以哈冲突：“无国界记者”呼吁开放拉法口岸

（德国之声中文网）无国界记者组织（Reporters Without Borders）周四（12月7日）呼吁及色列和埃及当局允许媒体记者从加沙地带自由通过其南部边境进入埃及。今年10月7日恐怖组织哈马斯对以色列发动袭击、以色列向加沙地带的哈马斯宣战后，加沙南部与埃及之间的唯一过境点拉法口岸被关闭。

虽然最近数周法拉过境点断断续续地开放过，但只有登记在批准名单上的人才能获准离开。无国界记者界组织在一份声明中呼吁以色列和埃及当局开放拉法过境点，以便记者们能够通行，也为当地的媒体从业者提供更多安全可能。

该声明指出，巴勒斯坦记者和加沙的其他平民一样，不得不逃离他们在加沙地带北部的家园，"现在以色列要求他们前往与埃及接壤的边境，但目前却不可能过境（离开加沙）"。而与此同时，国际媒体的记者则不被允许进入加沙地带。

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拉法过境点在哈马斯和埃及的控制之下。但无国界记者组织称，以色列对加沙南部边境的所有活动进行监控。加沙唯一的另一个官方过境点也被关闭，该过境点连接着被围困的加沙和以色列。

无国界记者表示，战争爆发两个月以来，没有一名记者获准通过拉法进入加沙地带，这显然削弱了媒体报道冲突的能力。在此期间，以色列还曾4次轰炸这一过境关卡。

根据该组织的数据，已有58名巴勒斯坦记者以色列在加沙的攻势中丧生，其中14人是在工作中殉职。

10月7日哈马斯发动的对以色列的袭击，造成1200名以色列人死亡，死者大多数是平民，另有240人被劫持为人质。

随后以色列对加沙地带发起了军事进攻。哈马斯当局称，迄今已有16000人在加沙的战争中丧生，其中多数是妇女和儿童。

（法新社、无国界记者）

以哈战争爆发以来，媒体记者在加沙地带从事独立报道变得越来越困难。无国界记者组织称，不但国际媒体无法进入加沙，巴勒斯坦记者也无法逃生。