 以巴衝突逾千人喪命 歐盟暫停援助巴勒斯坦 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.10.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

以巴衝突逾千人喪命 歐盟暫停援助巴勒斯坦

巴勒斯坦伊斯蘭極端主義軍事團體哈馬斯攻擊以色列，以色列內閣8日正式宣布進入戰爭狀態，該國駐聯合國大使更批評哈馬斯犯下「戰爭罪」。有消息稱，伊朗政府協助了哈馬斯的策劃。而其他各國對此事也紛紛表態。歐盟週一宣布暫停對巴勒斯坦的發展援助。

Konflikt I Israel I Gazastreifen

以色列城市奈蒂沃特（Netivot）8日晚間遭來自加薩的火箭襲擊，以方啓動鉄穹防空系統防禦

（德國之聲中文網）巴勒斯坦伊斯蘭極端主義軍事團體「哈馬斯」（Hamas）週六（10月7日）向以色列發動襲擊，至今總計有超過1100人死亡，逾2200人受傷。以色列陸軍廣播電台指出，有超過700名以色列人喪命；巴勒斯坦衛生部則通報了413名巴勒斯坦人死亡。

哈馬斯組織的一位發言人穆薩．阿布．馬爾佐克（Mousa Abu Marzouk）週日（8日）接受阿拉伯媒體al-Ghad訪問時，他聲稱有超過100名以色列人正被哈馬斯挾持，其中包含高階軍官。

據以色列媒體數據，約有170個以色列人被綁架至加薩走廊。此外，德國、美國、法國、英國、烏克蘭等國亦有公民被綁架甚至殺害。

圖為以色列南部城市亞實基倫（Ashkelon）7日遭來自加薩的火箭襲擊。

圖為以色列南部城市亞實基倫（Ashkelon）7日遭來自加薩的火箭襲擊。

以色列內閣8日正式宣告進入戰爭狀態，容許軍方採取「廣泛的軍事措施」。7日，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）曾強調，將對哈馬斯展開強硬反擊。

以色列駐聯合國代表爾登（Gilad Erdan）8日批評哈馬斯的作為構成「戰爭罪」，稱現在是時候「摧毀」哈馬斯的軍事基礎設施：「跟這些野蠻人講道理的時代已經過去了。」

哈馬斯（全稱「伊斯蘭抵抗運動」）被德國、美國、英國、加拿大、日本、歐盟、約旦、埃及等認定為恐怖組織。但中國、俄羅斯、伊朗、土耳其以及一些阿拉伯國家，則沒有將之視為恐怖組織，而是承認其抵抗組織身份。

以色列派對發現至少260具遺體

這場襲擊死傷規模最大的場所，可能是加薩邊界雷伊姆聚落（Kibbutz Re'im）的一場音樂節派對。週六，哈馬斯進入以色列時，此聚落成為最早的攻擊對象之一，當時有數千個年輕人在這裡參加派對。以色列救援服務單位扎卡（Zaka）通報指，該處發現了至少260具遺體，預計死亡人數還會增加。

襲擊發生時，以色列年輕人亞力克．納尼（Arik Nani）也在派對現場；他原本是去慶祝自己的26歲生日，最後卻是從一場「大屠殺」之中逃離。他告訴路透社：「槍聲從四面八方傳來，他們從兩邊向我們開火……大家都在跑，我不知道怎麼辦，太混亂了。」

圖為8日以色列空襲加薩。

圖為8日以色列空襲加薩。

社群網站和以色列媒體播放的一支影片中顯示，槍聲響起時，一群派對參加者穿越空地逃跑，有人躲在附近的果園，有的人則在逃離過程中被擊中。

另一支影片顯示年輕女子被強制拖上摩托車帶走，據信她可能已被綁至加薩。她的身分被證實為25歲的諾雅．雅加馬尼（Noa Argamani）；諾雅的父親接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時說：「我不願意相信……她是我唯一的女兒，這一切真的很難。」

德國重新審視對巴勒斯坦援助

德國發展部長舒爾茨（Svenja Schulze）8日表示，正在審查向巴勒斯坦地區提供的、價值數億歐元人道主義援助。

舒爾茨說，儘管德國一直謹慎檢查資金是否僅僅用於和平目的，但哈馬斯這次襲擊代表了一個「可怕的轉折點」，而德國將重新審視對巴勒斯坦的所有承諾。

她表示，德國將跟以色列討論，該區域的發展項目如何達到最佳效用；不過，讓巴勒斯坦人能夠長期、穩定生活在該區，也符合德國的利益。

德國承諾提供巴勒斯坦的發展項目總額目前為2.5億歐元，包含供水、衛生設施、醫療保健、食品安全和創造就業機會的資金。

其中一半資金，是透過德國海外援助機構和開發銀行，用於雙邊項目上；另外一半則提供給聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）。

與此同時，德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）已與納坦雅胡通話，向他保證德國將支持以色列。肖爾茨說，以色列有權在遭遇「野蠻襲擊」之後進行自衛。肖爾茨也計劃與埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sissi）會談，支持埃及調解、緩和局勢所做的努力。

此外，作為預防措施，德國政府也加強了對德國境內以色列和猶太機構的保護。

歐盟暫停對巴勒斯坦的發展援助

布魯塞爾週一表示，在哈馬斯襲擊以色列後，歐盟已停止向巴勒斯坦人提供發展援助，並正在「審查」6.91億歐元（7.28億美元）的對巴勒斯坦的全部發展投資。

「針對以色列及其人民的恐怖主義和殘暴規模是一個轉捩點。不能一切如常」，歐盟鄰里和擴大事務專員奧利弗·瓦赫利(Oliver Varhelyi)在社交媒體上發帖稱。 他補充說：「作為巴勒斯坦最大的捐助者，歐盟委員會正在審查其全部發展投資組合，總價值為6.91 億歐元。」他表示，此舉意味著「所有付款立即暫停。所有項目都將接受審查。 所有新的預算提案，包括2023 年的預算提案都將推遲，直至另行通知。」

伊朗總統讚揚哈馬斯

據《華爾街日報》、英國廣播公司（BBC）等媒體報導，哈馬斯以及真主黨（Hezbollah）內的相關人士透露，哈馬斯對以色列的這波攻擊背後，有伊朗安全部門協助策劃。

這些人士稱，伊朗的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）參與了在黎巴嫩貝魯特舉行的多次會議，與哈馬斯和其他有伊朗支持的團體，共商這場襲擊。

美國表示目前尚無證據證明伊朗政府涉入此事。但有不具名的官員向CNN指出，伊朗過去確實有支援哈馬斯的紀錄，包含在訓練、資金方面的協助，可能最終引發了這場襲擊。

伊朗方面公開讚揚了哈馬斯的襲擊。伊朗總統萊西（Ebrahim Raisi）表示支持巴勒斯坦的自衛權，並主張：「猶太復國主義政權（以色列）及其支持者，應該對危害該區域各國的安全負責，且必須在這件事上承擔責任。」

萊西還敦促伊斯蘭教的各國「支持巴勒斯坦民族」，並讚許哈馬斯和伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）「抵抗」的努力，包含在敘利亞、黎巴嫩、伊拉克等國。

这次以巴冲突 究竟是怎么开始的？

延伸閱讀：納坦雅胡說戰爭「需要時間」

中國籲落實「兩國方案」

中國外交部8日對巴以局勢表達關切，「呼籲有關各方保持冷靜克制，立即停火，保護平民，防止局勢進一步惡化」。

「巴以衝突反復上演，充分說明和平進程長期停滯不可持續。平息巴以衝突的根本出路在於落實『兩國方案』，建立獨立的巴勒斯坦國。」中國外交部聲明寫道，國際社會應「推動巴以雙方早日恢復和談，尋求持久和平之道」，而中方將共同朝此方向努力。

以色列駐北京大使館高級官員瓦克斯（Yuval Waks）8日回應中國，稱以色列希望看到中方「更強烈地譴責」哈馬斯。他說：「當人們在街上被謀殺、屠殺時，並不是呼籲兩國方案的時候。」

延伸閱讀：巴以衝突，中國到底站哪邊？

美國派航母赴地中海

白宮8日發布聲明表示，面對哈馬斯「史無前例的恐怖攻擊」，美國總統拜登已下令向以色列提供「額外支持」。

五角大廈則表示，美國軍方已出動福特號航空母艦（USS Gerald R. Ford）及其隨行戰艦前往地中海東部，並在該區域增派戰鬥機。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）發聲明證實，美國將提供彈藥和裝備給以色列，並強化美軍在中東的部署。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）8日與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通電話，向他表示英方將「明確地跟以色列站在一起，反對這種恐怖行為」，並提供以色列一切所需的支持。

（綜合報導）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。 

相关内容

Smoke rises above buildings during an Israeli air strike, in Gaza City on October 9, 2023. Israeli troops fought to regain control of the desert around the Gaza Strip and evacuate people from the embattled border area on October 9, 2023, as the death toll from the war with Hamas surged above 1,100 by the third day of clashes. (Photo by MAHMUD HAMS / AFP) (Photo by MAHMUD HAMS/AFP via Getty Images)

哈马斯袭击正中俄罗斯宣传机构下怀？ 09.10.2023

哈马斯对以色列发动残酷的大规模袭击后，俄罗斯拒绝选边站。克里姆林宫与冲突双方都维持良好关系。应该这么解读莫斯科：千错万错都是西方的错。

哈马斯向以色列发动进攻后，许多人都在社交网站上发布了寻人启事。保守估计至少有100余人被渗入以色列城镇的哈马斯极端武装分子劫持为人质。不少旅居以色列的外国人也在这几天惨遭杀害或劫持。

以巴冲突 人质家属度日如年 09.10.2023

哈马斯向以色列发动进攻后，许多人都在社交网站上发布了寻人启事。保守估计至少有100余人被渗入以色列城镇的哈马斯极端武装分子劫持为人质。不少旅居以色列的外国人也在这几天惨遭杀害或劫持。

22.04.2022, Palästinensische Autonomiegebiete, Jabalia: Anhänger der palästinensischen islamistischen Bewegung Hamas nehmen am Ende der wöchentlichen Freitagsgebete an einer Demonstration teil, um ihre Solidarität mit den Palästinensern zu bekunden, die am Tempelberg in Jerusalem mit israelischen Sicherheitskräften zusammenstoßen. Bei neuen Konfrontationen zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften auf dem Tempelberg in der Jerusalemer Altstadt sind zahlreiche Menschen verletzt worden. Foto: Mohammed Talatene/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

关键词：哈马斯 08.10.2023

巴勒斯坦伊斯兰武装"哈马斯"突然对以色列发起了多年以来最大规模的攻势，引起国际舆论的震惊。那么，哈马斯究竟是一个什么样的组织呢？

广告

媒体看中国

习近平于2022年7月也曾前往新疆考察

德语媒体：中国欲打造「美丽新疆」形象

《法兰克福评论报》关注中国政府最新的新疆政策，当局希望为新疆建立新形象并促进观光业。 「瑞士德语广播电视」则观察到越来越多受良好教育的中国人移民欧洲，专家解释了此现象的背景与影响。