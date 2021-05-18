以巴停火遥遥无期 欧盟外长开会内讧

(德国之声中文网) 联合国安理会周二 (5月18日)再次召开以巴冲突会议，但其15个成员仍没有就公开声明达成一致共识。美国早些时候曾阻止安理会发表呼吁缓和局势的声明。

几天来一直呼吁迅速停火的法国说，支持由埃及领导的调解。巴黎也宣布，正在寻求一项安理会决议，呼吁以色列和控制加沙的巴勒斯坦激进组织哈马斯之间实现停火。与需要充分共识的声明不同的是，安全理事会决议具有法律约束力，需要至少9张「赞成」票，而且5个常任理事国中的任何一个都不能否决。

德国总理默克尔和约旦国王阿卜杜拉二世则共同表示支持迅速停火的倡议，以便为恢复政治谈判创造条件。

尽管世界各国领导人加紧呼吁停火，但以色列总理内塔尼亚胡坚持，以色列将继续战斗，「只要有必要，就会让......以色列公民恢复平静」。

18日，他在以色列南部的一个空军基地发表讲话时说，哈马斯和伊斯兰圣战组织「受到了他们没想到的打击」，并强调他们「被打回好几年前的状态」。

《纽约时报》援引哈马斯一名高级官员穆萨·阿布·马尔祖克 (Abu Marzouk)的话说，巴勒斯坦激进组织一直在寻求在加沙实现停火。然而，他说 :「以色列要求哈马斯在以色列决定是否采取同样行动之前，先单方面停火2到3小时。」他强调，哈马斯会同意的是「同步和相互」停火。然而，媒体报道称，最终双方都没有作出承诺。

随着以色列对加沙进行更多空袭，以及哈马斯向以色列发射火箭，死亡人数继续增加。以色列说，从加沙发射了3000多枚火箭弹，其中一些落空，另一些被其铁穹防空系统击落。据加沙卫生部称，到目前为止，至少有217名巴勒斯坦人在空袭中丧生，其中包括63名儿童，超过1500人受伤。

据路透社报道，哈马斯和伊斯兰圣战组织说，他们的战士中至少有20人被杀，以色列则说至少有130人。而以色列境内有12人在哈马斯的火箭弹袭击中丧生，其中包括一名5岁的男孩。

以色列各地和被占领土上的巴勒斯坦人18日举行罢工，抗议以色列对加沙的空袭。罢工还针对以色列安全部队对阿克萨清真寺大院的穆斯林礼拜者采取的行动，以及在东耶路撒冷的谢赫贾拉社区的强制驱逐。

匈牙利亲中国远欧盟

欧盟外长周二 (5月18日) 在开会后发表针对以巴冲突的停火声明，不过匈牙利外交部长斯齐亚尔托 (Peter Szijjarto) 却谴责这个声明「片面」，匈牙利并不表示支持。

斯齐亚尔托在接受法新社采访时说：「我对欧洲关于以色列的这些声明有一个普遍的问题......这些声明通常都是非常片面的，没有帮助，特别是在目前的情况下，当紧张局势如此之高时。」

欧盟外交政策负责人博雷尔 (Josep Borrell)在声明中呼吁停火，以制止以色列和巴勒斯坦之间的战斗。他说，这个声明是在欧盟外长视频会议后发表，得到了除了匈牙利以外的所有集团成员国的支持。

以色列和加沙的猛烈空袭和火箭弹袭击一周未歇，据加沙卫生部称，以色列对加沙的轰炸行动已经造成213名巴勒斯坦人死亡，包括61名儿童，还有1400多人受伤。

法新社报导，匈牙利因其从西方向东方的外交倾斜而受到某些方面的批评，被视为外交政策民族主义者的总理欧尔班将这种方针称之为「向东方开放」 ，例如，匈牙利最近使用否决权来阻止欧盟关于中国的声明。

在匈牙利驻巴黎大使馆接受法新社采访时，斯齐亚尔托坚持认为，阻止此类决定「是欧盟中每个国家的权利」。

他认为，欧盟过去关于中国的声明并没有帮助「改变事情」。他说：「因此，如果我们已经发表了８次声明，这些声明没有意义，我们为什么要发表第９次声明？... 欧盟的外交不应该只由判断、负面声明和制裁组成。」

他补充说道：「所以我认为，少一些判断，少一些说教，少一些批评，少一些干涉，多一些务实的合作，可以给欧盟带回很多力量。」

斯齐亚尔托还批评了西欧国家在新冠病毒免疫方面的 「双重标准」，坚称匈牙利专家已经批准了俄罗斯和中国的疫苗，因此使用这些疫苗 「绝对不是一场赌博」。

根据法新社从官方数据中汇编的数据，匈牙利的新冠病毒死亡率是欧盟最高，目前的死亡人数略高于29,000人，相当于每百万居民有3000多人死亡。

但是，由于使用了中国的国药集团和俄罗斯的卫星五号疫苗，匈牙利的新冠疫苗推广是欧盟中最快的之一，是目前在集团的27个成员中的少数。匈牙利980万人口中几乎有一半已经接受了至少一次疫苗注射。斯洛伐克计划在6月开始提供卫星五号疫苗。

斯齐亚尔托说 :「我们一直把疫苗看成是：拯救人民生命的工具......然而，其他国家犯了一个『巨大的错误』，把它们视为『地缘政治或意识形态性质的问题』。」

斯齐亚尔托个人争议

去年，当匈牙利媒体公布斯齐亚尔托在克罗地亚的一个匈牙利寡头游艇上度假的照片时引起了人们的注意，但他将此视为 「私人」问题。

他说:「把我想象成可能会被腐败所触动，简直是荒谬的......匈牙利的每个人都知道我来自一个相当富裕的家庭，因为我的父母是成功的企业家。」

法新社补充，在透明国际的最新腐败指数中，匈牙利在全球180个国家中排名第69位。

(综合报导)

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