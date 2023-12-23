以哈冲突： 联合国安理会通过加沙决议

（德国之声中文网）经过几天的磋商后，联合国安理会于周五（12月22日）通过了一项有关以哈冲突的决议。决议要求“安全和不受阻碍地向整个加沙地带的巴勒斯坦平民提供人道主义援助“，并呼吁“为可持续地停止敌对行动创造条件“，但决议并未呼吁立即停火。

安理会由15个成员国组成，这份由阿联酋提出的决议草案最终以13票赞成、0票反对和2票弃权的表决结果通过。其中，美国和俄罗斯投了弃权票。决议通过后不久，联合国秘书长古特雷斯（António Guterres）在记者会上表示，希望该决议能够为以色列和哈马斯之间实现人道主义停火铺平道路。

周五通过的决议还要求任命一名联合国人道主义协调员，负责监督援助物资进入加沙地带。决议称将与包括以色列在内的“所有相关方”协商管理援助运送机制。早先的一份草案要求将该援助机制置于联合国的专属控制之下。

“不完美”的决议

决议提出国阿联酋表示，将继续呼吁以色列和哈马斯停止敌对行动。“我们知道这不是一个完美的决议”，阿联酋驻联合国大使努赛贝（Lana Zaki Nusseibeh）强调：“我们将不厌其烦地呼吁人道主义停火。”她同时认为，该决议“以行动应对严峻的人道主义局势”。

巴勒斯坦驻联合国观察员曼苏尔（Riyad Mansour）指出：“这项决议是朝着正确方向迈出的一步，必须得到执行，同时还必须为实现立即停火施加更大的压力。”曼苏尔代表巴勒斯坦民族权力机构，该机构总部设在被占领的约旦河西岸的拉马拉（Ramallah），由该机构主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）领导。

针对向加沙地带提供援助的内容，以色列常驻联合国副代表米勒（Brett Jonathan Miller）认为援助物资进入加沙的唯一障碍是联合国接受援助的能力。他同时强调，加强联合国对援助的监测或协调无疑是有益的，但这无法解决所有问题。这名代表补充道，以色列不仅有权利，也有义务保障自身安全，以色列对援助的安全检查不会改变。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 哈马斯发动恐怖袭击 2023年10月7日清晨，哈马斯对以色列发起了大规模的袭击。这个伊斯兰极端组织被欧盟、美国等其他国家定义为恐怖组织。在犹太教的西赫托拉节（Simchat Tora，又称妥拉节或诵经节）这一天，数以千计的火箭弹从加沙地带发射到以色列定居点。与此同时，全副武装的恐怖分子通过海陆空各种途径登陆到以色列领土。这些武装分子在多个地点进行无差别的杀戮——受害者多为平民。根据以色列提供的数据，有1400人遇难，另有超过240人被当作人质绑架至加沙地带。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 以色列对恐袭的反击 在哈马斯发动袭击后不久，以色列军方很快启动了代号“铁剑”的军事行动，对加沙地带的目标进行轰炸。哈马斯方面称，截至11月8日，已经有超过10500名巴勒斯坦人死亡。相关数字无法得到独立证实。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 围困加沙 10月9日，以色列开始对加沙地带进行封锁，切断水电供应和食品物资的运输通道。此时以军方已经重新夺回对以色列边境地区的控制。10月13日，以色列要求加沙地带北部居民在24小时之内离开该地。数十万居民选择了逃离。10月15日，加沙南部的自来水供应恢复。对加沙地带的封锁在之后略微有所缓和。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 政治上的团结 10月11日，内部政治分裂严重的以色列组建了“民族团结”紧急政府。反对派政治家本尼·甘茨（Benny Gantz，图右）与现任总理内塔尼亚胡和国防部长加兰特（Joav Galant）共同组成了战时内阁。此外以军前参谋总长埃森科特（Gadi Eisenkot）和现任战略事务部部长德尔默（Ron Dermer）在战时内阁获得观察员身份。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 黎巴嫩边境地区的战斗 在哈马斯发动恐袭之后不久，以色列北部靠近黎巴嫩的边界地区就发生了交火。以色列军队和什叶派武装真主党（Hisbollah）之间的交战持续不断，至今已经造成多名记者受伤或者遇难。图为10月30日，在黎巴嫩真主党的一次葬礼上，一名战死者的儿子伏在棺木上。真主党领袖哈桑·纳斯鲁拉（Hassan Nasrallah）11月3日在演讲中威胁要让冲突升级。不过在那之后，以黎边境地区的交火规模并未明显扩大。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 医院爆炸事件 10月17日，加沙城一所基督教医院阿赫利阿拉伯医院发生爆炸。以色列军方认为，伊斯兰圣战组织一枚误射的火箭弹应为此负责。而哈马斯则指责是以军所为。美国情报机构随后估计的死亡人数 “在100到300人之间”；而哈马斯控制的加沙卫生部则称有至少471人遇难。在这一事件发生后，阿拉伯世界多地发生了示威游行。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 被绑架的人质 10月20日和22日，哈马斯先后共释放了四名女性人质。10月30日，以色列军队解救了一名被绑架的女兵。哈马斯在10月底表示，愿意释放所有人质，但前提是以方要释放数千名被判监禁的巴勒斯坦人作为交换。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 以色列展开地面攻势 10月26日，以色列坦克开进加沙地带。次日晚上，以军正式开启地面攻势，并且不断地在这个人口密集的狭长海岸地区推进。11月5日，以军方宣称将加沙地带分隔为两半——北加沙和南加沙，此外加沙城也彻底被包围，并发生了交火。以色列称目前专注于追踪并摧毁被哈马斯用作堡垒和指挥中心的地下隧道。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 加沙地带的人道主义危机 根据两名美国地理学家估算，加沙地带在经历了四周的战火之后，大约15%的房屋建筑遭到损毁或被夷为平地，38000到45000座建筑在以军的轰炸中被毁。根据以色列的统计，开战一个月的时间里，已经有超过90万人离开了加沙北部。根据曾跟随“无国界医生”组织在加沙地带进行救援的美国护士艾米丽·卡拉汉（Emily Callahan）讲述，当地情况十分糟糕，医护人员看到很多“面部、颈部和四肢严重烧伤的儿童”，他们无法在医院得到救治，而是被送去没有干净水源的难民营。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 艰难的人道救援 10月21日，首批运送食品和医疗物资的车队开进加沙地带。此前，以色列和埃及就重新开放拉法边检站达成了一致。在之后的数天内，几百辆搭载救援物资的货车穿过边界。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 违反国际法 联合国秘书长古特雷斯10月24日对于在加沙地带发生的“明显违反国际人道主义法律行为”予以谴责。三天后，联合国大会通过了一份不具有约束力的决议，呼吁“立即实现人道主义停火”。联合国安理会至今未能就相关议题通过任何一份决议。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 国际调解努力 美国国务卿布林肯在10月7日哈马斯发动袭击之后，已经多次前往中东地区。其他的西方国家政要也都前往以色列，与内塔尼亚胡政府寻求对话。布林肯在访问时强调了以色列的自卫权，但同时也敦促以方保护加沙地带的平民安全。10月21日，埃及首都开罗举行了所谓的“和平峰会”，区域内多个以色列的邻国都参加了这一会议，欧洲也有国家派代表与会，但是会议未取得实质性成果。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 以色列：没有占领加沙的计划 11月8日，以色列总理内塔尼亚胡表示，在打击哈马斯的战斗结束之后，以色列并没有占领加沙的计划。“我们不寻求征服加沙、不寻求占领加沙、也不寻求统治加沙。”不过以色列战略事务部部长德尔默在同一天也强调，即使在哈马斯势力被摧毁之后，以色列还是会在那里“无限期地”承担“总体安全责任”。



同是弃权 观点各异

美国是以色列最重要的盟友之一，反对将立即停火的呼吁纳入联合国安理会决议，因为以色列和美国认为，停火使哈马斯重新集结。周五的投票前，作为安理会常任理事国之一的美国曾多次否决安理会相关决议。

就安理会通过的最新决议，美国驻联合国大使托马斯-格林菲尔德（Linda Thomas-Greenfield）认为这是“向前迈出的有力一步“。她称赞：“安理会在一片苦海中提供了一线希望。”

同样在周五的表决中投了弃权票的俄罗斯则批评道，安理会最新决议的特点是为了避免美国否决而做出的妥协。俄罗斯常驻联合国代表涅边贾（Vassily Nebenzia）解释，如果决议草案没有得到众多阿拉伯国家的支持，俄罗斯肯定会进行否决，因为俄罗斯坚决反对决议的内容，但毕竟阿拉伯国家有能力做出决定并承担责任。

涅边贾称最终草案是“毫无约束力的”，俄罗斯支持此前两份措辞更强硬的决议草案。这名莫斯科代表还指责华盛顿使用“粗暴的压力、讹诈和扭曲手段"来改变决议内容。

中国对俄罗斯提出的修正案被否决也感到遗憾，但同时对安理会表决通过这项决议草案表示欢迎。中国常驻联合国代表团临时代办戴兵表示：“因为众所周知的原因，这项决议草案在一些重要方面做了不少调整，与我们努力的方向并不一致，并没有达到我们的预期。同时，考虑到当前紧迫形势和加沙地带日甚一日的人道灾难，安理会的这次行动，至少还是为推动人道物资更多、更快进入加沙带来一线希望。”

要求加沙停火的国际呼声日益高漲

加沙卫生部：死亡人数逾两万

控制加沙地带的巴勒斯坦伊斯兰激进组织哈马斯称联合国安理会的最新决议“不够充分”。哈马斯在一份声明中表示：“在过去的五天里，美国政府一直在努力掏空这项决议的精髓，令其流于这种软弱的形式”。哈马斯被以色列、美国、欧盟、德国和其他一些国家列为恐怖组织。

隶属哈马斯的加沙卫生部周五称，加沙的死亡人数已上升至 20057 人。这一数字几乎占该地战前人口的 1%。该卫生部没有区分平民和战斗人员的伤亡，但表示绝大多数遇难者是妇女和儿童。鉴于哈马斯对加沙卫生部的影响，以色列有时质疑这些数字的可信度。不过，联合国和其他观察员表示，过去提供的数字总体上是可靠的。

加沙卫生部补充道，加沙目前有53000多人受伤。该地带约85%的人口，即190万人流离失所。

以色列军方因加沙的伤亡人数而受到国际社会批评，他们将平民死亡归咎于哈马斯将人口稠密的居民区用于军事目的的战略。以色列表示，其目标是消灭哈马斯的军事能力。

加沙或将面临饥荒风险

在安理会通过决议的前一天，联合国支持的综合粮食安全阶段分类倡议（IPC）发布的一份报告称，加沙地带的230万居民正处于危机或严重粮食不安全状态，超过四分之一的家庭面临极端饥饿，如果无法继续获得充足的食物、清洁水、健康和卫生服务，该地区将面临饥荒风险。

联合国人权事务高级专员蒂尔克（Volker Türk）周五就此表示，饥饿绝不能成为战争的手段或目的，并敦促以色列立即采取行动，为符合平民需求的人道主义粮食运送提供便利。

哈马斯于10月7日对以色列进行了恐袭，造成1300多人丧生，以色列由此对加沙地带进行报复性军事打击，并实施了全面封锁，切断了燃料、药品、食品和水源的供应。尽管以色列后来允许通过埃及运入少量援助物资，但联合国机构称，数周以来，运入的援助物资仅能满足加沙粮食需求的10%。

死亡和绝望 加沙人别无选择

欧盟向巴勒斯坦民族权力机构提供1.18亿欧元援助

此外，欧盟委员会周五宣布了一项1.18 亿欧元的人道主义援助计划。这笔援助旨在帮助巴勒斯坦权力机构支付约旦河西岸公务员的工资和养老金，为弱势家庭提供社会福利，并为东耶路撒冷的医院提供资金。欧盟邻里和扩大事务专员瓦赫利（Oliver Varhelyi）表示：“这一一揽子计划应有助于巴勒斯坦权力机构的稳定。”巴勒斯坦权力机构目前在以色列占领的约旦河西岸实施有限的自治，一些西方领导人预计，该机构可能会在战后控制哈马斯统治的加沙地带。

欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）指出：“我们正在考虑明年采取更广泛的中期方案，以便在当地条件允许的情况下促进加沙和约旦河西岸的经济和政治稳定，这也是回到两国方案的更广泛国际努力的一部分。”

（法新社，美联社，德新社，路透社，联合国官网）

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