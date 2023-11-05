以哈冲突：布林肯访问约旦河西岸会晤阿巴斯

（德国之声中文网）以色列持续在加沙地带进行军事行动之际，美国国务卿布林肯周日（11月5日）前往约旦河西岸会晤巴勒斯坦总统阿巴斯。

美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）表示，布林肯重申了美国对加沙提供人道主义援助和协助重建的承诺，并明确表示不应迫使巴勒斯坦人流离失所。

阿巴斯的发言人则称，巴勒斯坦领导人告诉布林肯，加沙必须立即实现停火。

巴勒斯坦权力机构负责管理约旦河西岸，但对加沙没有控制权。加沙自2007年以来一直由极端伊斯兰组织哈马斯控制。哈马斯被德国政府、欧盟、美国和一些阿拉伯国家等认定为恐怖组织，在2007年与阿巴斯领导的法塔赫发生武装冲突后控制了加沙。

10 月 7 日，哈马斯对以色列发动突袭造成约1400人丧生，其中大部分是平民。哈马斯还挟持约240人至加沙地带。以色列随后对哈马斯宣战，誓言将其从地球上抹去。

布林肯周六在约旦会见了阿拉伯国家外交部长。此前他曾前往以色列与该国总理内塔尼亚胡举行了会谈，后者坚持在哈马斯释放所有人质前不会暂时停火。

这是以哈冲突爆发后，布林肯首度访问约旦河西岸。自哈马斯对以色列发动恐怖袭击以来，布林肯在中东地区展开穿梭外交。本周早些时候，布林肯在国会听证会上说：「在某种程度上，最合理的做法是让一个有效的、焕发活力的巴勒斯坦权力机构对加沙进行治理，并最终承担安全责任。」

布林肯目前在中东的几个国家努力进行斡旋。他将于本周日访问土耳其。据美国国务院称，布林肯希望讨论实现「中东持久和永续和平」的可能途径，包括「建立巴勒斯坦国」。美国国务院并未证实布林肯是否将与土耳其总统埃尔多安会面，但知情人士透露，两人很可能举行会晤。

以色列袭击逾2500个目标

以色列军队称，在对加沙地带哈马斯发动的地面行动中，结合空军和海军，以色列袭击了2500多个目标。以色列军方宣布，部队指挥战斗机攻击了哈马斯的基础设施、武器库、观察哨和指挥控制中心。

上周末，以色列军方对控制加沙地带的哈马斯织发动了「新阶段」战争，并扩大了地面行动。

根据加沙卫生部统计，以哈冲突持续至今已有9448名巴勒斯坦人死亡；在约旦河西岸则有140多名巴勒斯坦人在暴力和以色列攻势中丧生。

全球各地举行示威游行呼吁加沙停火

在以哈冲突不断升级之际，本周六，数十万人在全球各大城市集会，呼吁在加沙停火。

在美国华盛顿，约30万人参加示威游行，挤满了白宫前的宾夕法尼亚大道。他们抗议美国政府对以色列的支持，以及以色列在加沙发动的军事行动。示威现场的街道两旁摆满了白色的小尸袋，每个尸袋上都标有一名据信在以色列空袭中丧生的儿童的名字。示威者呼吁立即停火。

这场活动的组织者说，这是美国历史上规模最大的支持巴勒斯坦的示威活动。

据德国警方表示，杜塞尔多夫和柏林也出现游行活动，分别有1.7万人和9000人参与。警方称，约有60人被捕，其涉嫌的罪名包括煽动仇恨。

在英国伦敦，约有3万人在特拉法加广场参加了支持巴勒斯坦的集会。许多人挥舞着巴勒斯坦国旗，手持标语呼吁停止敌对行动。伦敦警方逮捕了11人，其中一人展示了可能煽动仇恨的标语。

在谢菲尔德、曼彻斯特和格拉斯哥等地也有民众走上街头抗议。

据法国当局称，约有1.9万人在巴黎举行了集会。

在伊朗，民众在美国大使馆外示威，高呼「打倒美国」和「打倒以色列」，并焚烧了以色列总理内塔尼亚胡的肖像。

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以色列开放四小时窗口让加沙民众南迁

以色列军方表示，周日将开放共四小时的窗口，让加沙地带的平民向南迁移。

以色列国防部长葛朗特（Yoav Gallant）警告：「任何留在加沙市的人都是在冒着生命危险。」

以色列军方发言人在社媒平台X（前推特）上写道，以色列国防军将在当地上午10时至下午2时允许南向车辆通过一条道路。军方还发布了一张地图划定指定道路。这则阿拉伯语推文写道：「如果你在乎自己和亲人，请按照我们的指示向南走。」

以色列军队一再敦促加沙北部的居民向南迁徙。据以色列军方称，迄今已有至少70万人逃离。在这个全球人口最稠密的地区之一，总计生活着 220 多万人。

（综合报道）

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