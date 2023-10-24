以哈战事持续 德外长：打击恐怖主义才能带来和平

（德国之声中文网）以色列军方周二早晨宣布，过去一天对超过400个"恐怖主义目标"进行了空袭，数十名哈马斯武装被打死。此外，一架战斗机对哈马斯隧道的一个地面通道进行了轰炸，恐怖分子此前借助该通道可迅速抵达海岸。此外，哈马斯的一些指挥部以及哈马斯使用一些清真寺作为藏身处也在夜间受到空袭，一些指挥官被打死。周二，以军继续袭击，在一次使用坦克、直升机和火炮对哈马斯发动的联合袭击中摧毁了哈马斯的反坦克导弹以及观察哨所。

与此同时，从加沙地带向以色列发射的火箭弹袭击仍在继续。

哈马斯恐怖分子于10月7日对以色列平民进行了一场屠杀。超过1400人在这场屠杀中以及随后数天罹难。以军方称，至少222人被暴力挟持至加沙地带，其中也包括多名德国公民。此后，以色列军方对加沙地带目标进行空袭，并为发动一场地面进攻进行准备。以军方称，多个部队正在为此进行训练。

以能源部长：哈马斯以人质要挟不会得逞

以色列能源部长卡茨（Israel Katz）向德国《图片报》表示："哈马斯希望我们因处理人质事宜而不会进军（加沙地带），以摧毁其基础设施。这不会得逞。"

与此同时，以政府向埃及和国际红十字会表示感谢。在二者的协助下，再次有两名人质获释。周一至周二夜间，以总理内塔尼亚胡办公室宣布，这两名79岁和85岁的女性被移交给以军方。上周五，在卡塔尔的斡旋下，已有一对美国籍母女出人意料地获释。

卡茨表示："我们与各方谈判，以争取人质获释。我们尽一切努力让他们回家。"卡茨还表示，尽管敌人非常残酷，但以色列努力区分哈马斯与平民。"在加沙地带南部有足够的区域没有受到轰炸。"不过，据BBC记者在加沙南部报道，周一至周二夜间，那里也发生空袭事件。

此次获释的人质是两名85岁和79岁的女性

以方称哈马斯囤积燃料用于战争 该说法无法独立确认

据联合国数据，约100万人从加沙地带北部逃至南部。以军方此前发出呼吁，让加沙地带北部平民撤离至南部，以避免伤亡。与此同时，首批救援物资已通过埃及边境进入加沙地带。周末共有34辆卡车进入加沙地带。但联合国救援组织指出，救援物资中缺少燃料。

以军方发言人则称，哈马斯囤积了"超过"100万升燃料，"但并不把这些提供给缺乏燃料的医院"。这名发言人称："对加沙地带苦难负责的是哈马斯，而不是以色列。"据以政府活动协调处（Cogat）信息，哈马斯使用所囤积的燃料"为其恐怖主义隧道照明、发射火箭弹以及用于自身的房屋"，而不是提供给平民。对这一说法，外界无法进行独立证实。

联合国呼吁实现人道主义停战，但受到争议。有关"停火"和"停战"的辩论仍在进行。美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）周一在华盛顿指出："停战会让哈马斯有机会喘息，进一步武装，并筹备针对以色列的进一步恐怖主义袭击。"

欧盟外交代表博雷利（Josep Borrell）此前也就有关"人道主义停火"和"人道主义停战"的区别表示，对他来说，"停战"远超过"停火"。博雷利在布鲁塞尔表示，要实现停战，需要参与方达成一项协定。而停火则能更快落实，但维持时间有限。他说，需要"停火"以便将人道主义救援安全地送入加沙地带。他预计，欧盟政府首脑在下次的峰会中将会一直支持短暂停火以便运送救援物资。

德国外长贝尔博克2023年10月23日在卢森堡

德外长：打击恐怖主义才能有和平

德国外长贝尔博克此前表示，打击恐怖主义是"关键的"。她表示，仍继续有大规模的针对以色列的火箭弹袭击。"只有打击恐怖主义，才能给以色列和巴勒斯坦民众带来和平与安全。"

中国呼吁各方"尽快回到'两国方案'的正确轨道上来，恢复和谈"。中国外长王毅在与以色列外长科恩通电话时表示，当务之急是防止局势进一步升级，避免导致更严重的人道灾难。

与此同时，以色列北部与黎巴嫩边界也继续发生战事。以色列严正警告黎巴嫩，不要加入与哈马斯的战争。以军方称，对企图从黎巴嫩发射火箭弹的"恐怖据点"进行了袭击。亲伊朗的真主党证实，周一向以军发动了攻击。此后，以色列向黎巴嫩南部的目标发动攻击。

（德新社）

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