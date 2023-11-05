以哈冲突：布林肯访问约旦河西岸会晤阿巴斯

美国国务卿布林肯前往约旦河西岸会晤巴勒斯坦权力机构领导人阿巴斯，重申了美国对加沙提供人道主义援助和协助重建的承诺。
（德国之声中文网）以色列持续在加沙地带进行军事行动之际，美国国务卿布林肯周日（11月5日）前往约旦河西岸会晤巴勒斯坦总统阿巴斯。
美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）表示，布林肯重申了美国对加沙提供人道主义援助和协助重建的承诺，并明确表示不应迫使巴勒斯坦人流离失所。
阿巴斯的发言人则称，巴勒斯坦领导人告诉布林肯，加沙必须立即实现停火。
巴勒斯坦权力机构负责管理约旦河西岸，但对加沙没有控制权。加沙自2007年以来一直由极端伊斯兰组织哈马斯控制。哈马斯被德国政府、欧盟、美国和一些阿拉伯国家等认定为恐怖组织，在2007年与阿巴斯领导的法塔赫发生武装冲突后控制了加沙。
10 月 7 日，哈马斯对以色列发动突袭造成约1400人丧生，其中大部分是平民。哈马斯还挟持约240人至加沙地带。以色列随后对哈马斯宣战，誓言将其从地球上抹去。
布林肯周六在约旦会见了阿拉伯国家外交部长。此前他曾前往以色列与该国总理内塔尼亚胡举行了会谈，后者坚持在哈马斯释放所有人质前不会暂时停火。
这是以哈冲突爆发后，布林肯首度访问约旦河西岸。自哈马斯对以色列发动恐怖袭击以来，布林肯在中东地区展开穿梭外交。本周早些时候，布林肯在国会听证会上说：「在某种程度上，最合理的做法是让一个有效的、焕发活力的巴勒斯坦权力机构对加沙进行治理，并最终承担安全责任。」
布林肯目前在中东的几个国家努力进行斡旋。他将于本周日访问土耳其。据美国国务院称，布林肯希望讨论实现「中东持久和永续和平」的可能途径，包括「建立巴勒斯坦国」。美国国务院并未证实布林肯是否将与土耳其总统埃尔多安会面，但知情人士透露，两人很可能举行会晤。
以色列军队称，在对加沙地带哈马斯发动的地面行动中，结合空军和海军，以色列袭击了2500多个目标。以色列军方宣布，部队指挥战斗机攻击了哈马斯的基础设施、武器库、观察哨和指挥控制中心。
上周末，以色列军方对控制加沙地带的哈马斯织发动了「新阶段」战争，并扩大了地面行动。
根据加沙卫生部统计，以哈冲突持续至今已有9448名巴勒斯坦人死亡；在约旦河西岸则有140多名巴勒斯坦人在暴力和以色列攻势中丧生。
在以哈冲突不断升级之际，本周六，数十万人在全球各大城市集会，呼吁在加沙停火。
在美国华盛顿，约30万人参加示威游行，挤满了白宫前的宾夕法尼亚大道。他们抗议美国政府对以色列的支持，以及以色列在加沙发动的军事行动。示威现场的街道两旁摆满了白色的小尸袋，每个尸袋上都标有一名据信在以色列空袭中丧生的儿童的名字。示威者呼吁立即停火。
这场活动的组织者说，这是美国历史上规模最大的支持巴勒斯坦的示威活动。
据德国警方表示，杜塞尔多夫和柏林也出现游行活动，分别有1.7万人和9000人参与。警方称，约有60人被捕，其涉嫌的罪名包括煽动仇恨。
在英国伦敦，约有3万人在特拉法加广场参加了支持巴勒斯坦的集会。许多人挥舞着巴勒斯坦国旗，手持标语呼吁停止敌对行动。伦敦警方逮捕了11人，其中一人展示了可能煽动仇恨的标语。
在谢菲尔德、曼彻斯特和格拉斯哥等地也有民众走上街头抗议。
据法国当局称，约有1.9万人在巴黎举行了集会。
在伊朗，民众在美国大使馆外示威，高呼「打倒美国」和「打倒以色列」，并焚烧了以色列总理内塔尼亚胡的肖像。
以色列军方表示，周日将开放共四小时的窗口，让加沙地带的平民向南迁移。
以色列国防部长葛朗特（Yoav Gallant）警告：「任何留在加沙市的人都是在冒着生命危险。」
以色列军方发言人在社媒平台X（前推特）上写道，以色列国防军将在当地上午10时至下午2时允许南向车辆通过一条道路。军方还发布了一张地图划定指定道路。这则阿拉伯语推文写道：「如果你在乎自己和亲人，请按照我们的指示向南走。」
以色列军队一再敦促加沙北部的居民向南迁徙。据以色列军方称，迄今已有至少70万人逃离。在这个全球人口最稠密的地区之一，总计生活着 220 多万人。
（综合报道）
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