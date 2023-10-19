以哈冲突：美中俄各有各的盘算

在近期的地缘政治中，很少有像周三这样充满变数的日子。俄罗斯和中国领导人在北京会晤之际，美国总统拜登访问了以色列，而战火正在加沙地带和乌克兰延烧。
（德国之声中文网）对中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京而言，拜登对以色列的支持是一次机会，可以利用中东地区对加沙情势的怒火来巩固他们在发展中国家的地位。
俄罗斯和中国官员都谴责以色列的行径超出了必要的正当防卫，并指责华盛顿造成加沙地区更广泛的紧张局势。
在极端伊斯兰组织哈马斯10月7日对以色列发动恐怖袭击后，拜登对以色列所表达的支持，无论是在军事或在外交层面上，都远超出历届美国领导人。哈马斯是德国、欧盟和美国认定的恐怖组织。
与此同时，拜登政府也希望塑造出能阻止以色列采取更激烈手段的形象，通过大规模展示美国军事实力，阻止伊朗支持的黎巴嫩真主党入侵以色列。黎巴嫩真主党是什叶派武装组织，被美国、德国和几个逊尼派阿拉伯国家视为恐怖组织。
这两个目标能在多大程度上获得实现尚不清楚。不过，如果美国能够推动达成重新稳定该地区的协议，或至少防止冲突进一步升级，将有助拜登连任并提升美国威望。
从更广泛的角度看，周三（10月18日）的情况表明，拜登、普京和习近平都努力在日益难以预测、分崩离析和暴力的多极的世界中巩固自身地位。
这是否足以扭转华盛顿和北京日益针锋相对的态度又是另一个问题。去年，越来越多人猜测中国可能在未来十年武统台湾，引发更大规模战争，导致中美贸易急剧下滑。
习近平在北京向100多国代表发表讲话时，将中国描述为崛起的多极体系捍卫者和推动者，并批评了美国及其盟国与中国经济“脱钩”的企图。
西方官员表示“脱钩”并非其目的，而是希望通过摆脱对中国制造业的依赖来“降低风险”。与此同时，许多发展中国家正竭力避免在华盛顿与北京之间选边站，试图与美中都保持良好关系。
加沙战争正助长这种态势。今年早些时候，在中国的调解下，沙特阿拉伯和伊朗达成初步的和平协议，而美国也在推进自己的沙以协议。在哈马斯发动袭击前，后者看上去是更严肃的协议，如今则充满疑问。
然而，莫斯科和北京在当前的中东战争中有着截然不同的利益。
俄罗斯正深陷乌克兰战争的泥潭，亲克里姆林宫专家对于当前的中东局势感到欢欣鼓舞，希望这些事件能进一步降低西方支持乌克兰的热情。能源价格上涨和紧张情绪对遭受制裁冲击的俄罗斯经济来说也是好消息。
相反的，正面临房市低迷和贸易转移影响的中国，迫切希望避免另一波重大经济冲击。
美国参议院多数党领袖舒默（Chuck Schumer）率领的美国国会两党代表团上周访问北京时，游说习近平向伊朗施压以避免冲突蔓延。美国官员今年一直在努力与中国官员会面，但对中东的担忧是否能使双方有更多共通点，如今断言还为时过早。
当前油价已经比哈马斯恐袭以色列前高出约10%。国际货币基金组织估计，油价持续上涨通常会导致全球经济增长减少0.15%。与乌克兰战争冲击食品价格时相同，最贫困国家将首当其冲。
拜登在以哈冲突期间访问以色列，这是他继2月对乌克兰进行24小时访问之后，今年第二次访问战区。这两次访问都存在风险。拜登的访问被视为有其必要性，事实上表现出美国在当前的混乱局面中维护自我地位所面临的挑战。
周二晚间，加沙一家医院发生爆炸造成大量人员伤亡，这起事件导致情势进一步复杂化。本周三，拜登对以色列的说法表示支持，即爆炸似乎是由加沙的一枚误发的火箭弹所导致。
然而，包括中东地区在内的许多人仍然相信巴勒斯坦方面最初的报告，即炮弹来自以色列。这次爆炸导致拜登与约旦、埃及和巴勒斯坦领导人之间的会晤被取消。外界还一度认为可能导致美国总统之行完全取消。
迄今为止，阿拉伯领导人多数仍将医院爆炸事件归咎于以色列，该地区许多阿拉伯语新闻频道也是如此。俄罗斯媒体则可能推波助澜—克里姆林宫已投入巨资深化其阿拉伯语频道在中东和非洲的影响力，而这些电视台主要大力宣传亲巴勒斯坦的言论。
网上流传的其他虚假信息声称基辅政府直接向哈马斯输送西方武器，其中包括一份自称来自英国广播公司BBC的粗制滥造的英文报道。
普京抵达中国时则面临了尴尬的局面。乌克兰似乎成功用美国远程导弹袭击了俄罗斯的几个空军基地，袭击的时机不太可能是巧合。
然而，尤其是在欧洲，人们越来越担心加沙冲突已经对西方拉拢“全球南方”的努力造成灾难性破坏，特别是在涉及乌克兰的俄罗斯制裁问题上。
就目前而言，以色列在以美国为首的西方国家以及一些地方（包括在印度的印度教民族主义者之间）仍然得到相当多的同情。发展中国家长期以来则同情巴勒斯坦人的处境。随着巴勒斯坦死亡人数大幅超过在哈马斯最初恐袭中丧生的以色列人，这种同情只会有增无减。如果爆发更广泛的中东战争，人们无法预测这将会产生何种巨大影响，但它们很可能会重塑世界。
（路透社）
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