 以哈战争给台湾带来何种启示？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.10.2023

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时政风云

以哈战争给台湾带来何种启示？

台湾国防部长邱国正周四表示，已经成立了一个专案小组，从哈马斯对以色列的突袭中吸取教训，并强调台湾「备战不求战」。国民党主席朱立伦则提到「兵凶战危」，他的言论遭到了民进党立委王定宇的怒斥。

台湾国防部长邱国正表示「情报工作真的很重要」，因为拥有情报才能预先因应、阻止战争

台湾国防部长邱国正表示「情报工作真的很重要」，因为拥有情报才能预先因应、阻止战争（资料图片）

（德国之声中文网）在巴勒斯坦极端主义军事团体哈马斯对以色列进行恐袭、冲突持续升温后，台湾国防部长邱国正10月12日在立法院接受采访时表示，台湾国防部已经成立专案小组研析这次冲突。他认为「情报工作真的很重要」，因为拥有情报才能预先因应、阻止战争。

路透社的相关报道指出，台湾近年来受到北京越来越大的军事和政治压力。自2022年8月以来，中国在台湾岛附近举行了两场大型军演，让人们更加担心两岸可能爆发军事冲突、影响全球。中国将台湾视为自己领土，并一直表示不放弃武统。尽管台湾面临的军事威胁与以色列和哈马斯之间的情况非常不同，但目前的以哈战争也让一些人联想到了中国攻台的可能性。

Taiwans | Verteidigungsminister Chiu Kuo-cheng

台湾国防部长邱国正说，「共同期望就是避免战争，这也是国军有的态度，国军在这方面从头到尾都没停过，国军不会抱持很乐观或极度悲观的态度」

据中央社报道，邱国正表示，这两天看到媒体报导，百姓无辜死伤，真的惨不忍睹，这也给台湾「备战不求战」的启示，共同期望就是避免战争，这也是台湾军方的态度，并称会严密监控一切征兆。

台湾军方的动员能力如何？

在被记者问及以色列一天内动员30万名后备军人，台湾军方是否有同等能力时，邱国正回应，「国军都有动员规划，一开始接到动员令，后续进行编实、战耗补充，台湾地方不大、人员都有造册，按照以往动员教育召集经验，报到率蛮高的」。

据台媒联合新闻网报道，邱国正还提到，以巴冲突给国防部带来的启示除了情报战之外，另一个是飞弹及火箭的饱和攻击，「一起来的话，没有哪个国家能招架」，台湾国防部能做的，就是调整部署，将面与距离加大，调整战术位置。

蔡英文政府近年来积极增强台湾的军事能力，推动军事现代化，以加强台湾的防御能力。

路透社报道指出，台湾政府谴责了哈马斯的袭击，台湾总统蔡英文表示台湾「将继续致力于与志同道合的国家合作，打击威胁和暴力，捍卫自由和民主」。

哈马斯（全称“伊斯兰抵抗运动”）是德国、欧盟和美国认定的恐怖组织。

澳洲前总理：台湾需要做更多

据路透社报道，澳大利亚前总理莫里森（Scott Morrison）周三（10月11日）在台北的一个论坛上表示，由于中国对台湾的威胁，加强台湾的抵御能力非常重要，而台湾自身也需要做更多。台湾外长吴钊燮也出席了该论坛。

莫里森说，「台湾本身也必须表现出这种紧迫感。以色列是一个比台湾更小的国家，同样生活在持续的威胁之下，而他们在国防上的支出比例远远高于台湾」。

台湾政府提出的明年国防预算总额占台湾GDP的2.5%。根据斯德哥尔摩国际和平研究所的数据，以色列今年的国防预算占其GDP的4.5%。

国民党主席朱立伦表示，哈马斯突袭以色列「让大家感受到什么是兵凶战危」

国民党主席朱立伦表示，哈马斯突袭以色列「让大家感受到什么是兵凶战危」

朱立伦：「让大家感受到什么是兵凶战危」

台湾将于明年1月举行总统大选。国民党声称，这次选举是战争与平之间的抉择。国民党指责民进党故意挑衅中国，将台湾推向战争边缘，民进党则对此坚决否认。

上周日（10月8日），国民党主席朱立伦表示，哈马斯突袭以色列「让大家感受到什么是兵凶战危」。据台媒三立新闻网报道，朱立伦强调，他相信两岸和平才是大家最期待 ，没有任何一位台湾民众希望看到战争或兵凶战危的情况。

民进党立委王定宇狠批朱立伦

民进党立委王定宇则在其脸书页面驳斥朱立伦，批评国民党没有谴责中国以及中国对台湾的威胁。

王定宇写道：「兵凶战危」，然后呢？面对威胁和侵略者，有二种「和平」：一种是持续壮大自己……，是备战达成避战的「真和平」；另一种是迎合侵略者……，这是「投降式假和平」，这是引诱侵略者因成本较低成功率较高而动手「引战式假和平」。

这位民进党资深立委批评朱立伦和蓝白红阵营，「见到俄罗斯侵略乌克兰、以色列战争，习惯性地推销兵凶战危，然而却不见谴责威胁台湾的中共」，「这些人不是和平主义者，而是在有意或无意间成为侵略者的马前卒！」

（路透社等）

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