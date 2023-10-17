 以哈冲突: 中国建议民众“搭乘商业航班”返国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.10.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

以哈冲突: 中国建议民众“搭乘商业航班”返国

以哈冲突爆发后，各国陆续展开撤侨行动。中国官方尚未派出专机撤侨。中国外交部发言人毛宁本周建议民众搭乘商业航班尽快返国，遭到网民调侃称，想象中的撤侨是“吴京开军舰接你回国”，现实是自己买票回国。

中国官方尚未派出专机撤侨，一些滞留以色列的中国公民及留学生在网上表达不满

中国官方尚未派出专机撤侨，一些滞留以色列的中国公民及留学生在网上表达不满

（德国之声中文网）以色列与极端伊斯兰组织哈马斯爆发冲突后，撤侨问题成为各界关注的焦点。

德国联邦政府估计，自哈马斯对以色列发动恐怖袭击以来，已有4000名德国人离开了以色列。 联邦内政部发言人周一（10月16日）表示，外交部迄今已通过由汉莎航空执行的特别航班、自约旦起飞的一班神鹰航空（Condor）航班、德国空军军机、渡轮以及巴士中转方式，接回了近3000名德国公民。

此外，一些德国人在冲突爆发的最初几日已乘坐商业航班离开以色列，该名发言人表示，“人数肯定是四位数”。

本周一，一架从以色列起飞、载有60名德国乘客的德国空军飞机降落在下萨克森州的一处军用机场降落。作战司令部在社群平台X上宣布此消息。截至目前，联邦国防军已执行四次航班协助222名德国公民返德。德国外交部和国防部宣布，若局势恶化，联邦国防军也做好军事撤离的准备。

在联邦政府的危机预防清单（ELEFAND）上，上周约有5800人进行登记。本周一，这一数字降至3000人。德国外交部发言人表示，这一名单的主要目的并非撤侨，而是为了向在以色列当地的德国人通报当地的安全局势。德国外交部认为，如今仍在名单上的“可能是希望长期留在以色列的人”。该名发言人补充说，目前约有3位数的德国公民身处加沙地带。

联邦国防军以军机协助公民从以色列撤离

联邦国防军以军机协助公民从以色列撤离

多国陆续撤侨

据路透社报道，包括英国、德国、法国、澳大利亚、美国、加拿大在内，已有数十个国家安排撤侨航班协助公民离开以色列。

美国周一宣布，10月16日开始协助美国公民及其直系亲属从以色列海法港撤离至塞浦路斯，此后再循其他方式返美。

日本、韩国也陆续撤侨。韩联社引述韩国外交部和国防部14日发布联合新闻稿称，韩国以军方运输机将163名韩国公民从以色列特拉维夫国际机场返回韩国首尔。报道称，由于班机还有剩余230多个座位，韩国外交部出于人到目的帮助旅居当地的日本人和新加坡人撤离。

日本撤侨专机则于14日从特拉维夫飞往阿联酋迪拜机场。据日本媒体报道，由于日本撤侨需每人自费3万日元，而且撤侨班机并非直接回国，传出引起民众不满。

台湾外交部发言人刘勇健周二表示，台湾驻处曾洽获日方同意协助台湾人一同搭乘该班机返国，但无台湾侨民表达意愿；此前表达有意离境的10多位台湾人则在台湾驻处协助下，预计将陆续于15日及17日离开以色列。台湾外交部上周曾表示，已协助近147名台湾人以陆路或空路方式离开以色列，仍在以色列的台湾侨胞有117人。

中国外交部建议民众搭商业航班返国

中国官方尚未派出专机撤侨。一些滞留以色列的中国公民及留学生在网上对中国大使馆迟迟没有撤侨消息表达不满。社媒X用户“李老师不是你老师”发表多张据称为以色列留学群的聊天记录，内容显示，留学生询问何时安排撤侨，却被使馆人员警告“不要在群里发无关内容和闲聊”。其中一张截图中，有留学生感叹“出了国才知道，战狼是最大的谣言”。


中国外交部发言人毛宁周一在例行记者会上表示，“敦促外方全力搜救失联人员，采取一切有效措施保障中方人员和机构安全”。毛宁还补充说，当前中国和以色列之间商业航班仍在运行，建议当地中国公民搭乘商业航班尽快回国。

对于中国外交部要求民众搭乘商业航班返国，在社群媒体X上有人调侃道：“说好的战狼呢？”、“墙内是战狼，墙外是羔羊”，也有人质疑“拍那么多撤侨正能量电影都是玩假的吗？”。

微博用户“爱国华侨亿男”10月16日写道：“想象中的撤侨：吴京开着军舰接你回国；现实中的撤侨：自己买票商业航班回国 ​​​。” 截至17日，这条微博已获得超过1.5万个赞。但也有网民留言质疑，“商业航班没有停运，既然有航班，为何需要包机撤侨？”。

在吴京主演的爱国主义电影《战狼2》中，他所饰演的“战狼”冷锋协助利比亚战乱中的中国侨民撤离。该片在片尾的中国护照上打出：“中华人民共和国公民：当你在海外遭遇危险，不要放弃！请记住，在你身后有一个强大的祖国!” 

据中国驻以色列使馆在以哈冲突爆发后公布的以色列离境交通信息，目前仅海南航空开通直飞中国内地航班。但海南航空10月10日发布公告，受公共安全原因影响，10月12日至31日期间暂停北京、上海往返特拉维夫航班。

国泰航空也于10月12日发布消息，取消即日起至10月29日往返香港及特拉维夫的所有航班。

（综合报道）

©2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

  • Palästina Israel Konflikt l Raketen aus Gaza-Stadt auf Israel

    哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价”

    哈马斯突袭以色列

    巴勒斯坦伊斯兰极端组织哈马斯10月7日向以色列发动大规模袭击，造成逾千人丧生。在发射火箭弹的同时，武装分子炸毁了加沙与以色列多处边境围栏，从陆海空三路进入以色列领土。加沙边界雷伊姆聚落的一场音乐节也成为大规模袭击的目标，目击者称其为一场大屠杀。据救援组织Zaka统计，光是音乐节上的遇难者就有至少260人。以色列国防军表示，哈马斯还挟持超过120名人质。以色列形容哈马斯发动的恐怖袭击是以色列人的“911”事件。

  • Israel Panzer

    哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价”

    以色列全面围困加沙

    袭击发生后，以色列总理内坦尼雅胡称“敌人将付出前所未有的代价”。以色列征召30万预备役对哈马斯武装分子实施报复。以色列空军连续数夜持续轰炸加沙地带的哈马斯目标。以色列防长宣布全面围困加沙走廊，切断电力、食品和燃料供给。加沙地带医院医疗物资短缺，无法及时救治伤患。以色列官方称，反恐打击是针对哈马斯及伊斯兰圣战组织。不过也有加沙平民遭到炮火击中。

  • Netanjahu und Gantz einig :Israel bildet Notstandsregierung

    哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价”

    以色列誓言将哈马斯“从地球上抹去”

    以色列与巴勒斯坦极端武装组织哈马斯的冲突持续升温，以色列10月11日组成紧急政府与战时内阁，直接对哈马斯发动战争，以色列防长加兰特（左）誓言要将这个巴勒斯坦激进组织“从地球上抹去”。自上週哈马斯对以色列发动袭击、以色列宣战并大规模空袭加沙地帶后，冲突已造成双方逾千人死亡。

  • Gazastreifen | Trauer um Verstorbene nach israelischen Vergeltungs Luftangriffen

    哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价”

    暴力冲突不断升级

    随着以哈冲突持续升温，一名哈马斯发言人表示，每一次以色列“在没有事先警告的情况下”轰炸巴勒斯坦地区，哈马斯将杀害一名以色列人质。以色列外长科恩警告哈马斯不得伤害人质，并强调“战争罪行不会被原谅”。哈马斯全称“伊斯兰抵抗运动”，该组织不承认以色列，并将彻底消灭以色列作为其目标。哈马斯被德国、美国、英国、加拿大、日本、欧盟、约旦、埃及等认定为恐怖组织。但中国、俄罗斯、伊朗、土耳其以及一些阿拉伯国家，则没有将之视为恐怖组织，而是承认其抵抗组织身份。

  • Hisbollah schießt Raketen auf Israel

    哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价”

    以色列与黎巴嫩真主党交火

    除了在南部的加沙地带，以色列军队也在北部的黎巴嫩边境与极端组织黎巴嫩真主党交火。以色列炮击黎巴嫩村庄，报复发射火箭弹的真主党。真主党二号人物夸西姆（Naim Ghassem）对表示支持哈马斯。夸西姆在黎巴嫩首都贝鲁特对支持者说：“时机成熟时，我们将会采取行动。”以色列观察家担忧，在军事上远胜于哈马斯的真主党可能会从北部对以色列发动大规模袭击。

  • Irak | Pro-palästinensische Kundgebung in Bagdad

    哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价”

    穆斯林世界现反以色列示威

    伊朗、约旦、伊拉克、巴基斯坦等中东多个国家数以万计民众走上街头，抗议以色列和美国并声援巴勒斯坦。在伊朗首都德黑兰，示威者挥舞著伊朗、巴勒斯坦和真主党的旗帜，许多人拿著“打倒美国”和“打倒以色列”的横幅。在伊拉克首都巴格达市中心的解放广场，示威者高呼“反对占领！反对美国”等口号。孟加拉国也有上万人走上街头，高呼口号“停止压迫巴勒斯坦人”和“我们要一个独立的巴勒斯坦”。

  • Berlin | Solidaritäts-Demo zu Israel am Brandenburger Tor

    哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价”

    欧美谴责哈马斯袭击 中国呼吁恢复和谈

    美国、德国、法国、英国等多个西方国家谴责哈马斯对以色列发动的恐怖袭击。中国谴责伤害平民的行为，呼吁各方采取克制态度，防止局势升级造成人道主义灾难，落实“两国方案”恢复和谈。由于对以色列负有特殊的历史责任，德国总理肖尔茨强调德国同以色列团结一致打击恐怖主义的决心。“在这一时刻，德国唯一的位置是站在以色列身旁。以色列的安全是德国的国家利益。”

  • Gazastreifen | Palästinenser auf der Flucht vor dem Krieg

    哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价”

    加沙地带恐陷人道主义危机

    以色列围困加沙，切断当地水电、粮食等基本物资供应后，10月13日凌晨要求100多万加沙北部居民24小时内迁徙至南部，以保护自身安全。这被认为是为大规模打击哈马斯进行准备。联合国秘书长古特雷斯发言人要求以色列军方收回命令。他表示，让110万平民一天内转移，使本已糟糕的情形成为更大的灾难，将导致“毁灭性的人道后果”。根据联合国公布数字，此次加沙被空袭以来，已有超过42万人流浪街头。


DW.COM

中以混血女孩被哈马斯绑架后: 母亲求助、网络争议

在对以色列的恐怖袭击中，哈马斯绑架了数百名以色列平民。其中一名25岁女性的命运在中国引起关注。女孩的华裔母亲向媒体发出求助呼吁，却在中国网络上遭到白眼。

客座评论：中国会以怎样的方式介入以哈冲突

哈马斯和以色列之间的冲突以一种特别惨烈的方式将两国和两个民族间不可调和的矛盾呈现出来。政治评论员邓聿文认为，由于巴以和解是中国的长期利益所在，所以中国会去斡旋巴以冲突，成为其中的一个玩家，而不是旁观者。

专访加沙记者：“到处都是瓦砾和灰尘”

为国际媒体工作的巴勒斯坦记者巴卢沙（Hazem Balousha）和当地人一起逃离了加沙城。他在努塞拉特难民营向德国之声讲述了加沙地带的悲惨状况。

相关音频视频

加沙即将崩溃的医院

相关内容

Russian President Vladimir Putin takes part in the opening ceremony of road construction projects in the regions of Russia via videoconference at the Novo-Ogaryovo State residence outside Moscow in Moscow, Russia, Monday, Oct. 16, 2023. (Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

俄國當和平使者？普丁與納坦雅胡通話促停火 17.10.2023

以哈衝突以來，俄羅斯除了在聯合國推動停火的草案，俄國總統普丁16日更與以色列總理通電話，強調應和平解決問題。稍早在與巴勒斯坦、埃及等國領袖通話時，他更呼籲應推動建立「獨立的巴勒斯坦國」，與以色列和平共處。

KHAN YUNIS, GAZA - OCTOBER 14: Civil defense teams and residents launch a search and rescue operation around buildings that were destroyed or heavily damaged as Israel's attacks on the Gaza Strip continue on its eighth day in Khan Yunis, Gaza on October 14, 2023. Belal Khaled / Anadolu

加沙地带人道危机引人忧 以色列态度强硬 14.10.2023

被切断了水、电、粮食等基本物资供应的加沙地带平民，现在又面临以色列的强制迁徙。联合国秘书长认为这种做法极其危险，以色列官方指责哈马斯是在利用巴勒斯坦平民，认为这些极端武装分子“一个都不配活下去”。

14/10/2023**An Israeli soldier walks next to bullet holes, in the aftermath of a mass infiltration by Hamas gunmen from the Gaza Strip, in Kibbutz Beeri in southern Israel, October 14, 2023. REUTERS/Violeta Santos Moura TPX IMAGES OF THE DAY

客座评论：巴以冲突，何以为家？ 16.10.2023

随着近日哈马斯极端主义分子对以色列发动的恐怖袭击以及以色列的的全面反击，整个世界陷入比面对俄乌战争更为空前的震惊与分裂。鉴于中东局势稍有不慎可能进一步激化与扩大，且引发各种人道主义灾难，因此必须同时审视历史与现实、厘清该地区争执焦点及世界几大代表性国家或区域的基本态度，进行多方位的慎密考察。

广告

媒体看中国

今年6月，巴勒斯坦总统马阿巴斯（左）应习近平的邀请访问北京

德语媒体：中国伪中立背后的真实计划

《世界报》和《南德意志报》都关注了自以色列加沙冲突以来，中国试图保持中立但又对哈马斯袭击避重就轻的表态。 《世界报》指出，中国首先关心的是保护自己的利益；《南德意志报》则称，中东地区早已成为中国与美国竞争的另一个战场。