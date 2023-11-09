以哈战争：激战、逃亡与寻找解决方案的国际努力

（德国之声中文网）以色列军方称，以色列地面部队在加沙地带北部的一场激战后占领了哈马斯的一个基地。该基地位于贾巴利亚市（Dschabalia）的一个难民营。据称，除恐怖组织哈马斯之外，伊斯兰圣战组织也参与了这场长达十个小时的战斗。以色列军方在声明中说，以色列国防军在贾巴利亚"杀死了恐怖分子，缴获了许多武器并发现了隧道入口"。 其中一个隧道入口位于一个幼儿园旁边。以色列士兵还发现了哈马斯重要的作战资料。上述信息无法得到独立核实。贾巴利亚是加沙地带最大的难民营所在地。目前尚不清楚那里有多少平民。

以色列军队在加沙地带与哈马斯展开地面战

周三（11月9日），大约5万巴勒斯坦人从加沙北部逃到加沙南部。以色列军方发言人称，周四会继续开放从加沙北部逃到南部的"人道主义走廊"。以色列军队目前主要在加沙北部打击哈马斯。数周来，以色列一直呼吁加沙地带北部的居民前往南部，但加沙南部也不断遭到以色列空袭。以色列军方一名发言人上周说，加沙南部并非"安全区"，但比加沙其它任何地区都要安全。

内塔尼亚胡：不释放人质不停火

以色列总理内塔尼亚胡目前将释放那些绑架到加沙地带的人质作为停火条件。他表示，"如果不释放人质，就不会实现停火"。不过，他没有说明这是否意味着要立即释放所有的239名人质。

多家媒体此前报道称，加沙地带正在就人道主义停火进行谈判，以换取释放最多15名人质。伊斯兰哈马斯高级成员奥萨马·哈姆丹（Osama Hamdan）向德新社表示，目前正在进行"认真谈判"。以色列军方发言人丹尼尔·哈加里表示没有停火："我们正在与哈马斯作战，没有停火。"

联合国雇员遇难人数增至92人

联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处主任专员菲利普·拉扎里尼（Philippe Lazzarini）在接受瑞士媒体公司Tamedia采访时说，在加沙地带遇难的联合国工作人员人数已增至92人。 在世界上任何地方的冲突中，联合国从未在一个月内记录如此高的死亡人数。

拉扎里尼警告加沙地带的公共秩序面临崩溃。他说，目前已有超过70万人逃到联合国救援设施中， "不幸的是，我们的50多个设施也受到了袭击"，造成许多人丧生，数百人受伤。

加沙医院严重缺少药品和麻醉药

据联合国称，一支运送医疗用品的车队已抵达加沙地带的希法医院。联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处和世界卫生组织称，这只是自战争爆发以来医疗用品第二次抵达加沙。 两大组织在声明中说，希法医院是加沙最大的医院，也是巴勒斯坦最古老的医疗机构之一，其医疗状况是灾难性的：急诊室和病房人满为患，受伤人数每小时都在增加，而随着药品和麻醉药品耗尽，病人在承受着不必要的痛苦。

声明再次呼吁向加沙地带的人道主义组织提供燃料。没有燃料，医院、海水淡化厂和面包店等设施就无法运作，会有更多的人死去。

死亡和绝望 加沙人别无选择

美国袭击叙利亚东部的武器库

据活动人士称，美国对叙利亚东部的空袭造成九人死亡。 叙利亚人权观察小组表示，死者属于伊朗支持的组织。

美国国防部长奥斯汀证实了这一空袭行动，并称目标是伊朗革命卫队及其盟友使用的武器库。10月底，美国已对叙利亚东部两个类似目标进行了空袭。

自10月7日极端伊斯兰组织哈马斯袭击以色列以来，整个中东地区的安全局势一直紧张。最近几周，针对驻伊拉克和叙利亚美军的袭击有所增加，加剧了人们对以哈战争可能升级为更大规模冲突的担忧。作为威慑，美国已向该地区增派士兵，并将军舰和空军中队派往地中海东部。与许多其他激进组织一样，统治加沙地带的哈马斯得到伊朗的财政和武器支持。

美国政府对加沙的未来有很多疑问

美国政府希望和加沙地带的代表就该地区的未来进行外交对话。美国国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比（John Kirby）向美国有线电视新闻网表示："我认为我们有很多问题，但没有很多答案。" 他说，"我们知道加沙冲突后我们不希望看到什么：我们不希望哈马斯控制加沙，不希望以色列收回控制权。"但是，他说，什么才是一个好的加沙解决方案，仍需要探索。美国无法单独解决这个问题。 "我们必须与该地区人民进行外交对话，找到解决方案。" 柯比强调，完全可以想象，以色列军队将在加沙地带停留一段时间，以"应对眼前后果并改善安全局势"。 但涉及到该地区的未来，巴勒斯坦民族权力机构必须"从一开始"就参与其中。

巴勒斯坦前总理表示哈马斯必须成为和平方案的一部分

巴勒斯坦民族权力机构前总理萨拉姆·法耶兹（Salam Fayyad）呼吁加沙立即停火，并呼吁就未来达成政治共识时不将哈马斯排除在外。

法耶兹向德国之声表示，一旦以色列和激进组织哈马斯之间持续的冲突结束，巴勒斯坦的政治结构必须进行彻底改革，以组建一个有能力的政府。他表示，被美国、欧盟、德国等国家认定为恐怖组织的哈马斯仍然在巴勒斯坦人中享有很高的声望，因此不容忽视。

法耶兹表示，可值得信任的巴勒斯坦领导层只能通过投票产生，但目前最紧迫的问题是停火，停止流血。

加沙援助会议将在巴黎召开

本周四，来自50多个西方国家、阿拉伯国家、联合国及非政府组织的官员在巴黎举行会议，商讨对加沙地带平民的援助。希腊、爱尔兰和卢森堡总理，欧洲理事会主席米歇尔、欧委会主席冯德莱恩将参加会议。埃及、约旦和海湾国家等地区利益攸关方以及除俄罗斯之外的二十国集团成员也与会。

两国方案 能化解以巴争端吗？

法国总统马克龙敦促以哈战争"人道主义暂停"，希望这次会议能够满足加沙地带日益增长的需求，包括食品、水、医疗用品、电力和燃料。

巴勒斯坦民族权力机构总理出席会议，但以色列没有受到邀请，法国官员表示，随时会向以色列官员告知事态发展。

（法新社、德新社、路透社）

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