以哈冲突: 中国建议民众“搭乘商业航班”返国

（德国之声中文网）以色列与极端伊斯兰组织哈马斯爆发冲突后，撤侨问题成为各界关注的焦点。

德国联邦政府估计，自哈马斯对以色列发动恐怖袭击以来，已有4000名德国人离开了以色列。 联邦内政部发言人周一（10月16日）表示，外交部迄今已通过由汉莎航空执行的特别航班、自约旦起飞的一班神鹰航空（Condor）航班、德国空军军机、渡轮以及巴士中转方式，接回了近3000名德国公民。

此外，一些德国人在冲突爆发的最初几日已乘坐商业航班离开以色列，该名发言人表示，“人数肯定是四位数”。

本周一，一架从以色列起飞、载有60名德国乘客的德国空军飞机降落在下萨克森州的一处军用机场降落。作战司令部在社群平台X上宣布此消息。截至目前，联邦国防军已执行四次航班协助222名德国公民返德。德国外交部和国防部宣布，若局势恶化，联邦国防军也做好军事撤离的准备。

在联邦政府的危机预防清单（ELEFAND）上，上周约有5800人进行登记。本周一，这一数字降至3000人。德国外交部发言人表示，这一名单的主要目的并非撤侨，而是为了向在以色列当地的德国人通报当地的安全局势。德国外交部认为，如今仍在名单上的“可能是希望长期留在以色列的人”。该名发言人补充说，目前约有3位数的德国公民身处加沙地带。

联邦国防军以军机协助公民从以色列撤离

多国陆续撤侨

据路透社报道，包括英国、德国、法国、澳大利亚、美国、加拿大在内，已有数十个国家安排撤侨航班协助公民离开以色列。

美国周一宣布，10月16日开始协助美国公民及其直系亲属从以色列海法港撤离至塞浦路斯，此后再循其他方式返美。

日本、韩国也陆续撤侨。韩联社引述韩国外交部和国防部14日发布联合新闻稿称，韩国以军方运输机将163名韩国公民从以色列特拉维夫国际机场返回韩国首尔。报道称，由于班机还有剩余230多个座位，韩国外交部出于人到目的帮助旅居当地的日本人和新加坡人撤离。

日本撤侨专机则于14日从特拉维夫飞往阿联酋迪拜机场。据日本媒体报道，由于日本撤侨需每人自费3万日元，而且撤侨班机并非直接回国，传出引起民众不满。

台湾外交部发言人刘勇健周二表示，台湾驻处曾洽获日方同意协助台湾人一同搭乘该班机返国，但无台湾侨民表达意愿；此前表达有意离境的10多位台湾人则在台湾驻处协助下，预计将陆续于15日及17日离开以色列。台湾外交部上周曾表示，已协助近147名台湾人以陆路或空路方式离开以色列，仍在以色列的台湾侨胞有117人。

中国外交部建议民众搭商业航班返国

中国官方尚未派出专机撤侨。一些滞留以色列的中国公民及留学生在网上对中国大使馆迟迟没有撤侨消息表达不满。社媒X用户“李老师不是你老师”发表多张据称为以色列留学群的聊天记录，内容显示，留学生询问何时安排撤侨，却被使馆人员警告“不要在群里发无关内容和闲聊”。其中一张截图中，有留学生感叹“出了国才知道，战狼是最大的谣言”。



中国外交部发言人毛宁周一在例行记者会上表示，“敦促外方全力搜救失联人员，采取一切有效措施保障中方人员和机构安全”。毛宁还补充说，当前中国和以色列之间商业航班仍在运行，建议当地中国公民搭乘商业航班尽快回国。

对于中国外交部要求民众搭乘商业航班返国，在社群媒体X上有人调侃道：“说好的战狼呢？”、“墙内是战狼，墙外是羔羊”，也有人质疑“拍那么多撤侨正能量电影都是玩假的吗？”。

微博用户“爱国华侨亿男”10月16日写道：“想象中的撤侨：吴京开着军舰接你回国；现实中的撤侨：自己买票商业航班回国 ​​​。” 截至17日，这条微博已获得超过1.5万个赞。但也有网民留言质疑，“商业航班没有停运，既然有航班，为何需要包机撤侨？”。

在吴京主演的爱国主义电影《战狼2》中，他所饰演的“战狼”冷锋协助利比亚战乱中的中国侨民撤离。该片在片尾的中国护照上打出：“中华人民共和国公民：当你在海外遭遇危险，不要放弃！请记住，在你身后有一个强大的祖国!”

据中国驻以色列使馆在以哈冲突爆发后公布的以色列离境交通信息，目前仅海南航空开通直飞中国内地航班。但海南航空10月10日发布公告，受公共安全原因影响，10月12日至31日期间暂停北京、上海往返特拉维夫航班。

国泰航空也于10月12日发布消息，取消即日起至10月29日往返香港及特拉维夫的所有航班。

（综合报道）

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