以哈冲突：国际法的界限在哪里

（德国之声中文网）战争是残酷的，因为战争就是暴力。更准确地说，是为了实现政治目标而使用的有组织的暴力。国际法的目的就是约束这种暴力，但当涉及以色列与加沙地带的肮脏现实时，情况就变得复杂了。

极端伊斯兰恐怖组织哈马斯于10月7日突袭以色列，造成1300多人丧生，并绑架了近200人作为人质。这显然是一场残暴的袭击。波恩大学国际法学家塔尔蒙（Stefan Talmon）将此袭击视为一场“大规模谋杀”。与此同时，考虑到以色列和巴勒斯坦人之间长达数十年的冲突，塔尔蒙指出：“因为10月7日的这次攻击规模和强度如此之大，国际法会将其看作一场武装冲突。”

以色列总理内塔尼亚胡（Benjamin Netanjahu）宣布进入战争状态。在以色列南部的大屠杀发生后的第二天，内塔尼亚胡明确表示，他们将摧毁哈马斯活动或藏身的所有地点。自那时起，以色列便一直轰炸加沙地带。根据英国《经济学人》的报道，他们在六天内投下了大约6000枚炸弹。

以色列军方发言人哈加里（Daniel Hagari）提到，已向加沙地带投下“数百吨炸弹”。他表示：“此次轰炸旨在摧毁而不在精准打击。”根据哈马斯的数据，迄今至少有3000人丧生，在仅仅365平方公里的地区内有数十万人流离失所，这个面积约相当于德国的科隆市。援助组织挪威难民理事会的一则推文描述了轰炸的后果：截至10月17日，加沙地带四分之一的住宅建筑已被摧毁。

允许自卫但有限度

根据《联合国宪章》第51条，以色列有权对武装攻击采取自卫，这点毋庸置疑。然而，这种自卫反击的权利受到国际人道法的限制。其中一个最重要的区分原则：交战方必须区分平民与参战士兵，区分民用目标与军事目标。这意味着平民或民用目标不能成为故意攻击的目标。因此，只有在明显故意的情况下，才禁止杀害平民。

国际法教授塔尔解释，在实际操作上，这意味着“如果哈马斯将导弹发射点设在民用住宅区，以色列有权打击这个发射点，即使此举可能导致严重的平民伤亡。而根据军事目标和需求的不同，这种附带的损伤可能会非常高”。

加沙地带是世界上人口密度最高的地区之一

国际法规定的区分平民和军事目标，在加沙地带几乎是不可能实现的，因为这是世界上人口与建筑物最密集的地区之一。哈马斯建造的隧道会穿过居民房屋，哈马斯的设施有时也位于居民楼和办公建筑物中。国际法对此类情况考虑甚少。

塔尔蒙教授解释道：“如果哈马斯在学校、清真寺以及医院内逗留、藏匿或设立指挥中心，那么这些地点就都属于合法的军事目标。”与此同时，如果哈马斯在民用地区设立军事阵地，这将被视为战争罪。

禁止集体处罚

以色列对加沙地带实施了全面封锁。以色列国防部长加兰特（Yoav Gallant）表示该封锁切断了加沙地区的电力、水源、食物和燃料供应。以色列人权组织B´tselem指责以色列的空袭和封锁程度构成战争罪。国际医疗援助组织无国界医生则谴责以色列对加沙地带的集体惩罚违反了国际法。

根据塔尔蒙教授的说法，大多数国际法学者认为，全面封锁（包括食物、饮用水、燃料和医疗用品等）不符合国际法。“国际法禁止所谓的集体处罚，而这种封锁是对加沙地带的全体巴勒斯坦人的集体惩罚。他们并不都是哈马斯的成员，有些也不对这次袭击负有责任，但他们依旧受到以色列的反击，因为这个反击是无差别的。”

此外，国际法明确禁止使平民挨饿的行为。塔尔蒙教授表示：“如果实施全面封锁，最终导致食物或饮用水枯竭，那么就构成了使平民挨饿的情况。这在国际法上是被禁止的。”

撤离合法 驱逐不合法

以色列军队于10月13日要求加沙地带北部超过一百万平民（几乎占总人口的一半）迁往该地区南部。这同样适用于国际组织。然而，哈马斯却号令居民留在原地。据以色列军队称，哈马斯阻止了居民的撤离。

由于加沙地带的基础设施几乎完全被摧毁，这么多人可去的地方少之又少，因此联合国认为撤离是不可能的。挪威前外交部长、现任挪威难民理事会主席埃格兰（Jan Egeland）以及国际红十字会都认为撤离令违反法律。

然而，遵循此令并不能保证安全，因为轰炸仍在持续进行。《华盛顿邮报》核实的视频录像显示，包括多名儿童在内的一些人周五试图向南逃离时，在明显是以色列的袭击中丧生。

然而，塔尔蒙指出：从根本上来说，在国际法中，占领国撤离平民是合法的。“这是为了确保平民的人身安全，以便进行军事行动。”塔尔蒙认为，以色列在这方面的行为并不违法。

国际人道法：过时的法律

国际法学者塔尔蒙解释道：“如果是以色列试图将居民驱逐出加沙地带，那就违反了国际法。但在敌方领土内，便可以为了人民自身的安全而进行疏散或强制迁徙。”

塔尔蒙表示，总的来说，过去被称为战争国际法的《国际人道法》是一部过时的法律。“它是由国家为国家所制定的，而且是由一些假定自己有朝一日会发动战争的国家制定，他们不想给自己戴上任何枷锁，或给自己强加无法遵守的规则。”

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 哈马斯突袭以色列 巴勒斯坦伊斯兰极端组织哈马斯10月7日向以色列发动大规模袭击，造成逾千人丧生。在发射火箭弹的同时，武装分子炸毁了加沙与以色列多处边境围栏，从陆海空三路进入以色列领土。加沙边界雷伊姆聚落的一场音乐节也成为大规模袭击的目标，目击者称其为一场大屠杀。据救援组织Zaka统计，光是音乐节上的遇难者就有至少260人。以色列国防军表示，哈马斯还挟持超过120名人质。以色列形容哈马斯发动的恐怖袭击是以色列人的“911”事件。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 以色列全面围困加沙 袭击发生后，以色列总理内坦尼雅胡称“敌人将付出前所未有的代价”。以色列征召30万预备役对哈马斯武装分子实施报复。以色列空军连续数夜持续轰炸加沙地带的哈马斯目标。以色列防长宣布全面围困加沙走廊，切断电力、食品和燃料供给。加沙地带医院医疗物资短缺，无法及时救治伤患。以色列官方称，反恐打击是针对哈马斯及伊斯兰圣战组织。不过也有加沙平民遭到炮火击中。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 以色列誓言将哈马斯“从地球上抹去” 以色列与巴勒斯坦极端武装组织哈马斯的冲突持续升温，以色列10月11日组成紧急政府与战时内阁，直接对哈马斯发动战争，以色列防长加兰特（左）誓言要将这个巴勒斯坦激进组织“从地球上抹去”。自上週哈马斯对以色列发动袭击、以色列宣战并大规模空袭加沙地帶后，冲突已造成双方逾千人死亡。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 暴力冲突不断升级 随着以哈冲突持续升温，一名哈马斯发言人表示，每一次以色列“在没有事先警告的情况下”轰炸巴勒斯坦地区，哈马斯将杀害一名以色列人质。以色列外长科恩警告哈马斯不得伤害人质，并强调“战争罪行不会被原谅”。哈马斯全称“伊斯兰抵抗运动”，该组织不承认以色列，并将彻底消灭以色列作为其目标。哈马斯被德国、美国、英国、加拿大、日本、欧盟、约旦、埃及等认定为恐怖组织。但中国、俄罗斯、伊朗、土耳其以及一些阿拉伯国家，则没有将之视为恐怖组织，而是承认其抵抗组织身份。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 以色列与黎巴嫩真主党交火 除了在南部的加沙地带，以色列军队也在北部的黎巴嫩边境与极端组织黎巴嫩真主党交火。以色列炮击黎巴嫩村庄，报复发射火箭弹的真主党。真主党二号人物夸西姆（Naim Ghassem）对表示支持哈马斯。夸西姆在黎巴嫩首都贝鲁特对支持者说：“时机成熟时，我们将会采取行动。”以色列观察家担忧，在军事上远胜于哈马斯的真主党可能会从北部对以色列发动大规模袭击。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 穆斯林世界现反以色列示威 伊朗、约旦、伊拉克、巴基斯坦等中东多个国家数以万计民众走上街头，抗议以色列和美国并声援巴勒斯坦。在伊朗首都德黑兰，示威者挥舞著伊朗、巴勒斯坦和真主党的旗帜，许多人拿著“打倒美国”和“打倒以色列”的横幅。在伊拉克首都巴格达市中心的解放广场，示威者高呼“反对占领！反对美国”等口号。孟加拉国也有上万人走上街头，高呼口号“停止压迫巴勒斯坦人”和“我们要一个独立的巴勒斯坦”。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 欧美谴责哈马斯袭击 中国呼吁恢复和谈 美国、德国、法国、英国等多个西方国家谴责哈马斯对以色列发动的恐怖袭击。中国谴责伤害平民的行为，呼吁各方采取克制态度，防止局势升级造成人道主义灾难，落实“两国方案”恢复和谈。由于对以色列负有特殊的历史责任，德国总理肖尔茨强调德国同以色列团结一致打击恐怖主义的决心。“在这一时刻，德国唯一的位置是站在以色列身旁。以色列的安全是德国的国家利益。”

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 加沙地带恐陷人道主义危机 以色列围困加沙，切断当地水电、粮食等基本物资供应后，10月13日凌晨要求100多万加沙北部居民24小时内迁徙至南部，以保护自身安全。这被认为是为大规模打击哈马斯进行准备。联合国秘书长古特雷斯发言人要求以色列军方收回命令。他表示，让110万平民一天内转移，使本已糟糕的情形成为更大的灾难，将导致“毁灭性的人道后果”。根据联合国公布数字，此次加沙被空袭以来，已有超过42万人流浪街头。



© 2023 年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。