 以哈战争： 加沙休战进入最后一天 停火会延长吗？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.11.2023

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时政风云

以哈战争： 加沙休战进入最后一天 停火会延长吗？

本周一是以色列和哈马斯四天休战的最后一天，预计周一晚些时候将根据协议进行第四次人质交换。美国总统拜登表示希望延长休战时间，以促成更多人质获释。科技大佬马斯克将在周一会见以色列高层以及人质家属。

在临时停火期间，人道主义救援物资被允许运往加沙

在临时停火期间，人道主义救援物资被允许运往加沙

（德国之声中文网）泰国总理赛塔（Srettha Thavisin）表示，在以色列与哈马斯第三轮人质交换中获释的三名泰国人健康状况良好，不需要紧急医疗，赛塔在社媒X（前推特）上写道，对此感到欣慰。

到目前为止，作为以哈协议的一部分，哈马斯武装分子已经释放了17名泰国人质。

泰国外交部在一份声明中说，他们将被尽快带回泰国。"对于其余 15 名泰国人质，泰国政府将继续尽一切努力使他们尽早安全获释。"

马斯克周一会晤以色列领导人和人质家属

世界首富、科技大佬马斯克（Elon Musk）计划周一（11月27日）与以色列总统赫尔佐格（Isaac Herzog）以及亲属被哈马斯扣押在加沙的以色列人会面。

以色列总统赫尔佐格的办公室在周日晚上证实了这次会面。赫尔佐格办公室在一份声明中说："在他们的会晤中，总统将强调采取行动打击网上反犹主义的必要性。"

马斯克最近被人权组织指控在其社媒平台X上放大反犹仇恨

以色列第12频道报道称，马斯克还将会见以色列总理内塔尼亚胡。

休战进入最后一天 多方希望能延长休战

巴勒斯坦伊斯兰极端主义军事团体哈马斯与以色列之间为期四天的休战将于本周一到期，预计周一晚些时候将根据双方的协议进行第四次人质交换。

上周五开始的休战迄今一直按计划进行，哈马斯于周日释放了第三批人质，以色列也相应释放了巴勒斯坦囚犯。

以色列表示，每多释放10名人质，休战就可以延长一天，但以色列誓言一旦休战结束，将迅速恢复进攻。

以色列总理内塔尼亚胡在周日（11月26日）与美国总统拜登通话时重申了这一立场。

要求加沙停火的国际呼声日益高漲

据《以色列时报》报道，内塔尼亚胡告诉拜登，如果每天10名人质获释，他将欢迎延长停战期，但他补充说，"在协议结束时，我们将全力实现我们的目标"。

被以色列、德国、欧盟、美国等许多国家列为恐怖组织的哈马斯也表示，如果能做出认真努力、释放更多巴勒斯坦人，愿意延长停火时间。

拜登周日表示，他的目标是尽可能延长停火时间，以便释放更多人质。

法国外长科隆纳（Catherine Colonna）告诉法国BFMTV新闻资讯台，她也希望能延长停火。

（路透社，法新社，美联社，德新社）

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