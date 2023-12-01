以哈战争： 以色列国防军称加沙“战斗”再起

（德国之声中文网）以色列总理内塔尼亚胡指责哈马斯违反了休战协议。其办公室在一份声明中说："（哈马斯）今天没有履行释放所有女性人质的义务，并向以色列公民发射了火箭弹。"

声明还称，"随着战斗的恢复，我们强调，以色列政府致力于实现战争目标--释放人质，消灭哈马斯，并确保加沙永远不会对以色列居民构成威胁"。

声明的措辞使用了"哈马斯-伊斯兰国恐怖组织"，以色列官员此前也有过类似表述，将将统治加沙的伊斯兰极端主义军事团体哈马斯与极端组织伊斯兰国相提并论。这两个组织都被世界上多个国家视为恐怖组织。

以色列称正在打击哈马斯在加沙的目标

以色列国防军（IDF）说，在宣布恢复 "战斗"之后，他们正在对加沙的哈马斯目标实施打击。以色列早些时候称拦截了一枚从加沙发射过来的火箭弹，并指责哈马斯在休战协议到期前就破坏了协议。

哈马斯是统治加沙的伊斯兰极端主义军事团体。它被欧盟、美国、以色列和其他一些国家认定为恐怖组织。

据法新社记者称，以色列战机对加沙地带北部的加沙城进行了一系列袭击和炮击。

加沙的哈马斯内政部说，空袭也袭击了加沙南部。法新社援引哈马斯方面的卫生部发言人称，在与埃及交界的南部城镇拉法（Rafah），有六人在空袭中丧生，许多加沙人此前曾逃往该城镇。

在整个战争期间，以色列一再警告加沙民众向南迁移，并在休战期间也告诫他们不要返回北部，因为以色列称那里是战区。

以色列国防军称拦截了从加沙发射的火箭弹

以色列军方周五早些时候称，在边境附近空袭警报响起后，其防御系统拦截了一枚从加沙发射过来的火箭弹。哈马斯没有立即对此事件发表评论。以色列国防军的评论是在以色列与哈马斯之间延长休战的最后期限即将到期时发表的。

以色列公共广播公司称，这是自11月24日休战开始以来在加沙边境附近首次拉响空袭警报。

根据协议，休战于当地时间本周五（12月1日）早7点（格林尼治标准时间凌晨5点）到期，除非谈判人员能就再次延长休战协议达成一致。

停战从11月24日开始，最初持续四天。在卡塔尔和埃及的协调下，停战又延长数天。目前，卡塔尔和埃及方面都没有关于可能延长休战谈判的消息。

美国国务卿布林肯周四访问以色列时表示，希望延长休战的谈判能取得结果。"显然，我们希望看到（休战）这一进程继续"，布林肯对记者说。"我们希望能有第八天，以及更长的时间。"

这是自哈马斯10月7日对以色列发动恐怖袭击以来布林肯第三次访问以色列。他也敦促以色列，如果在休战后恢复敌对行动，应尽量限制加沙平民的伤亡。

在休战期结束后 以色列称加沙"恢复战斗"

以色列国防军（IDF）在社交媒体上称，在当地时间周五早7点、以色列与哈马斯在加沙地带的休战协议到期几分钟后，以色列"恢复战斗"，称哈马斯违反了协议，还向以色列领土开火。"以色列国防军已经恢复对加沙地带的恐怖组织哈马斯的战斗。"

在为期一周的休战期间，被多个国家认定为恐怖组织的哈马斯释放了100多名被关押在加沙的人质，其中大部分是以色列人，以色列方面也相应地释放了240名巴勒斯坦人。在以色列宣布恢复战斗的消息后，哈马斯没有立即发表任何声明。

与此同时，被多个国家视为恐怖组织的哈马斯声称对周四在耶路撒冷发生的造成三人死亡的枪击事件负责。

一车获释的巴勒斯坦人抵达约旦河西岸的拉姆安拉

最新一批被哈马斯劫持人质及巴勒斯坦人获释

伊斯兰极端主义军事团体哈马斯和以色列此前两次延长了休战期，周四是双方暂时停火的第七天。

以色列监狱当局说，他们在周三到周四的夜间释放了30名巴勒斯坦囚犯，这是以色列与哈马斯达成休战协议以来的最新一次人质交换。

哈马斯在周四总共释放了8名人质。最后一名人质于当地时间午夜左右抵达了以色列。

据调停国卡塔尔称，哈马斯方面在人质释放时除了周四释放的8人外，也将周三释放的两名以色列和俄罗斯双重国籍者考虑进去了。这样以色列与哈马斯就达到了约定的三比一的交换比例。

大部分从以色列监狱获释的巴勒斯坦人被送往约旦河西岸的拉姆安拉（Ramallah），在该市街道上受到热烈欢迎。这是根据休战条款连续第七个晚上进行这样的交换。

（美联社，法新社，德新社，路透社）

©2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。