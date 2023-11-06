以哈冲突：解密中国立场

（德国之声中文网）如果你站在中国金融大都市上海的黄浦江畔，一定不会错过一幢铜绿屋顶的高楼。今天的上海和平饭店曾接待过美国总统里根、克林顿等国宾，以及卓别林、萧伯纳这样的明星。鲜为人知的是，这座宾馆在1949年之前一直被称为华懋饭店（Cathay Hotel）。它由犹太商人沙逊（Victor Sassoon）建于1929年。很长的时间里，它曾是上海最高的建筑。

沙逊于20世纪20年代移居上海，并在那里建立了一个商业帝国。第二次世界大战期间，在沙逊的支持下，上海建立了一个面积约2.5平方公里的犹太人定居点，约20000 名来自欧洲的犹太人在此避难，躲避纳粹迫害。

绿色金字塔形屋顶的上海和平饭店

在战争结束、共产党接管上海后，大多数犹太人离开了上海。沙逊被迫以低于其价值的价格将他的企业卖给了中共。

沙逊事件表明了共产党是如何对待犹太人以及后来年轻的以色列国的：偏见。冷战期间，中国一直声援其阿拉伯盟友，并在联合国投票反对以色列。直到1992年，中国和以色列才正式建立外交关系。

中以关系首先是经贸关系

自中以关系正常化以来，以色列一直是中国的主要贸易伙伴。2023年，中国与以色列的贸易额达到220亿美元。这一数字相当于中国与欧盟国家瑞典的贸易额。

以色列总理内塔尼亚胡原定于2023年10月访问中国。他的日程包括与中国缔结自由贸易协定。但这次访问因伊斯兰组织哈马斯对以色列的恐怖袭击而推迟。

中以两国的官方文件几乎只涉及经济和贸易。中东冲突从来都不是主要议题。例如，内塔尼亚胡上次2017年访问北京后发表的声明仅表示，中国希望促进与以色列的联合创新，并支持高科技初创企业。

以色列总理内塔尼亚胡原计划于2023年10月访华

以色列是美国的盟友

与此同时在政治上，中国总是将以色列与美国看作是同一阵营，而美国是中国的主要地缘政治对手。中国11月开始接任安理会轮值主席，而中国常驻联合国代表张军说，“中方郑重呼吁对当事方有独特影响的大国，摒弃自身私利和地缘政治考量，为制止战争、恢复和平作出一切努力”。他这里显然指的是美国，在含蓄地暗示美国在这场战争中有私利。

政治学家、咨询公司“柏林全球顾问”（Berlin Global Advisors）的合伙人桑德施耐德（Eberhard Sandschneider）对DW表示，“以色列是一个坚实的民主国家，与美国的同盟关系牢不可破。因此，从中国的角度来看，以色列在地缘政治上与中国不在同一边，不在中国希望加强的反西方联盟这边。”

中国与以色列在政治上属于不同阵营

网民批评以色列和德国驻华使馆的回应

反西方的情绪也反映在中国的网络论坛上，这些论坛受到中国审查人员的严密监控。战争行为被视为“明显处于优势地位的犹太民族对弱小的穆斯林人民的恐吓”。这种种族主义的刻板印象在中国社交媒体上十分普遍。

中国最受欢迎的社媒平台微博的用户知道，德国政府“坚定不移地”站在以色列一边。在德国大使馆的微博页面上，可以找到大量的反犹言论。一位用户写道：“侵略者！”还有人说，“德国和以色列的纳粹已经联合起来，站在一起反人类。”

德国驻华使馆对这类帖子的回应非常明确和直接：“随意地称呼别人为纳粹只会暴露自己的愚蠢。……那些在头像里处心积虑地将以色列国旗与纳粹符号相结合的人，不是无知的蠢货，就是无耻的混蛋！此类账户将被我们永久屏蔽。”

德国大使馆微博帖子的截图

巴勒斯坦问题与中国相关

与上述公众舆论不同的是，北京政府声称在中东冲突中保持中立。不过，中国批评的主要是以色列。中国外长王毅称以色列的军事行为“超越自卫范畴”。王毅还表示，加沙人民不应受到集体惩罚。在安理会，中国常驻联合国代表张军表示，他希望考虑到交战双方的合法安全利益，恢复和平。

北京没有与控制加沙地带的伊斯兰恐怖组织哈马斯保持定期对话。但北京与巴解组织（PLO，全称“巴勒斯坦解放组织”）的领导层保持着对话。巴勒斯坦国获得全球138个国家承认，但以色列、美国以及德国等不承认。2023年夏天，中国与巴勒斯坦缔结了“战略伙伴关系”。

中国国家主席习近平与巴勒斯坦权力机构领导人阿巴斯在会谈后于2023年6月14日发表联合声明称：“中方将始终同巴勒斯坦人民站在一起，……坚定支持建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、拥有完全主权的、独立的巴勒斯坦国；……支持巴勒斯坦在‘土地换和平’原则、联合国有关决议、‘两国方案’等基础上同以色列恢复和谈。”

中国国家主席习近平与巴勒斯坦权力机构领导人阿巴斯2023年6月在北京会晤

巴勒斯坦方面对新疆的人权侵犯保持沉默

作为回报，巴解组织代表下的巴勒斯坦坚持“一个中国政策”，即中华人民共和国是中国的唯一合法政府。巴勒斯坦还采纳了中国的说法，即新疆问题“根本不是人权问题，而是打击恐怖主义、极端主义和分裂主义”。多年来，中国政府一直在新疆安装严密的监控设备，以控制维吾尔族人。联合国谴责新疆存在“严重侵犯人权”的行为，并认为新疆可能存在“反人类罪”。

政治学家桑德施耐德说，中国一直与巴解组织保持着密切的政治联系。“这是有历史原因的。支持解放运动是中国外交政策的一部分。”当然，在新疆和台湾问题上则不然。

在这种情况下，中国在阿拉伯世界寻找支持者，以维护其对维吾尔族人的打压。如果中国政府失去阿拉伯世界的支持，北京眼中的新疆分裂势力可能会得到穆斯林国家更多支持。少数民族的起义对中共领导层来说是最糟糕的情况，因为对他们来说，国家的统一是头等大事。

中国作为中东地区的调停者

中国自2019年起设立了中东问题特使。其任务之一是推动以色列与其阿拉伯邻国之间的和平进程。自以色列与哈马斯战争爆发以来，现任特使翟隽一直在与多方以及多个阿拉伯国家接触。翟隽表示，中国主张和平，并认为“未能保护巴勒斯坦人民的合法民族权利”是持续冲突的原因。他强调，中国和俄罗斯在这一冲突问题上立场一致，正共同努力缓和冲突。

强调与俄罗斯的接近是一种模式。政治学者桑德施耐德认为，近年来，中国越来越重视非西方合作伙伴，同时也大大提高了其在全球的可见度。“此前几十年，中国基本上置身于中东冲突之外。但现在，我们看到中国将自己定位为调停者，比如在沙特和伊朗之间。”2023年4月，中国成功促成了这两个海湾国家之间的和解，作为调停者登上了全球新闻的头条。桑施耐德认为，这样的成功不会在以色列和哈马斯之间的战争中重演：“在以色列和哈马斯之间的这一特殊案例中，中国的信誉度其实是有限的。”

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