以哈冲突：谁来调停？

（德国之声中文网）伊斯兰极端组织"哈马斯"对以色列发动恐怖袭击，迄今为止已造成1300多名以色列人的死亡。这也使该地区历时已数十年的暴力冲突再度升级。

以色列空军声称，他们已经向加沙地带投掷了六千枚炸弹。加沙地带是一个长约四十公里，宽不足十公里的狭长地带，这里也是全球人口最为稠密的地区。哈马斯方面宣称，以色列的空袭已经造成了大约2600人死亡。为了解救哈马斯扣押在加沙地带的人质，以色列目前已经对加沙地带实施了封锁。

黎巴嫩的极端伊斯兰武装"真主党民兵"也从黎巴嫩境内向以色列发射火箭炮，以示对哈马斯的支持。无论是巴勒斯坦的哈马斯，还是黎巴嫩的真主党民兵，都被美国、德国、以色列等国以及阿拉伯世界的部分国家定性为恐怖主义组织。而对上述两个组织提供支持的则包括伊朗等国。

谁应在这场危机中扮演积极角色？

国际社会一直尝试在中东危机中扮演调停角色。一些国家表示愿意提供帮助，促成以色列人质的获释、为以军炮火下的巴勒斯坦平民开设人道走廊，并推动冲突双方通过谈判达成停火。

美国、欧盟、俄罗斯以及中国均表达了提供调停的意愿。不过，英国智库查塔姆研究所的中东北非项目负责人瓦基尔（ Sanam Vakil）则认为，只有中东国家发挥带头作用，才是解决问题的关键。前不久，瓦基尔在一篇评论中写道："虽然美国、中国或其他国家今后将继续扮演重要角色，但当地国家必须承发挥主导作用。"

今年三月，中国实现了重大的外交突破，使多年的宿敌沙特阿拉伯和伊朗重新恢复了对话。现在，中国也再度发出信号，愿意在以哈冲突中提供调停。但是中国方面也很清楚，为此目的，他们必须同埃及开展合作。

鉴于美国同以色列的紧密关系，相关谈判中美国自然是不可或缺的，但要想和哈马斯建立联系，则必须有其他国家的介入。瓦基尔表示："在整个中东，人们都在担心这场冲突会让整个地区卷入大规模战争。以色列境内的巴勒斯坦人以及邻国约旦、埃及、黎巴嫩，甚至伊朗都有可能被卷入战争。海湾地区的阿拉伯国家也在担心，他们的国内安全会受到危害。"

炮火中的巴勒斯坦难民 无以为生

埃及不欢迎加沙难民

以哈冲突中，以色列的邻国埃及受到冲击是在所难免的事情，因为埃及拥有以色列境外加沙地带的唯一边境口岸。世界卫生组织、联合国以及国际红十字会都已为在加沙地带设立人道走廊做好了准备。本周，埃及总统塞西（Abdel Fattah al-Sisi）也强调，必须允许人道援助进入已被以色列封锁的加沙地带。埃及外交部表示，已为人道援助的输送开放了拉法边境通道。但以色列方面则在本周内对巴勒斯坦方面实施了多次轰炸。

加沙地带的民众当然也可以通过拉法边境通道离开加沙地带。但埃及方面显然对此缺乏热情。早在2008年，以色列首次对加沙地带实施封锁时，就曾有巴勒斯坦平民逃入埃及。埃及外长本周表示："埃及愿意为人道援助、食品以及药物开放边境口岸，但动荡和冲突升级只会带来更多的灾难和难民。"埃及的这一立场同该国在以巴冲突的一贯立场是一脉相承的：即以巴双方应自行解决他们之间的问题，而解决的问题的前提绝不应是让巴勒斯坦人背井离乡流离失所。

除此之外，塞西总统也将哈马斯视为安全隐患，因为他认为该组织同其主要政治敌手"穆斯林兄弟会"关系过于密切。而与此相反，卡塔尔则同哈马斯保持着密切的关系。

不过，一旦局势继续恶化，并出现试图进入埃及境内的大规模巴勒斯坦难民潮，埃及的立场也有可能会发生变化。加沙方面宣称，当地医院已经断电，已无法对伤员实施手术。以色列的空袭将大片街区夷为平地，近五十万人失去了家园。以色列军方已发出呼吁，要求加沙地带北部的居民尽快前往加沙南部，即同埃及接壤的地区。

埃及独立网络报纸Mada Masr 写道，如果局势进一步恶化，埃及可能将不得不接纳更多的巴勒斯坦难民。

约旦已开始提供人道援助

约旦是率先向加沙地带提供救援物资，并承诺为联合国提供四百万欧元专项资金的首批国家之一。约旦也同以色列接壤，历史上也曾多次为以巴冲突提供调停。1994年，约旦和以色列达成的和平协定中，约旦王室被赋予了一些伊斯兰及基督教圣地的监护人身份。不过，专家们普遍认为，约旦同哈马斯的关系并不好。

以色列之敌哈马斯

上周伊始，约旦议会启动新一轮议程之际，约旦国王阿卜杜拉二世曾表示，"只有在两国方案的基础上，中东才能实现和平。"所谓两国方案，是指以色列和巴勒斯坦分别建立独立国家。尽管很多政治家都对"两国方案"的可行性深信不疑，但许多专家学者却认为，实现两国方案的难度之大，多年来的实践已经得到了证实。

约旦同美国保持着良好的关系，约旦国王也表示，美国国务卿本周访问中东期间，他将同布林肯举行会谈。此外，他也同欧洲及阿拉伯世界一些国家的领导人举行了会谈。

卡塔尔会在人质问题上居中调停吗？

在中东地区，卡塔尔同哈马斯的关系最为亲密。哈马斯在卡塔尔设有办公室。哈马斯多名高级官员也生活在卡塔尔首都多哈。在哈马斯内部，军事组织和政治组织之间有着相对严格的分工。

2020年以来，出生在加沙地带的哈马斯政治领袖哈尼亚（ Ismail Hanija）一直在土耳其和卡塔尔之间来往穿梭。而加沙地带同埃及的边境通道则禁止他通行。路透社报道称，哈马斯对以色列发动恐怖袭击之后，卡塔尔一方面在促成双方停火，同时也希望促成用哈马斯绑架的以色列人质换取以色列监狱中关押的36名巴勒斯坦妇女和儿童。

此前，卡塔尔就曾在哈马斯和以色列之间进行过中介调停，并曾协调过伊朗同其宿敌美国之间的会谈。路透社此前曾援引消息来源报道称，美国也参与了卡塔尔推动的相关谈判，并取得了初步进展。但这一说法立即遭到以色列消息源的驳斥：以方不会同哈马斯进行任何谈判。

土耳其同哈马斯的关系

土耳其是北约成员国，也曾多次主张巴勒斯坦的权益。土耳其方面同意哈马斯在该国境内设立办事处，并在前不久邀请过一些巴勒斯坦组织的高级代表前往伊斯坦布尔举行会谈。同美国及欧洲盟友不同，埃尔多安并不认为哈马斯是恐怖组织。本周，土耳其政府也已表示，他们愿意在哈马斯和以色列之间居中调停。

2010年以来，以色列和土耳其的关系曾长期呈现紧张状态。这一年，以色列特种部队袭击了一支向加沙地带运送物资的船队，以色列方面认为船队运输的物资为违禁品，并在拦截行动中击毙了十名土耳其船员。近年来，土耳其和以色列的关系出现了缓和迹象，并在2022年实现了所谓的正常化。

不过，尽管双边关系出现缓解，但这并没有影响土耳其总统埃尔多安将以军对加沙地带的轰炸形容为"大屠杀"，并予以强烈谴责。埃尔多安还批评了美国向中东地区派遣军舰的行动。

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