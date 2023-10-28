以哈战争结束之后 加沙政权的五种可能

（德国之声中文网）以色列已经动员了大约35万名预备役军人。其中一些部队在黎巴嫩边境严防死守，其余则在加沙地带边界就地待命，随时准备参加对巴勒斯坦领土的地面进攻。

无论最终采取何种形式，讨论已久的入侵加沙行动的目标都是摧毁哈马斯武装组织。哈马斯被德国、欧盟和美国等国认定为恐怖组织。

前以色列军事情报局成员、现特拉维夫大学摩西-达扬中东和非洲研究中心研究员米尔施泰因（Michael Milshtein）认为，除了地面进攻，别无选择。

他告诉德国之声："哈马斯的目标始终非常明确--推动圣战，消灭以色列。"

尽管如此，有一个问题难以回避：鉴于哈马斯目前统治着加沙，如果以色列实现其预期目标，加沙将如何治理？对于这个问题，以色列方面没有给出任何官方答复。当然，是否有可能彻底消灭哈马斯，目前也还不确定。

米尔施泰因认为，有一点是明确的：绝不允许出现权力真空。他说，迅速撤军将造成权力真空，而这个真空将由无政府状态和激进的伊斯兰组织填补。

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阿富汗的局势就是一个例子。在那里，极端组织"伊斯兰国"成功地利用塔利班当权后的薄弱环节达到了自己的目的。该极端组织还利用了萨赫勒地区的权力失控局面。

支持哈马斯集团和该地区其他民兵的伊朗也可能从加沙的权力真空中获益，并在加沙地带找到新的盟友或合作伙伴。

那么，冲突结束后加沙地带将如何恢复秩序呢？米尔施泰因认为有几种选择，但每种选择都面临挑战。位于慕尼黑的德国联邦国防军大学国际政治学教授施泰特（Stephan Stetter）也持类似观点。

方案1：以色列控制加沙地带

直到2005年，以色列一直在军事上控制着加沙地带。但这样做也可能引发新的武装袭击。施泰特告诉德国之声，这也会对地区力量平衡带来问题。

"以色列有人建议再次对加沙地带实行殖民统治。"他说，"对于所有那些想要煽动和继续以巴冲突的人来说，这将是一大福音。"

此外，根据国际人道法律，占领国对其占领的民众负有责任。"以色列将不得不自己承担这项任务。从财政上讲，这将超出它的能力。"斯泰特说。



面对包括美国在内的西方盟国的反对，以色列也无法重新占领加沙地带。此举还会对以色列与中东其他国家的关系造成负面影响，而以色列一直在努力与这些国家实现关系正常化。"这就是为什么我认为此举不太可能的原因。"施泰特总结道。

这种情况将带来另一个挑战：以色列将不得不进一步封锁加沙地带。《外交事务》杂志在本月发表的一篇文章中写道："（接管加沙之后）以色列将使自己成为监狱长，无限期地主管着一个巨大的监禁集中营（加沙一直被比作监禁集中营）。"

方案2：巴勒斯坦民族权力机构接管加沙政权

米尔施泰因认为，另一种方案是巴勒斯坦民族权力机构返回加沙掌权，但这一想法也有一个弱点。

由阿巴斯（Mahmoud Abbas）领导、法塔赫主导的巴勒斯坦民族权力机构管理着以色列占领的约旦河西岸半自治地区。但实际上，它只控制了其中的一小部分。大部分地区实际上都在以色列的控制之下。

米尔施泰因指出："我们应该记住阿布-马赞是多么软弱和不受欢迎。""阿布-马赞"是阿巴斯的流行绰号。

巴勒斯坦民族权力机构及其执政党法塔赫在被占领的约旦河西岸不受欢迎。过去曾有平民抗议法塔赫，指责其腐败、领导不力和没有合法的民主权力。



该机构上一次选举是在2005年举行的。从那时起，阿巴斯一直掌权。他在各方都不受见待：西方国家批评他发表反犹言论，没有与哈马斯保持足够的距离，而当地巴勒斯坦人则批评他对占领国以色列不够强硬和果断。

施泰特说，巴勒斯坦民族权力机构可以在加沙地带的未来发挥重要作用，但也要考虑另一个因素，那就是可能进一步削弱其合法性。

他解释说："如果巴勒斯坦民族权力机构在以色列战胜哈马斯后进驻加沙地带，那么它可能会被一些人视为战争暴发户，发国难财攫取权力。"

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方案3：巴勒斯坦文职政府

米尔施泰因说，一个更好的选择是建立一个混合的巴勒斯坦文职政府，尽管难度更大。这样的权力机构可以由巴勒斯坦社会的不同代表组成，例如包括各地市长。它还可能与巴勒斯坦民族权力机构保持关系密切。

这样的行政管理模式有可能得到埃及、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国和美国的支持。

米尔施泰因对德国之声说："这种新秩序可能在相当长一段时间内都不会稳定，而且会面临很多挑战，但它比其他所有糟糕的选择都要好得多。"

方案4：联合国领导的政府

从理论上说，联合国可以在冲突一方被击败后接管前冲突地区，施泰特提到了科索沃和东帝汶的早期例子。

"但这在加沙地带并不现实。"他指出，"在这种情况下，即使不是不可能，也会非常困难，因为这场冲突是全球舆论的焦点。西方国家有可能在这里发挥重要作用，同时也可能遭致批评。"

施泰特补充说，在这种情况下获得联合国的授权也很困难。

方案5：阿拉伯国家联合治理

施泰特更倾向于另一种方案，即其他阿拉伯国家与巴勒斯坦民族权力机构一起治理加沙地带。

他认为："这实际上符合一些阿拉伯国家的利益，尤其是那些对穆斯林兄弟会持强烈保留意见的国家。"哈马斯被视为穆斯林兄弟会在巴勒斯坦的分支，遭到埃及、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国的反对。

目前，这些国家的言论主要集中在声援巴勒斯坦人、巴勒斯坦人的苦难以及以色列可能在加沙犯下的战争罪行上。这些阿拉伯国家的民众也表达了同样的情绪。然而，施泰特指出，"在利雅得和开罗，哈马斯的失败不会被视为不利消息"。

最重要的是，这样的局面将意味着巴勒斯坦人可能会相信，他们的利益将得到代表，而不仅仅是被推到一边。不过，施泰特认为，这需要"一些团结力量的参与，以及与西方和联合国的合作"。

这种模式想要成功，除了政治上的支持，还需要财政上的支持。这位专家认为，这种模式不仅能为巴勒斯坦人提供更好的前景，也意味着以色列将获得更多的安全保障。

遗憾的是，目前持续不断的冲突意味着其他阿拉伯国家 (即使是那些与以色列有外交接触的国家) 是否愿意为这样一个计划投入政治资本还不得而知。专家们说，这种模式只有在中期才有可能实现。

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