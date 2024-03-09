以哈战争斋月停火？拜登称“看起来很艰难”

（德国之声中文网）美国总统拜登表示，在穆斯林斋月即将到来之际，以色列和哈马斯之间实现停火“看起来很艰难”。而加拿大宣布恢复对联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（UNRWA）的资助。以下是关于以哈战争的最新消息。

美国中央司令部否认美军空投造成平民死亡

美国中央司令部（CENTCOM）周五（3月8日）否认美军空投援助物资造成加沙地带平民死亡。

在一份社交媒体声明中，中央司令部称知悉有报道称人道主义空投造成平民死亡。

声明说：“我们向遇难者家属表示同情。与一些报道相反，这不是美军空投造成的。”

哈马斯控制的加沙卫生部称，周五在加沙北部发生的空投造成5人死亡，10人受伤。

当时，食品援助箱的降落伞未能正常打开，这意味着包裹自由地坠落到地面。

“从天而降”的援助 加沙城上空的飞机 美国与约旦军方合作，向加沙地带——包括北部的加沙城和南部的拉法，空投了3.8万份食品。白宫表示，空投人道救援物资是一项长期措施，并得到以色列方面的支持。

“从天而降”的援助 杯水车薪 空投到加沙地带的食品和药品只能解决一小部分的燃眉之急。联合国机构指出，通过空投提供的物资数量很少，只是杯水车薪。

“从天而降”的援助 精准投放 空降的救援小包裹必须非常精确地投放。它们必须落在海边，但不能落入太远的水中，也不能落到居民密集的城区或难民营里，以免伤人。

“从天而降”的援助 落到谁家 但是物资落地之后，没有人组织和规范如何分配，因此批评者指责，认为尤其像老弱病幼这样的弱势群体可能无法从这一援助中受益。

“从天而降”的援助 分配之争 上周在陆路运送至加沙地带的救援物资到达时发生了哄抢，以色列军队对巴勒斯坦人开了枪。据伊斯兰主义极端组织哈马斯控制的加沙地带卫生部门发布的数字，有一百多人在混乱中丧生，700多人受伤。包括美国和德国在内的许多国家都要求以色列对此事进行调查澄清。

“从天而降”的援助 边境依然被封锁 联合国安理会要求以色列持续向人道救援物资的运输开放加沙地带边境，并增加过境关口的数量。在加沙战争爆发前，仅经过凯里姆沙洛姆（Kerem Schalom，图）关口向加沙地带运送人道救援物资的货运卡车每天就有500辆。现在只有不到10辆。

“从天而降”的援助 战争何时休 加沙战争的导火索是去年10月7日，加沙地带的哈马斯及其他巴勒斯坦极端组织对以色列南部发起的史无前例的袭击和屠杀。共有1200名以色列人在袭击中丧生。作为反应，以色列军队对加沙地带开展了地面攻势和空袭。



最近几周，多个国家开始通过降落伞向加沙空投援助物资，以解决当地粮食短缺和其他问题。尽管有专家批评说陆运效率更高、危险性更小，但自从美国上周六采用这种方式后，这种做法愈加频繁。

约旦也与这一事件撇清关系。周五，不愿透露姓名的消息人士告诉约旦官方通讯社，约旦所有涉事飞机均未出现技术错误。

加拿大恢复对近东救济工程处的资助

在一个多月前暂停向联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（UNRWA）提供资金后，加拿大与其他十多个国家一道宣布解除对资金的冻结。

资金冻结是在以色列指控十几名近东救济工程处工作人员参与了哈马斯10月7日的恐怖袭击之后发生的。

当时，近东救济工程处立即解雇了这些员工并展开调查，但一些捐赠方还是中止了资助。

加拿大国际发展部长胡森（Ahmed Hussen）周五告诉记者，现在将恢复资助。他说：“由于当地人道主义局势严峻，我们正在恢复向近东救济工程处提供资金。”他指出，加拿大是第一个恢复提供资金的七国集团国家。 他补充说，加拿大已经审查了调查的中期报告，“我们对报告的内容感到放心”。

加拿大政府应于4月向近东救济工程处捐款2500万加元（约1900万美元或者1680万欧元），不会因为暂停捐款而延误付款。

拜登称斋月停火“看起来很艰难”

美国总统拜登对加沙地带在穆斯林斋月期间（可能于周日或周一晚间开始）实现停火表示怀疑。

“这看起来很艰难。”拜登告诉记者。前一天，为期六周的停火协议的谈判破裂，尽管此前让人感到乐观。

当被问及斋月期间东耶路撒冷发生暴力事件的可能性时，拜登说“我当然”很担心。

在以色列极右翼安全部长本-格维尔（Itamar Ben-Gvir）表示斋月期间进入东耶路撒冷阿克萨清真寺将受到进一步限制后，巴勒斯坦激进组织哈马斯呼吁巴勒斯坦人前往清真寺游行。该清真寺大院对穆斯林和犹太人都具有重要的宗教意义，并且经常成为暴力冲突的场所。以色列安全部队警告说，新的限制措施只会加剧紧张局势。几天前，以色列政府决定反对这些限制。

哈马斯被包括以色列、美国和德国在内的多个国家列为恐怖组织。

与此同时，在一次与参议员的谈话中，拜登流露出对以色列总理本内塔尼亚胡越来越不耐烦的态度。当时，拜登面前的麦克风还没有关上。

拜登说：“我告诉他，‘比比’（Bibi）——请别再这么做——‘但是你和我到了来见耶稣的会谈时刻’”。“比比”是内塔尼亚胡的昵称。“来见耶稣”（come to Jesus）是一种美国俚语表达，意思是到了摊牌的时刻，进行直言不讳的对话。

拜登随即被助手提醒说，麦克风还开着。

拜登在其国情咨文演讲中呼吁以色列领导人不要把援助加沙作为“讨价还价的筹码”。

美国称加沙援助港可能需要60天时间才能建成

五角大楼发言人、空军少将莱德（Patrick Ryder）五角大楼发言人说，美国为加沙地带提供援助而修建的临时港口可能需要“长达60天”才能完工。

该发言人在周五的讲话中补充说，该港口建设将涉及大约1000名士兵。不过，莱德说，这些部队都不会部署在岸上。

莱德说，新设施一旦建成，“每天可为加沙居民提供两百多万份膳食”。他还说，“在加沙当地不会有美军驻扎”，华盛顿将“与地区伙伴合作”。

美国总统拜登在周四的国情咨文演讲中宣布了修建临时港口的意向。

（路透社、法新社、美联社、德新社）

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