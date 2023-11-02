以哈衝突：首批外國公民離開加薩

（德國之聲中文網）自以色列與哈馬斯爆發戰事以來，週三（11月1日）首度有一批持外國護照的民眾得以離開加薩，從拉法（Rafah）邊境口岸進入埃及。據埃及官員統計，到1日傍晚為止，有300多名外國公民以及雙重國籍者到埃及。

路透社引述埃及安全部門人士和巴勒斯坦官員的說法報導，這批人是依埃及、以色列和哈馬斯之間的協議離開加薩的第一批人。有消息人士稱，在未來2週之內，將會有約7500位外國護照持有者獲准離開加薩。

德國外交部在X（原推特）上發文證實其中包含德國公民，但並未提供確切人數，僅表示他們是國際援助組織的員工。德國也表示當前正在加緊工作，除了將確保其他滯留加薩的德國人能離開當地，也將繼續致力於解救被哈馬斯挾持的人質。

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除了外國公民外，當天稍早也有一批受傷的巴勒斯坦人被送到埃及，在當地的醫院接受治療。目前還不清楚究竟有多少傷者被運出加薩；埃及衛生部稱有16人，但有其他埃及官員向法新社透露有76人。

哈馬斯是巴勒斯坦的伊斯蘭極端主義軍事團體，被美國、德國、以色列及阿拉伯世界的部分國家定性為恐怖主義組織。

以軍：已抵達加薩城「大門口」

以色列國防軍（IDF）稱，以色列軍隊在加薩發動的大規模地面攻勢持續向前推進，並已接近加薩城。

「我們正站在加薩城的大門口。」以色列國防軍第162師師長科恩（Itzik Cohen）向媒體表示，以軍部隊已深入加薩，「摧毀了哈馬斯的大部分軍力」，並攻擊了其戰略設施。

加薩城是巴勒斯坦地區最大的城市，人口稠密。以色列多次呼籲加薩居民撤離到南部，據美聯社估計，約有80萬人從加薩北部逃離。

難民營再度遇襲

加薩最大的難民營賈巴利亞（Jabalia）週二（10月31日）遭到以色列空襲，隔天據報再度遭到轟炸。

挪威難民事務委員會（NRC）向DW表示，接獲當地再次遇襲的消息。該組織發言人巴伊拉姆（Ahmed Bayram）說：「幾分鐘前又發生了一次襲擊。我們仍在等待消息，但預計這次襲擊會有許多人喪生。」持續在加薩北部報導的半島電視台亦稱，該處難民營再度遭到轟炸。

此前，以色列證實在週二使用了戰機空襲賈巴利亞，目標是難民營底下的哈馬斯地道。以方稱，哈馬斯的一位高階指揮官比亞里（Ibrahim Biari）已被擊斃。

據路透社報導，以國軍方稱週三空襲時擊斃了哈馬斯反戰車飛彈單位的軍官阿薩爾（Muhammad A'sar）。以方聲明指，哈馬斯刻意把基礎設施設置在民用建築附近、內部或底下，「蓄意危害加薩平民生命」。

1日第一次空襲後，法新社現場曾統計約有50具遺體。哈馬斯方面週四（2日）稱，至少有195名巴勒斯坦人死於賈巴利亞2次空襲之中、120人下落不明、777人受傷。此數據未獲獨立證實。

聯合國人權專員辦公室則在X上寫道：「有鑑於賈巴利亞難民營遭以色列空襲之後的大量平民傷亡，以及破壞的規模程度，我們深切憂慮這是不成比例的攻擊，可能構成戰爭罪。」

另一方面，約旦也宣布立即召回駐以色列大使，抗議以色列「殺害加薩的無辜民眾」。約旦是美國的盟友，1994年曾與以色列簽署和平條約，也是繼埃及之後第2個與以色列建立外交關係的阿拉伯國家。

此前，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）曾駁斥了國際上主張出於人道主義停火的呼聲，認為這些呼籲形同「要求以色列向哈馬斯投降，向恐怖主義投降，向野蠻投降」，他不會這麼做。

自哈馬斯10月7日對以色列發動攻擊以來，以色列稱有超過1400名以色列人喪命，約200人被哈馬斯挾持為人質；哈馬斯則稱有8500多名巴勒斯坦人死亡。

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（綜合報導）

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