更多权力，奥班声称这是抑制疫情的必要手段。

国会以137票对52票通过该法案。这个法案的草案于3月20日公布在国会网站，草案当中提到，这个法案赋予政府权力，使其能够无限期的延长国家的紧急状态，并且保有其在紧急状态下的权限。在此之前，延长紧急状态需要获得国会同意。

此外，对于散播关于新冠肺炎假消息的人士，政府有权判处最高五年的有期徒刑，或是施加对应的抵制措施。这项规定使外界担忧新闻自由受到限制。

反对党与人权团体批评，虽然欧洲许多国家也为了对抗疫情而扩张政府职权，但是通常都有一个期限，例如30天或90天，然而匈牙利的这项法案赋予总理无限期的权利，形同滥权。对于这些批评，奥班回应道:「如果你们在现在的危机中无法帮助我们，那么请至少克制自己，不要伤害我们为了防疫所做的努力。」



匈牙利总理奥班在疫情中获得更大权力



以色列电子监控 俄罗斯打压媒体



除了匈牙利以外，其他政府也开始采取类似的极权措施。以色列的内坦尼亚胡政府通过了一项紧急行政法令，试图抑制病毒扩散。法令内容包含对以色列公民实施前所未有的电子监控，放慢司法审理的速度，以及强行搁置内坦尼亚胡本身被控贪污的刑事诉讼案。

俄罗斯的首都莫斯科从周一开始实施封城，其他地区也逐一跟进。俄罗斯政府也开始对媒体机构与社交网络用户施压，希望可以管控与疫情有关的言论。然而，以打击假消息为由，政府其实也一并对在社交网络上发表意见的民众施加压力，并且打击批评政府防疫做法的媒体。

塞尔维亚总统严词警告

塞尔维亚在3月15日宣布，全国进入无限期的紧急状态。此后，塞尔维亚每天实施12小时的宵禁，由军警监督民众不得外出。而超过65岁的长者则是全天不得离开其住所。

塞尔维亚目前约有800个确诊病例，总统武契奇(Aleksandar Vucic)警告民众，如果大家都不顾政府的封城令到处随意走动的话，最后就算是首都贝尔格莱德（Belgrade）公墓也不够埋下所有人的尸体。

在一个展览馆改造成的临时医院门外，军人持枪戍守。这个临时医院的内部照片在网路上流传，引发恐慌: 内部3000个铁床排成一排一排，看起来跟监狱无异。

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塞尔维亚总统说，他很高兴人们感到害怕，如果人们会因为恐惧而比较愿意遵守宵禁的话，他愿意选择长得更吓人的地点当做临时医院。他说: 「某人必须在这边待上14到28天...就算这里不舒适，我也不在乎。我们在打一场保命战。如果有人以为他们可以在这里一天化四次妆或是刷四次牙，他们就错了，他们一天只能有一次机会这么做。」

武契奇几乎每天都发出新的指令，引发反对者批评武契奇违反宪法、扩张权力。

人权团体: 紧急状态应有期限

在曾经被共产党统治过的东欧，许多民粹主义的领导者在疫情扩散之际，开始更加没有限制的对民众的手机实施监控，或是加强散播谣言或蔑视封城令的刑罚。人权组织欧洲安全与合作组织(OSCE)的主席说，就算能够理解政府需要为了因应疫情而扩权，但是仍然应该设下时限: 「不论在哪里、因为什么理由而实施紧急状态，都应该要对应它的目标，而且只能在有必要的时限内实施。」他说，紧急状态不应该成为新「常态」: 「也就是在危机过后，就应该解除紧急状态。」

张慈/(美联社、法新社、路透社)