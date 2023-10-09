以巴衝突逾千人喪命 歐盟暫停援助巴勒斯坦

（德國之聲中文網）巴勒斯坦伊斯蘭極端主義軍事團體「哈馬斯」（Hamas）週六（10月7日）向以色列發動襲擊，至今總計有超過1100人死亡，逾2200人受傷。以色列陸軍廣播電台指出，有超過700名以色列人喪命；巴勒斯坦衛生部則通報了413名巴勒斯坦人死亡。

哈馬斯組織的一位發言人穆薩．阿布．馬爾佐克（Mousa Abu Marzouk）週日（8日）接受阿拉伯媒體al-Ghad訪問時，他聲稱有超過100名以色列人正被哈馬斯挾持，其中包含高階軍官。

據以色列媒體數據，約有170個以色列人被綁架至加薩走廊。此外，德國、美國、法國、英國、烏克蘭等國亦有公民被綁架甚至殺害。

以色列內閣8日正式宣告進入戰爭狀態，容許軍方採取「廣泛的軍事措施」。7日，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）曾強調，將對哈馬斯展開強硬反擊。

以色列駐聯合國代表爾登（Gilad Erdan）8日批評哈馬斯的作為構成「戰爭罪」，稱現在是時候「摧毀」哈馬斯的軍事基礎設施：「跟這些野蠻人講道理的時代已經過去了。」

哈馬斯（全稱「伊斯蘭抵抗運動」）被德國、美國、英國、加拿大、日本、歐盟、約旦、埃及等認定為恐怖組織。但中國、俄羅斯、伊朗、土耳其以及一些阿拉伯國家，則沒有將之視為恐怖組織，而是承認其抵抗組織身份。

以色列派對發現至少260具遺體

這場襲擊死傷規模最大的場所，可能是加薩邊界雷伊姆聚落（Kibbutz Re'im）的一場音樂節派對。週六，哈馬斯進入以色列時，此聚落成為最早的攻擊對象之一，當時有數千個年輕人在這裡參加派對。以色列救援服務單位扎卡（Zaka）通報指，該處發現了至少260具遺體，預計死亡人數還會增加。

襲擊發生時，以色列年輕人亞力克．納尼（Arik Nani）也在派對現場；他原本是去慶祝自己的26歲生日，最後卻是從一場「大屠殺」之中逃離。他告訴路透社：「槍聲從四面八方傳來，他們從兩邊向我們開火……大家都在跑，我不知道怎麼辦，太混亂了。」

社群網站和以色列媒體播放的一支影片中顯示，槍聲響起時，一群派對參加者穿越空地逃跑，有人躲在附近的果園，有的人則在逃離過程中被擊中。

另一支影片顯示年輕女子被強制拖上摩托車帶走，據信她可能已被綁至加薩。她的身分被證實為25歲的諾雅．雅加馬尼（Noa Argamani）；諾雅的父親接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時說：「我不願意相信……她是我唯一的女兒，這一切真的很難。」

德國重新審視對巴勒斯坦援助

德國發展部長舒爾茨（Svenja Schulze）8日表示，正在審查向巴勒斯坦地區提供的、價值數億歐元人道主義援助。

舒爾茨說，儘管德國一直謹慎檢查資金是否僅僅用於和平目的，但哈馬斯這次襲擊代表了一個「可怕的轉折點」，而德國將重新審視對巴勒斯坦的所有承諾。

她表示，德國將跟以色列討論，該區域的發展項目如何達到最佳效用；不過，讓巴勒斯坦人能夠長期、穩定生活在該區，也符合德國的利益。

德國承諾提供巴勒斯坦的發展項目總額目前為2.5億歐元，包含供水、衛生設施、醫療保健、食品安全和創造就業機會的資金。

其中一半資金，是透過德國海外援助機構和開發銀行，用於雙邊項目上；另外一半則提供給聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）。

與此同時，德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）已與納坦雅胡通話，向他保證德國將支持以色列。肖爾茨說，以色列有權在遭遇「野蠻襲擊」之後進行自衛。肖爾茨也計劃與埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sissi）會談，支持埃及調解、緩和局勢所做的努力。

此外，作為預防措施，德國政府也加強了對德國境內以色列和猶太機構的保護。

歐盟暫停對巴勒斯坦的發展援助

布魯塞爾週一表示，在哈馬斯襲擊以色列後，歐盟已停止向巴勒斯坦人提供發展援助，並正在「審查」6.91億歐元（7.28億美元）的對巴勒斯坦的全部發展投資。

「針對以色列及其人民的恐怖主義和殘暴規模是一個轉捩點。不能一切如常」，歐盟鄰里和擴大事務專員奧利弗·瓦赫利(Oliver Varhelyi)在社交媒體上發帖稱。 他補充說：「作為巴勒斯坦最大的捐助者，歐盟委員會正在審查其全部發展投資組合，總價值為6.91 億歐元。」他表示，此舉意味著「所有付款立即暫停。所有項目都將接受審查。 所有新的預算提案，包括2023 年的預算提案都將推遲，直至另行通知。」

伊朗總統讚揚哈馬斯

據《華爾街日報》、英國廣播公司（BBC）等媒體報導，哈馬斯以及真主黨（Hezbollah）內的相關人士透露，哈馬斯對以色列的這波攻擊背後，有伊朗安全部門協助策劃。

這些人士稱，伊朗的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）參與了在黎巴嫩貝魯特舉行的多次會議，與哈馬斯和其他有伊朗支持的團體，共商這場襲擊。

美國表示目前尚無證據證明伊朗政府涉入此事。但有不具名的官員向CNN指出，伊朗過去確實有支援哈馬斯的紀錄，包含在訓練、資金方面的協助，可能最終引發了這場襲擊。

伊朗方面公開讚揚了哈馬斯的襲擊。伊朗總統萊西（Ebrahim Raisi）表示支持巴勒斯坦的自衛權，並主張：「猶太復國主義政權（以色列）及其支持者，應該對危害該區域各國的安全負責，且必須在這件事上承擔責任。」

萊西還敦促伊斯蘭教的各國「支持巴勒斯坦民族」，並讚許哈馬斯和伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）「抵抗」的努力，包含在敘利亞、黎巴嫩、伊拉克等國。

这次以巴冲突 究竟是怎么开始的？

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中國籲落實「兩國方案」

中國外交部8日對巴以局勢表達關切，「呼籲有關各方保持冷靜克制，立即停火，保護平民，防止局勢進一步惡化」。

「巴以衝突反復上演，充分說明和平進程長期停滯不可持續。平息巴以衝突的根本出路在於落實『兩國方案』，建立獨立的巴勒斯坦國。」中國外交部聲明寫道，國際社會應「推動巴以雙方早日恢復和談，尋求持久和平之道」，而中方將共同朝此方向努力。

以色列駐北京大使館高級官員瓦克斯（Yuval Waks）8日回應中國，稱以色列希望看到中方「更強烈地譴責」哈馬斯。他說：「當人們在街上被謀殺、屠殺時，並不是呼籲兩國方案的時候。」

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美國派航母赴地中海

白宮8日發布聲明表示，面對哈馬斯「史無前例的恐怖攻擊」，美國總統拜登已下令向以色列提供「額外支持」。

五角大廈則表示，美國軍方已出動福特號航空母艦（USS Gerald R. Ford）及其隨行戰艦前往地中海東部，並在該區域增派戰鬥機。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）發聲明證實，美國將提供彈藥和裝備給以色列，並強化美軍在中東的部署。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）8日與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通電話，向他表示英方將「明確地跟以色列站在一起，反對這種恐怖行為」，並提供以色列一切所需的支持。

（綜合報導）

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