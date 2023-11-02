 以哈衝突：首批外國公民離開加薩 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.11.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

以哈衝突：首批外國公民離開加薩

第一批數百名持外國護照或雙重國籍者從加薩走廊撤離，抵達埃及。有消息指，接下來2週總計將撤離7500名外國人。另一方面，以色列在加薩的地面攻勢持續，並連續2日空襲難民營，聯合國憂心這可能構成戰爭罪。

11月1日，數百名外國公民及擁有雙重國籍的巴勒斯坦人從拉法口岸離開加薩，抵達埃及。

11月1日，數百名外國公民及擁有雙重國籍的巴勒斯坦人從拉法口岸離開加薩，抵達埃及。

（德國之聲中文網）自以色列與哈馬斯爆發戰事以來，週三（11月1日）首度有一批持外國護照的民眾得以離開加薩，從拉法（Rafah）邊境口岸進入埃及。據埃及官員統計，到1日傍晚為止，有300多名外國公民以及雙重國籍者到埃及。

路透社引述埃及安全部門人士和巴勒斯坦官員的說法報導，這批人是依埃及、以色列和哈馬斯之間的協議離開加薩的第一批人。有消息人士稱，在未來2週之內，將會有約7500位外國護照持有者獲准離開加薩。

德國外交部在X（原推特）上發文證實其中包含德國公民，但並未提供確切人數，僅表示他們是國際援助組織的員工。德國也表示當前正在加緊工作，除了將確保其他滯留加薩的德國人能離開當地，也將繼續致力於解救被哈馬斯挾持的人質。

延伸閱讀：哈馬斯恐襲中失蹤德國22歲女性已死亡

除了外國公民外，當天稍早也有一批受傷的巴勒斯坦人被送到埃及，在當地的醫院接受治療。目前還不清楚究竟有多少傷者被運出加薩；埃及衛生部稱有16人，但有其他埃及官員向法新社透露有76人。

圖為11月1日在拉法口岸等待前往埃及的巴勒斯坦人。

圖為11月1日在拉法口岸等待前往埃及的巴勒斯坦人。

哈馬斯是巴勒斯坦的伊斯蘭極端主義軍事團體，被美國、德國、以色列及阿拉伯世界的部分國家定性為恐怖主義組織。

以軍：已抵達加薩城「大門口」

以色列國防軍（IDF）稱，以色列軍隊在加薩發動的大規模地面攻勢持續向前推進，並已接近加薩城。

「我們正站在加薩城的大門口。」以色列國防軍第162師師長科恩（Itzik Cohen）向媒體表示，以軍部隊已深入加薩，「摧毀了哈馬斯的大部分軍力」，並攻擊了其戰略設施。

加薩城是巴勒斯坦地區最大的城市，人口稠密。以色列多次呼籲加薩居民撤離到南部，據美聯社估計，約有80萬人從加薩北部逃離。

難民營再度遇襲

加薩最大的難民營賈巴利亞（Jabalia）週二（10月31日）遭到以色列空襲，隔天據報再度遭到轟炸。

挪威難民事務委員會（NRC）向DW表示，接獲當地再次遇襲的消息。該組織發言人巴伊拉姆（Ahmed Bayram）說：「幾分鐘前又發生了一次襲擊。我們仍在等待消息，但預計這次襲擊會有許多人喪生。」持續在加薩北部報導的半島電視台亦稱，該處難民營再度遭到轟炸。

此前，以色列證實在週二使用了戰機空襲賈巴利亞，目標是難民營底下的哈馬斯地道。以方稱，哈馬斯的一位高階指揮官比亞里（Ibrahim Biari）已被擊斃。

據路透社報導，以國軍方稱週三空襲時擊斃了哈馬斯反戰車飛彈單位的軍官阿薩爾（Muhammad A'sar）。以方聲明指，哈馬斯刻意把基礎設施設置在民用建築附近、內部或底下，「蓄意危害加薩平民生命」。

1日第一次空襲後，法新社現場曾統計約有50具遺體。哈馬斯方面週四（2日）稱，至少有195名巴勒斯坦人死於賈巴利亞2次空襲之中、120人下落不明、777人受傷。此數據未獲獨立證實。

聯合國人權專員辦公室則在X上寫道：「有鑑於賈巴利亞難民營遭以色列空襲之後的大量平民傷亡，以及破壞的規模程度，我們深切憂慮這是不成比例的攻擊，可能構成戰爭罪。」

另一方面，約旦也宣布立即召回駐以色列大使，抗議以色列「殺害加薩的無辜民眾」。約旦是美國的盟友，1994年曾與以色列簽署和平條約，也是繼埃及之後第2個與以色列建立外交關係的阿拉伯國家。

此前，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）曾駁斥了國際上主張出於人道主義停火的呼聲，認為這些呼籲形同「要求以色列向哈馬斯投降，向恐怖主義投降，向野蠻投降」，他不會這麼做。

自哈馬斯10月7日對以色列發動攻擊以來，以色列稱有超過1400名以色列人喪命，約200人被哈馬斯挾持為人質；哈馬斯則稱有8500多名巴勒斯坦人死亡。

两国方案 能化解以巴争端吗？

（綜合報導）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

Palestinians search for survivors following an Israeli airstrike in the Jabalia refugee camp north of Gaza City.

以色列空襲加薩難民營 稱擊斃哈馬斯高階軍官 01.11.2023

以色列證實31日空襲加薩北部的一座難民營，並表示擊斃了哈馬斯的高階軍官，稱他參與策劃執行哈馬斯10月7日對以色列的襲擊。加薩衛生部稱，這場空襲至少導致50人喪命。

Copyright: Julian Küng Wann: 21.10.2023 Wo: Bergdorf Ban Kiew Khan, Bezirk Chiang Khong, Provinz Chiang Rai, Thailand Wer abgebildet: Suntree Salee, Ehefrau des entführten Kong Saelao. In den Händen hält sie ein Foto ihres Mannes. Auf dem Handy zeigt sie Bilder der Entführung

哈马斯恐袭：外籍受害者多为泰籍外劳 31.10.2023

以哈冲突不仅造成中东局势震荡，也震惊泰国。这个东南亚国家有数以万计的客籍工人在以色列工作，也是此次哈马斯袭击中死亡和被挟持人数最多的国家。

Smoke rises following an Israeli airstrike in the Gaza Strip, as seen from southern Israel, Saturday, Oct. 28, 2023. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)

以色列扩大对加沙地面攻势 联大通过决议呼吁人道主义休战 28.10.2023

以色列再次对加沙地带发动了地面攻势，并称击毙了包括指挥官在内的百余名哈马斯武装人员。联合国大会通过了阿拉伯国家联盟提交的决议草案，呼吁立即实行人道主义休战，以色列对决议未点名哈马斯表示强烈抗议，称“联合国已失去合法性”。

广告

媒体看中国

China | Kaiser Chongzhen

德语媒体: 崇祯皇帝何以成了禁忌

在中国，一本描写明朝末代皇帝崇祯的历史书突然被下架。那么，一位四百年前就已上吊身亡的明朝皇帝为何会突然让中国当局如此大动干戈呢？