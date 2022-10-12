以国安为由 美计划对华为与中兴祭出禁售令

（德国之声中文网）根据一份内部文件，美国联邦通信委员会将以国家安全为由，禁止批准美国新的电信设备使用来自中国通讯设备公司华为和中兴的产品。

根据路透社周四（10月13日）报导，联邦通信委员会主席罗森沃塞尔(Jessica Rosenworcel)上周向其他三位委员发布了拟议的禁令，以供最后批准。如果没有设备授权，中国公司将不能在美国销售新设备。

她在一份声明中说：「美国联邦通信委员会仍然致力于保护我们的国家安全，确保不值得信赖的通信设备在美国境内不被授权使用，我们正在继续这项工作。」

美国联邦通信委员会面临着11月中旬的国会行动期限。2021年6月，该委员会表决推进计划，禁止批准被视为国家安全威胁的中国公司设备进入美国电信网络，其中包括华为和中兴。

在此之前，2021年3月，美国联邦通信委员会根据一项2019年旨在保护美国通信网络的法律，将华为丶中兴丶海德拉通信公司丶杭州海康威视数字技术有限公司和浙江大华技术有限公司等5家中国公司列入所谓的「覆盖名单」中，称他们对国家安全构成威胁。

美国参议院情报委员会主席华纳（Mark Warner）13日说，他很高兴看到美国联邦通信委员会「最终采取这一步骤来保护我们的网络和国家安全」。该委员会2021年6月曾表示，正在考虑禁止对覆盖名单中所有的公司进行设备授权。2022年，该委员会把俄罗斯的AO卡巴斯基实验室丶中国电信（美洲）公司丶中国移动美国公司丶太平洋网络公司和中国联通（美洲）公司列入了覆盖名单。

美国联邦通信委员会委员卡尔（Brendan Carr）在2021年表示，自2018年以来，该委员会已经批准了来自华为的3000多份申请。2019年，美国将华为丶海康威视和其他公司列入其经济黑名单。

而2020年，该委员会将华为和中兴指定为对美国通信网络的国家安全构成威胁，这一声明禁止美国公司动用83亿美元的政府基金从这些公司购买设备。今年早些时候，中国驻华盛顿大使馆表示，美国联邦通信委员会「滥用国家权力，在没有事实依据的情况下再次恶意攻击中国电信运营商」。

（路透社丶Axios）

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