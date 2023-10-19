以哈冲突：美中俄各有各的盘算

（德国之声中文网）对中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京而言，拜登对以色列的支持是一次机会，可以利用中东地区对加沙情势的怒火来巩固他们在发展中国家的地位。

俄罗斯和中国官员都谴责以色列的行径超出了必要的正当防卫，并指责华盛顿造成加沙地区更广泛的紧张局势。

在极端伊斯兰组织哈马斯10月7日对以色列发动恐怖袭击后，拜登对以色列所表达的支持，无论是在军事或在外交层面上，都远超出历届美国领导人。哈马斯是德国、欧盟和美国认定的恐怖组织。

与此同时，拜登政府也希望塑造出能阻止以色列采取更激烈手段的形象，通过大规模展示美国军事实力，阻止伊朗支持的黎巴嫩真主党入侵以色列。黎巴嫩真主党是什叶派武装组织，被美国、德国和几个逊尼派阿拉伯国家视为恐怖组织。

这两个目标能在多大程度上获得实现尚不清楚。不过，如果美国能够推动达成重新稳定该地区的协议，或至少防止冲突进一步升级，将有助拜登连任并提升美国威望。

美国总统拜登10月18日在特拉维夫与以色列总理内塔尼亚胡会晤

从更广泛的角度看，周三（10月18日）的情况表明，拜登、普京和习近平都努力在日益难以预测、分崩离析和暴力的多极的世界中巩固自身地位。

这是否足以扭转华盛顿和北京日益针锋相对的态度又是另一个问题。去年，越来越多人猜测中国可能在未来十年武统台湾，引发更大规模战争，导致中美贸易急剧下滑。

习近平在北京向100多国代表发表讲话时，将中国描述为崛起的多极体系捍卫者和推动者，并批评了美国及其盟国与中国经济“脱钩”的企图。

西方官员表示“脱钩”并非其目的，而是希望通过摆脱对中国制造业的依赖来“降低风险”。与此同时，许多发展中国家正竭力避免在华盛顿与北京之间选边站，试图与美中都保持良好关系。

加沙战争正助长这种态势。今年早些时候，在中国的调解下，沙特阿拉伯和伊朗达成初步的和平协议，而美国也在推进自己的沙以协议。在哈马斯发动袭击前，后者看上去是更严肃的协议，如今则充满疑问。

然而，莫斯科和北京在当前的中东战争中有着截然不同的利益。

俄罗斯正深陷乌克兰战争的泥潭，亲克里姆林宫专家对于当前的中东局势感到欢欣鼓舞，希望这些事件能进一步降低西方支持乌克兰的热情。能源价格上涨和紧张情绪对遭受制裁冲击的俄罗斯经济来说也是好消息。

相反的，正面临房市低迷和贸易转移影响的中国，迫切希望避免另一波重大经济冲击。

加沙医院爆炸

美国参议院多数党领袖舒默（Chuck Schumer）率领的美国国会两党代表团上周访问北京时，游说习近平向伊朗施压以避免冲突蔓延。美国官员今年一直在努力与中国官员会面，但对中东的担忧是否能使双方有更多共通点，如今断言还为时过早。

当前油价已经比哈马斯恐袭以色列前高出约10%。国际货币基金组织估计，油价持续上涨通常会导致全球经济增长减少0.15%。与乌克兰战争冲击食品价格时相同，最贫困国家将首当其冲。

拜登在以哈冲突期间访问以色列，这是他继2月对乌克兰进行24小时访问之后，今年第二次访问战区。这两次访问都存在风险。拜登的访问被视为有其必要性，事实上表现出美国在当前的混乱局面中维护自我地位所面临的挑战。

周二晚间，加沙一家医院发生爆炸造成大量人员伤亡，这起事件导致情势进一步复杂化。本周三，拜登对以色列的说法表示支持，即爆炸似乎是由加沙的一枚误发的火箭弹所导致。

然而，包括中东地区在内的许多人仍然相信巴勒斯坦方面最初的报告，即炮弹来自以色列。这次爆炸导致拜登与约旦、埃及和巴勒斯坦领导人之间的会晤被取消。外界还一度认为可能导致美国总统之行完全取消。

拉拢全球南方

迄今为止，阿拉伯领导人多数仍将医院爆炸事件归咎于以色列，该地区许多阿拉伯语新闻频道也是如此。俄罗斯媒体则可能推波助澜—克里姆林宫已投入巨资深化其阿拉伯语频道在中东和非洲的影响力，而这些电视台主要大力宣传亲巴勒斯坦的言论。

网上流传的其他虚假信息声称基辅政府直接向哈马斯输送西方武器，其中包括一份自称来自英国广播公司BBC的粗制滥造的英文报道。

普京抵达中国时则面临了尴尬的局面。乌克兰似乎成功用美国远程导弹袭击了俄罗斯的几个空军基地，袭击的时机不太可能是巧合。

然而，尤其是在欧洲，人们越来越担心加沙冲突已经对西方拉拢“全球南方”的努力造成灾难性破坏，特别是在涉及乌克兰的俄罗斯制裁问题上。

就目前而言，以色列在以美国为首的西方国家以及一些地方（包括在印度的印度教民族主义者之间）仍然得到相当多的同情。发展中国家长期以来则同情巴勒斯坦人的处境。随着巴勒斯坦死亡人数大幅超过在哈马斯最初恐袭中丧生的以色列人，这种同情只会有增无减。如果爆发更广泛的中东战争，人们无法预测这将会产生何种巨大影响，但它们很可能会重塑世界。

（路透社）

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 哈马斯突袭以色列 巴勒斯坦伊斯兰极端组织哈马斯10月7日向以色列发动大规模袭击，造成逾千人丧生。在发射火箭弹的同时，武装分子炸毁了加沙与以色列多处边境围栏，从陆海空三路进入以色列领土。加沙边界雷伊姆聚落的一场音乐节也成为大规模袭击的目标，目击者称其为一场大屠杀。据救援组织Zaka统计，光是音乐节上的遇难者就有至少260人。以色列国防军表示，哈马斯还挟持超过120名人质。以色列形容哈马斯发动的恐怖袭击是以色列人的“911”事件。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 以色列全面围困加沙 袭击发生后，以色列总理内坦尼雅胡称“敌人将付出前所未有的代价”。以色列征召30万预备役对哈马斯武装分子实施报复。以色列空军连续数夜持续轰炸加沙地带的哈马斯目标。以色列防长宣布全面围困加沙走廊，切断电力、食品和燃料供给。加沙地带医院医疗物资短缺，无法及时救治伤患。以色列官方称，反恐打击是针对哈马斯及伊斯兰圣战组织。不过也有加沙平民遭到炮火击中。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 以色列誓言将哈马斯“从地球上抹去” 以色列与巴勒斯坦极端武装组织哈马斯的冲突持续升温，以色列10月11日组成紧急政府与战时内阁，直接对哈马斯发动战争，以色列防长加兰特（左）誓言要将这个巴勒斯坦激进组织“从地球上抹去”。自上週哈马斯对以色列发动袭击、以色列宣战并大规模空袭加沙地帶后，冲突已造成双方逾千人死亡。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 暴力冲突不断升级 随着以哈冲突持续升温，一名哈马斯发言人表示，每一次以色列“在没有事先警告的情况下”轰炸巴勒斯坦地区，哈马斯将杀害一名以色列人质。以色列外长科恩警告哈马斯不得伤害人质，并强调“战争罪行不会被原谅”。哈马斯全称“伊斯兰抵抗运动”，该组织不承认以色列，并将彻底消灭以色列作为其目标。哈马斯被德国、美国、英国、加拿大、日本、欧盟、约旦、埃及等认定为恐怖组织。但中国、俄罗斯、伊朗、土耳其以及一些阿拉伯国家，则没有将之视为恐怖组织，而是承认其抵抗组织身份。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 以色列与黎巴嫩真主党交火 除了在南部的加沙地带，以色列军队也在北部的黎巴嫩边境与极端组织黎巴嫩真主党交火。以色列炮击黎巴嫩村庄，报复发射火箭弹的真主党。真主党二号人物夸西姆（Naim Ghassem）对表示支持哈马斯。夸西姆在黎巴嫩首都贝鲁特对支持者说：“时机成熟时，我们将会采取行动。”以色列观察家担忧，在军事上远胜于哈马斯的真主党可能会从北部对以色列发动大规模袭击。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 穆斯林世界现反以色列示威 伊朗、约旦、伊拉克、巴基斯坦等中东多个国家数以万计民众走上街头，抗议以色列和美国并声援巴勒斯坦。在伊朗首都德黑兰，示威者挥舞著伊朗、巴勒斯坦和真主党的旗帜，许多人拿著“打倒美国”和“打倒以色列”的横幅。在伊拉克首都巴格达市中心的解放广场，示威者高呼“反对占领！反对美国”等口号。孟加拉国也有上万人走上街头，高呼口号“停止压迫巴勒斯坦人”和“我们要一个独立的巴勒斯坦”。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 欧美谴责哈马斯袭击 中国呼吁恢复和谈 美国、德国、法国、英国等多个西方国家谴责哈马斯对以色列发动的恐怖袭击。中国谴责伤害平民的行为，呼吁各方采取克制态度，防止局势升级造成人道主义灾难，落实“两国方案”恢复和谈。由于对以色列负有特殊的历史责任，德国总理肖尔茨强调德国同以色列团结一致打击恐怖主义的决心。“在这一时刻，德国唯一的位置是站在以色列身旁。以色列的安全是德国的国家利益。”

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 加沙地带恐陷人道主义危机 以色列围困加沙，切断当地水电、粮食等基本物资供应后，10月13日凌晨要求100多万加沙北部居民24小时内迁徙至南部，以保护自身安全。这被认为是为大规模打击哈马斯进行准备。联合国秘书长古特雷斯发言人要求以色列军方收回命令。他表示，让110万平民一天内转移，使本已糟糕的情形成为更大的灾难，将导致“毁灭性的人道后果”。根据联合国公布数字，此次加沙被空袭以来，已有超过42万人流浪街头。



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