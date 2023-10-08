以巴冲突更新：内塔尼亚胡说战争“需要时间”

（德国之声中文网）

您需要知道的是：

内塔尼亚胡：以色列将打击哈马斯的每一个藏身之地

美国与埃及进行对话以缓解紧张局势并叫停哈马斯的攻击

德国为了表示对以色列的团结和支持，用以色列国旗图案照亮整座勃兰登堡门

联合国安全理事会将召开紧急会议讨论此次危机

以色列国防军：向黎巴嫩南部开炮

以色列军方表示，黎巴嫩南部的激进分子向其开火后，他们也向黎巴嫩南部开炮予以回击。

“以色列的炮兵正在打击来自黎巴嫩的开炮区域，”以色列军方在当地时间周日凌晨发出了上述声明。关于此次袭击，以方并未给出进一步的细节。

“以色列国防军（IDF）准备应对所有情况，并将继续保护以色列居民的安全，”国防军发言人丹尼尔·哈加里（Daniel Hagari ）在前推特平台X上发布消息称。

总部位于黎巴嫩的武装组织真主党宣称对此袭击负责，表示它向以色列阵地发射了“大量的炮弹和制导导弹”，以表示与哈马斯的“团结”精神。

联合国维和部队敦促在黎巴嫩边境上“保持克制”

部署在黎巴嫩南部边境的联合国维和部队表示，它已与双方当局联系，“以控制局势并避免更为严重的升级”。

在社交媒体平台X（前推特）上的一系列推文中，联合国在黎巴嫩的临时部队（UNIFIL）表示，它已“侦测到从黎巴嫩东南部发射向以色列占领区的几枚火箭。” 它还侦测到以色列对黎巴嫩的炮火回应。



同时，以色列军队正在继续对加沙地带进行报复性空袭，此前哈马斯激进分子发动了大规模攻击。

以色列军方称，加沙地带的巴勒斯坦武装分子周六（10月7日）向以色列发射了大量火箭弹。包括特拉维夫在内的以色列多个城市拉响了警报。哈马斯起初宣称，从加沙地带发射了5000多枚火箭弹。晚些时候，德新社等媒体的报道指出，哈马斯周六从加沙地带向以色列发射了逾两千枚火箭弹。

以色列军方在社媒X（前推特）的一个帖子中写道，全国各地的以色列人“被警报声吵醒，哈马斯从加沙向他们发射火箭弹”。

以色列国防军（即以色列军队）表示：“我们将自卫。” 以色列军队在周六宣布进入战争状态。

以色列国防军发言人:“我们已经打击了加沙的426个目标”

以色列国防军的欧洲新闻部门负责人米歇尔森(Masha Michelson)告诉德国之声，数十万预备役军人已被派遣至以色列南部，以稳定与加沙的边境地区。

她说：“我们经历了非常困难的24小时，哈马斯的渗透和对平民人口的大屠杀前所未有。”

“自从昨天起，我们已经在加沙地带打击了426个目标”，其中包括在与以色列边境进行的100次无人机（UAV）攻击，她补充说。

米歇尔森表示，将在以色列当局内部进行“冷静、无偏见且彻底”的调查，以确定哈马斯是如何能够进行这次突然袭击的。

中国呼吁保持冷静克制，立即停火

中国外交部发言人10月8日表示：中方对当前巴以紧张局势加剧和暴力升级深表关切，呼吁有关各方保持冷静克制，立即停火，保护平民，防止局势进一步恶化。

针对此次最新爆发的规模空前的以巴冲突，中国外交部表态称：巴以冲突反复上演，充分说明和平进程长期停滞不可持续。平息巴以冲突的根本出路在于落实“两国方案”，建立独立的巴勒斯坦国。国际社会应当增强紧迫感，加大对巴勒斯坦问题的投入，推动巴以双方早日恢复和谈，寻求持久和平之道。中方将继续同国际社会一道为此作出不懈努力。

巴勒斯坦伊斯兰极端主义军事团体“哈马斯”（全称“伊斯兰抵抗运动”）被德国、美国、英国、加拿大、日本、欧盟、约旦、埃及等认定为恐怖组织。中国、俄罗斯、伊朗、土耳其以及一些阿拉伯国家则没有将之视为恐怖组织，而是承认其抵抗组织身份。

荣耀与仇恨：以色列复国 宣告复国 1948年5月14日，以色列首任总理大卫·本·古里安(David Ben Gurion)在犹太全国议会上宣读了《以色列建国宣言》，从而宣告复国。《宣言》写道：“犹太人对故土忠心耿耿，始终不渝地希望返回故土，在那里重新获得政治自由，从没有为此停止过祈祷。”

荣耀与仇恨：以色列复国 崭新旗帜 纽约的联合国总部门前，很快就升起了以色列国旗。对于这个古老又年轻的国家而言，这是外交胜利，也是安全和自由的保障：犹太民族终于有了一个获得国际认可的国家。

荣耀与仇恨：以色列复国 黑暗年代 在以色列复国之前，犹太人经历了惨绝人寰的大屠杀。第二次世界大战期间，纳粹政权共杀害了约600万犹太人。他们用工业化的手段，对欧洲犹太人进行系统性灭绝。本图摄于奥斯维辛集中营被解放之后。

荣耀与仇恨：以色列复国 巴以冲突 而对于原本生活在这片土地上的巴勒斯坦人而言，以色列复国则是彻头彻尾的灾难。大约70万巴勒斯坦人不得不离开自己的家园，为犹太人腾出地方。巴以冲突也延续了七十年，迄今未息。

荣耀与仇恨：以色列复国 现代化 1950年通车的2号高速公路，连接了特拉维夫和内塔尼亚。这条公路象征着新生国家的活力。图为时任总理梅厄(Golda Meir)主持通车典礼。梅厄规定以色列，坚定走经济及社会现代化之路。

荣耀与仇恨：以色列复国 集体农社 “基布兹”在希伯来语中的含义是“集体农社”。大多数农社都创建于复国初期，许多拥有世俗意识形态或是社会主义立场的犹太人在这里实践他们的社会理念。

荣耀与仇恨：以色列复国 六日战争 以色列从复国之日起，与阿拉伯邻国之间的冲突就从未中断。1967年的“六日战争”是冲突的最高峰。首先发起进攻的是埃及、约旦、叙利亚，但是最终的胜利者却是以色列。这场战争中，以色列控制了东耶路撒冷以及约旦河西岸地区，成为了后续冲突与战争的导火索。

荣耀与仇恨：以色列复国 决不动摇 以色列修建犹太人定居点的政策，不断激化与巴勒斯坦的冲突。巴方指责以色列试图通过修建定居点来彻底断绝巴勒斯坦建国的希望。尽管联合国也一直谴责修建犹太人定居点的政策，但是以色列在这一问题上的立场从未动摇。

荣耀与仇恨：以色列复国 六年冲突 1987年冬天，巴勒斯坦人在被以色列占领的土地上发起了示威抗议行动。抗议从加沙城内开始，很快就蔓延到了东耶路撒冷以及约旦河西岸地区。这场冲突持续了好几年，一直到1993年，巴以双方才以《奥斯陆协议》终止了冲突。

荣耀与仇恨：以色列复国 和平不易 在美国总统克林顿的调停下，以色列总理拉宾与巴勒斯坦解放组织领导人阿拉法特举行和谈。双方后来达成了《奥斯陆协议》，被认为是巴以和平进程中的里程碑。然而，两年后，拉宾遭到以色列激进分子的刺杀，导致和平进程遭无限期中断。

荣耀与仇恨：以色列复国 拉宾之死 拉宾之死折射出了以色列社会的割裂。温和、世俗派与极端、虔诚犹太教徒越来越势不两立。拉宾就是在1995年11月4日的一场集会上被一名极端派的大学生刺杀的。次日，代总理佩雷斯神色凝重地主持内阁会议，他边上的空椅子，原本是拉宾的坐席。

荣耀与仇恨：以色列复国 修筑高墙 以色列修建犹太人定居点的政策，让巴以关系持续处于紧张状态。2002年，以色列在约旦河西岸地区修建了一条107公里长的隔离墙。筑墙固然可以阻挡暴力，但是却无助于消解七十年之久的冲突。

荣耀与仇恨：以色列复国 德国责任 纳粹屠杀犹太人，一直到今天依然对德国与以色列的关系有着深远的影响。2000年，时任德国联邦总统约翰内斯·劳访问以色列，并在国会用德语发表演讲。对于两国而言，这都是一个重大的挑战，同时也是继续和解的标志。

荣耀与仇恨：以色列复国 延续传统 2018年3月上任的德国外长马斯坚定继承德以和解的传统。他上任后的首次出访就安排在了以色列。2018年3月25日，他在耶路撒冷城西侧的犹太大屠杀纪念馆为死难者献花。 作者: Kersten Knipp



至少80班飞往特拉维夫的客运航班被取消

在哈马斯进入以色列领土之后，全球各国航空公司取消了80多班往返特拉维夫的航班。这大约占周六晚上所有计划中航班的14%。

德国航空公司汉莎航空取消了多个法兰克福至特拉维夫的航班。

美国航空公司、法国航空、阿联酋航空、瑞安航空、意大利的ITA、西班牙的伊比利亚快运、波兰的LOT和希腊的Aegean航空也取消了联通以色列的航班。

与此同时，美国的航空管理机构，联邦航空管理局(FAA)，敦促航空公司和飞行员在飞越以色列领空时要倍加小心。

以色列政府此前也发布了类似的警告。

布林肯与地区大国埃及对话以缓解危机

美国国务卿布林肯表示，他与埃及外交部长舒克里(Sameh Shoukry)会面，讨论哈马斯的突然袭击。

他说：“我与埃及外交部长舒克里讨论了哈马斯恐怖分子对以色列的可怕攻击。我们感谢埃及的持续努力，并重申目前的当务之急是让哈马斯停止攻击。”

埃及与加沙地带接壤，以前曾介入以色列和巴勒斯坦激进分子之间的停火进程。今年六月，埃及协助以色列和伊斯兰圣战组织达成休战。

布林肯还与沙特外交大臣本·法尔汉（Faisal bin Farhan）就对以色列的袭击进行了交谈。根据美国国务院的新闻发布，双方“呼吁进行协调努力，立即停止哈马斯恐怖分子和其他激进分子的行动。”

随着哈马斯对以色列领土的袭击，美国试图达成一项协议，使沙特阿拉伯和以色列的关系正常化。

柏林的勃兰登堡门点亮以色列国旗

周六晚些时候，柏林的勃兰登堡门在哈马斯的致命袭击爆发后，用以色列国旗照亮整个城门。

德国总理肖尔茨（Olaf Scholz）在前称为Twitter的平台X上发布了勃兰登堡门的照片。

他在帖子中说：“#与以色列站在一起”。

与此同时，德国在袭击后加强了对犹太教堂、学校和犹太纪念碑的安全保护。

德国内政部长费泽（Nancy Faeser）告诉德国《图片报》：“在柏林，警方已经立即加强了对相关设施的保护。联邦政府和各地区正在密切协调他们的行动。”

她表示，德国当局正密切关注“伊斯兰领域的哈马斯潜在支持者”。柏林警方在社交媒体上发布了照片，显示“人们在柏林的Sonnenallee大街上分发糕点，庆祝对以色列的袭击”。在某些情况下，警官进行了身份检查并完成了报案程序，警方说。

柏林Neukölln区市长西克尔（Martin Hikel）将这一事件描述为“对可怕战争的可怕美化”，并呼吁禁止“令人恶心的恐怖主义宣传”。

以色列总理内塔尼亚胡：与哈马斯的战争“需要时间”

以色列总理内塔尼亚胡誓言要击败哈马斯，但告诉他的国家这场战争“需要时间”。

在一次电视讲话中，内塔尼亚胡说，这种情况“以色列从未见过”，并誓言为这“黑暗的一天”进行“强烈的复仇”。他发誓说，以色列会打击哈马斯藏身的每一个地方。“我告诉加沙的人们现在就离开那些地方，”总理补充说。

他还警告哈马斯，必须对被俘的以色列平民和士兵的安全负责。他表示，以色列会“与伤害他们的任何人算账”。

当以色列对哈马斯进行行动时，内塔尼亚胡的办公室表示，以色列将停止向加沙供应电力、燃料和物资。

哈马斯周六的袭击是如何展开的，以色列又是如何回应的？

巴勒斯坦激进组织哈马斯周六从加沙地带对以色列发起了突然袭击。欧盟和美国将哈马斯归类为恐怖组织。

此次袭击发生在赎罪日战争（编者按：又称第四次中东战争）50周年纪念日，当时叙利亚和埃及对以色列发起了突然进攻。

以色列军队表示，以色列部队与至少22个地点的数百名哈马斯战士之间爆发了枪战。

以色列救援服务部门Zaka报告称，截至周六晚，以色列有300人在袭击中丧生，另有1,590人受伤。以色列军队则表示，有超过200名以色列人丧生，1,000人受伤。

以色列军队证实，在战斗中，一些以色列公民，其中一些是士兵，被作为人质带到加沙地带，但以军没有给出确切的数字。哈马斯发言人后来声称，加沙扣留了“数十名士兵”。

加沙卫生部表示，自哈马斯发起袭击后，以色列军队的打击已导致超过300死亡。

根据巴勒斯坦当局卫生部的数据，至少有313人在哈马斯统治的加沙地带因以色列的报复性打击而丧生。巴方表示，死亡人数中包括20名儿童。另外约有2000人受伤。

该当局还表示，在约旦河西岸，还有另外7人被以色列军队开枪打死，其中包括一名儿童。

周六晚上，特拉维夫大都会区和其他以色列城市响起了空袭警报。

救护服务机构以色列红大卫盾会（Magen David Adom）表示，有几人在袭击中受伤，其中三人伤势严重。

以色列媒体援引消防队报道称，特拉维夫的一座建筑被火箭击中并倒塌。

哈马斯表示，为了报复袭击加沙的一栋大楼，它向以色列发射了另外150枚火箭。以色列军队表示，之所以攻击那栋大楼，是因为它曾被高级哈马斯成员用于策划恐怖活动。

（美联社、法新社、路透社、德新社）

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