 以抗疫救命为名 各国领导趁机扩权? | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.03.2020

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时政风云

以抗疫救命为名 各国领导趁机扩权?

匈牙利开始实施无限期紧急状态，塞尔维亚总统则是用恐惧约束民众守法。人权团体担忧，这些政府会将「紧急状态」变成「新常态」。

Ungarn | Coronavirus | Lockdown (picture-alliance/AP Photo/C. Krizsan)

(德国之声中文网)各国新冠疫情越来越严重，周一(3月30日)，匈牙利国会通过了一条法案，授予其极右派主义的总理奥班(Victor Orban)无限期获得更多权力，奥班声称这是抑制疫情的必要手段。

国会以137票对52票通过该法案。这个法案的草案于3月20日公布在国会网站，草案当中提到，这个法案赋予政府权力，使其能够无限期的延长国家的紧急状态，并且保有其在紧急状态下的权限。在此之前，延长紧急状态需要获得国会同意。

此外，对于散播关于新冠肺炎假消息的人士，政府有权判处最高五年的有期徒刑，或是施加对应的抵制措施。这项规定使外界担忧新闻自由受到限制。

反对党与人权团体批评，虽然欧洲许多国家也为了对抗疫情而扩张政府职权，但是通常都有一个期限，例如30天或90天，然而匈牙利的这项法案赋予总理无限期的权利，形同滥权。对于这些批评，奥班回应道:「如果你们在现在的危机中无法帮助我们，那么请至少克制自己，不要伤害我们为了防疫所做的努力。」

Ungarn Premierminister Viktor Orban (picture-alliance/AP/MTI/Z. Mathe)

匈牙利总理奥班在疫情中获得更大权力


以色列电子监控   俄罗斯打压媒体
 

除了匈牙利以外，其他政府也开始采取类似的极权措施。以色列的内坦尼亚胡政府通过了一项紧急行政法令，试图抑制病毒扩散。法令内容包含对以色列公民实施前所未有的电子监控，放慢司法审理的速度，以及强行搁置内坦尼亚胡本身被控贪污的刑事诉讼案。

俄罗斯的首都莫斯科从周一开始实施封城，其他地区也逐一跟进。俄罗斯政府也开始对媒体机构与社交网络用户施压，希望可以管控与疫情有关的言论。然而，以打击假消息为由，政府其实也一并对在社交网络上发表意见的民众施加压力，并且打击批评政府防疫做法的媒体。

Coronavirus in Serbien Belgrad Ausgangssperre (AFP/O. Bunic)

塞尔维亚的宵禁一开始是每天晚上八点执行到隔天上午五点，之后扩大为下午五点到凌晨五点。

塞尔维亚总统严词警告

塞尔维亚在3月15日宣布，全国进入无限期的紧急状态。此后，塞尔维亚每天实施12小时的宵禁，由军警监督民众不得外出。而超过65岁的长者则是全天不得离开其住所。

塞尔维亚目前约有800个确诊病例，总统武契奇(Aleksandar Vucic)警告民众，如果大家都不顾政府的封城令到处随意走动的话，最后就算是首都贝尔格莱德（Belgrade）公墓也不够埋下所有人的尸体。

在一个展览馆改造成的临时医院门外，军人持枪戍守。这个临时医院的内部照片在网路上流传，引发恐慌: 内部3000个铁床排成一排一排，看起来跟监狱无异。

延伸阅读: 防疫与隐私之争 德国为何不学亚洲？

塞尔维亚总统说，他很高兴人们感到害怕，如果人们会因为恐惧而比较愿意遵守宵禁的话，他愿意选择长得更吓人的地点当做临时医院。他说: 「某人必须在这边待上14到28天...就算这里不舒适，我也不在乎。我们在打一场保命战。如果有人以为他们可以在这里一天化四次妆或是刷四次牙，他们就错了，他们一天只能有一次机会这么做。」

武契奇几乎每天都发出新的指令，引发反对者批评武契奇违反宪法、扩张权力。

人权团体: 紧急状态应有期限

在曾经被共产党统治过的东欧，许多民粹主义的领导者在疫情扩散之际，开始更加没有限制的对民众的手机实施监控，或是加强散播谣言或蔑视封城令的刑罚。人权组织欧洲安全与合作组织(OSCE)的主席说，就算能够理解政府需要为了因应疫情而扩权，但是仍然应该设下时限: 「不论在哪里、因为什么理由而实施紧急状态，都应该要对应它的目标，而且只能在有必要的时限内实施。」他说，紧急状态不应该成为新「常态」: 「也就是在危机过后，就应该解除紧急状态。」

张慈/(美联社、法新社、路透社)

  • Symbolbild für Banker Bank of England (Carl Court/AFP/GettyImages)

    病毒肆虐才知道：究竟谁才最重要！

    真正的重中之重

    2008年，图中的这些金融领域白领及其雇主成为“系统重要性”这一概念的代表。银行家引发了金融危机。然而，由于没有银行我们的经济体系就无法运作，因此银行家（其中也不乏贪婪的骗子）被置于物种保护之下。他们及其机体现了系统重要性。

  • Coronavirus Schutz an Supermarkt-Kasse (picture-alliance/Photoshot/J. Villegas)

    病毒肆虐才知道：究竟谁才最重要！

    无责任者的负责任行为

    银行家造成了混乱，其他人，如如收银员和护士，实验室技术员和公共汽车司机也要跟着承担后果。但是在当前的危机中，这许人具有很多的系统重要性。没错，因为没有他们，全球范围内一切都无法运作。而与十二年前的银行家不同，这些人对这场危机的爆发没有任何责任。

  • Deutschland Krankenpfleger Symbolbild (Imago Images/epd/H. Lyding)

    病毒肆虐才知道：究竟谁才最重要！

    少花钱多做事

    这些“小人物”每天都在冒着被感染的风险继续工作。他们也必须工作，否则的话就会没有了生活来源，而房租到期是必须要交的。德国护士的平均税前年收入为38554欧元。

  • LKW- und Busfahrer in Serbien (DW/Jelena Djukic Pejic)

    病毒肆虐才知道：究竟谁才最重要！

    这是什么公车！

    一辆公车价值还不到5万欧元？任何一位有经济能力的投资银行家都不会使用这个档次的车。 一位专业司机的经历则完全不同。他驾驶的公车价值六位数，但他本人的年收入只有29616欧元。

  • Italienische Supermarkt-Kassiererin mit Schutzmaske, Italien (DW/A. Stefanato)

    病毒肆虐才知道：究竟谁才最重要！

    小人物只能坚持工作

    危机期间坚持工作，其工作也得到认可的这些所谓的“小人物”，是根据财产和购买力做出的社会定义。收银员就属于这个没有什么财产和购买力的社会群体。德国超市的收银员，平均年收入仅为26824欧元。

  • krankes Mädchen mit Taschentuch (picture-alliance/chromorange/A. Bernhard)

    病毒肆虐才知道：究竟谁才最重要！

    一个始终被低估的职业

    有一个通常被说成是整天无所事事的职业群体，现在人们才注意到其系统重要性。由于幼儿园关闭，年平均收入为36325欧元的幼儿园教师只能待在家里。在没有了他们的时候，我们才意识到有他们在，是多么重要。幼儿教师的系统重要性也对经济产生间接影响。

  • Tag der Pflege in Mecklenburg-Vorpommern (picture-alliance/dpa/J. Bütner)

    病毒肆虐才知道：究竟谁才最重要！

    几乎不能用钱支付

    弱势人群或老年人尤其容易受到病毒感染，他们迫切需要帮助和护理。但是，老年人护工的平均年收入只有32932欧元。 就连汽车修理工的年收入都比他们高。

  • Ebola Isolierstation Charite Berlin 11.08.2014 (Reuters)

    病毒肆虐才知道：究竟谁才最重要！

    他们在寻找摆脱危机的出路

    只有在有了接种疫苗之后吗，新冠病毒的危险才会结束。制药工业的许多员工都在为研制疫苗努力地工作，然而他们的平均年收入通常只有28698欧元。不比不知道，一比吓一跳：金融危机尚未结束，而危机的始作俑者、“具有系统重要性的”投资专家们就又开始为他们高达上百万欧元的奖金争论不休。

  • Deutschland Glück l Hessen - Frankfurt am Main (picture alliance/dpa/B. Roessler)

    病毒肆虐才知道：究竟谁才最重要！

    可耻的比较

    如果您看一看我们国家的任何一家医院，将其与那些高耸入云的银行大厦宫殿进行比较，然后再想一想那些为他人工作的人，其工作的经济价值是何等的被低估。但愿这场危机能够导致某些人的反思。

    作者: Dirk Kaufmann


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病毒肆虐才知道：究竟谁才最重要！

全球金融危机爆发时，银行是系统重要性机构。如今爆发的冠状病毒危机，又一次涉及到系统重要性问题。然而这一次，医护人员、卡车和公交车司机以及幼儿教师等职业领域突显了其系统重要性。 (27.03.2020)  

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