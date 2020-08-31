 以常见感冒病毒为基底 新冠疫苗效果堪忧 | 科技环境 | DW | 01.09.2020

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科技环境

以常见感冒病毒为基底 新冠疫苗效果堪忧

中国与俄罗斯在全球「疫苗竞赛」中拔得头筹，很可能成为终结新冠疫情的救星。虽然各国试图用大规模试验来消除疑虑，专家仍针对疫苗的有效性和安全性提出担忧。

Sputnik V Coronavirus Impfstoff Russland (picture-alliance/dpa/Yonhap)

俄罗斯加马列亚研究院研发的疫苗是由国家赞助研发

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香港、荷兰、比利时和美国先后发生新冠病毒染疫者再度感染病例。这是否意味着，康复者未获免疫能力？

加紧研制疫苗的同时，科学家们也在尝试在新冠肺炎康复者的血清中找到相关抗体，用以治疗其他患者。但是，被特朗普盛赞为“历史性突破”的这种古老疗法，其有效性仍被科学界所怀疑。

德国主管疫苗审批的联邦机构——保罗·埃尔利希研究所相信，2021初就能对首批民众接种新冠疫苗。在欧洲历史上，这将是推出疫苗速度最快的一次。

(德国之声中文网) 俄罗斯和中国开发的疫苗可能都存在一个显著缺点: 这个疫苗以常见的感冒病毒为基础研发而来，由于一般大众很可能都接触过这种病毒，疫苗的效果可能不如预期。

康希诺生物股份有限公司开发的疫苗在中国获准用于军事用途，是5型腺病毒载体或Ad5的改良形式。据《华尔街日报》上周报道，该公司正在和几个国家谈判，争取在完成大规模试验之前获得紧急批准。

莫斯科加马列亚研究院(Gamaleya)开发的一种疫苗，是以Ad5和第二种不太常见的腺病毒作为基础。尽管测试量还不多，八月获得俄罗斯批准。

疫苗被认为是解除新冠疫情的关键要素。但是，疫苗可能只能对没有抗体的人有效，对于已经拥有高浓度抗体的人，疫苗无法发挥作用。

专家表示，在亚洲及美国，约四成人口拥有高浓度抗体，在非洲则有高达八成的人拥有高浓度抗体。

俄罗斯加马列亚研究院(Gamaleya)开发的疫苗会分为两剂施用: 第一剂基于Ad26，跟娇生公司的候选疫苗很相似；第二剂是Ad5。

加马列亚研究院的主管金兹堡格(Alexander Gintsburg)表示，双载体的方法解决了免疫问题。专家也认为在只接触过其中一种病毒的接种者中，疫苗仍可能产生足够的效果。

俄罗斯政府宣布打算在缺乏大规模试验的状况下给高危人群注射疫苗之后，许多专家对俄罗斯出产的疫苗抱持怀疑态度。

帮助娇生公司设计新冠病毒疫苗的研究员巴洛奇(Dan Barouch)博士说，证明疫苗的安全性和有效性是非常重要的。他提到，大规模试验的结果不见得符合设计者预期或想要的结果。

China Tianjin Coronaimpfstoff | CanSino Biologics Inc (Reuters/China Daily)

中国康希诺生物以及中国军方传染病专家共同合作开发了Ad5为基础的新冠疫苗

疫苗可能提升感染HIV风险

专家也担忧，以Ad5作为基础的疫苗可能会增加接种者感染HIV的机会。

在2004年一次审判当中，默克药厂(Merck & Co) 以Ad5所制作的HIV疫苗会让本来有免疫力的人更容易感染艾滋病毒。

包括美国顶级传染病专家弗契(Anthony Fauci)博士在内的研究人员在2015年的一篇论文中表示，这种副作用很可能是HIV 疫苗所特有的。但他们提醒说，在高危人群中对所有以Ad5为基础的疫苗进行试验的期间和之后，应监测HIV的发生率。

美国冠状病毒疫苗预防网络的共同负责人科瑞(Larry Corey)博士说:「我会担心在任何有HIV风险的人群或国家中使用这些疫苗，包括在美国。」

张慈/杨威廉 (路透社)

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