以、巴走向另一次战争？

（德国之声中文网 ）以色利军方称，本周一（11月12日）以来，巴勒斯坦武装分子从加沙地带向以色列境内发射了约400发火箭和迫击炮弹。以军发言人康利卡斯（Jonathan Conricus）指出，这是2014年加沙战争以来对以色列的最大规模袭击，作为反应，以色列武装力量攻击了100多个军事目标。巴勒斯坦卫生部在加沙通报说，在以方的攻击中至少有6人丧生。

流产的以军行动成起因

在以色列城市阿什克隆（Aschkelon），一名男子在自己的住家被一枚发射自加沙地带的火箭炸死。另外，根据来自以色列各地的报告，共有至少20人受伤。以军称，"铁穹" （Iron Dome）防御系统成功拦截了100多枚火箭。



上周日，一支以色列特种部队在加沙地带的一次行动流产，引发局势骤然升级。在此次行动中，分别有7名巴勒斯坦武装分子和一名以色列军官丧生。以军称，此次行动的目标是掌控加沙地带的哈马斯以及巴勒斯坦伊斯兰圣战武装组织。以军发言人康利卡斯称，在此次行动中，特种部队攻击了一座军火库和地下基础设施，此外，还击中了哈马斯的4座大型建筑，其中有阿克萨电视台总部、加沙安全力量的一栋大楼，以及军事情报机构。

以色列：哈马斯有2万发火箭和迫击炮弹

巴勒斯坦极端伊斯兰组织公布一段视频，显示巴方一枚反坦克火箭击中一辆以色列巴士。在周一发生的此次袭击事件中，一名以色列士兵严重受伤。哈马斯军事派别一名发言人威胁袭击距离更远的目标，并要求国际社会对以色列攻击"平民设施"行为展开调查。

加沙城内被炸得千疮百孔的住宅楼

以色列安全内阁周二召开紧急会议，磋商下一步行动。根据以方提供的信息，哈马斯拥有约2万发各种射程的火箭和迫击炮弹，其中一些射程可达以色列最大城市特拉维夫和耶路撒冷，以至更远目标。以军发言人康利卡斯指责哈马斯，有意把自己的人民当作"人体盾牌"，故意发动暴力，"使加沙地带遭受摧毁"，而哈马斯领导层自己则藏身地下。

联邦德国政府严厉警告

德国警告暴力升级，德国外交部在一份声明中表示，加沙地带和以色列南部地区目前局势"极其严峻"。 声明指出，决不允许将暴力施于无辜平民，联邦德国"历来清楚地表明，以色列有权捍卫自己的安全，对袭击行为作出恰当反应"，但新近的暴力有可能使经由埃及和联合国斡旋获得的局势缓和毁于一旦。声明称，因此，德国强烈支持使局势恢复平静的各种努力。

凝炼/达扬（德新社、路透社）