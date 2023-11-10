以哈冲突：内塔尼亚胡称没有计划占领加沙

（德国之声中文网）据路透社报道，目前正在中东访问的联合国人权事务高级专员图尔克（Volker Turk）在约旦首都安曼对记者表示："我要紧急呼吁以色列当局立即采取措施，确保约旦河西岸巴勒斯坦人的安全，他们每天都在遭受以色列军队和定居者的暴力、虐待、逮捕、驱逐、恐吓和侮辱。"

据估计，约旦河西岸生活着大约三百万巴勒斯坦人。国际社会普遍认为，以色列在约旦河西岸被占领土上修建居民点不符合国际法的相关规定，因而是非法的，但以色列对此则提出异议。

图尔克对他所认为的以色列对巴勒斯坦人实施"集体惩罚和强制疏散"，以及哈马斯及其他巴勒斯坦极端组织的暴行均提出强烈批评。此前，他曾表示，以色列和巴勒斯坦激进组织的上述行为已经构成了战争罪。

联合国：各方应就停火事宜进行协调

联合国发言人杜亚力克（ Stephane Dujarric）表示，以色列同哈马斯之间任何暂时停火的计划都应事先同联合国进行协调，只有这样，"停火才能发挥效用"。他表示："要想使出于人道目的的停火得到安全实施，必须获得交战双方的同意，这样停火才能做到安全有效。"

逃往加沙地带南部的巴勒斯坦民众

此前，以色列方面宣布，以军将在加沙地带部分地区每天实施四个小时的停火。美国总统拜登称此举是"朝着正确方向迈出的一步"。他表示，以色列正在与"隐藏在平民当中的敌人作战，这使无辜的巴勒斯坦民众陷入危险境地，但按照国际法，以色列有义务对恐怖分子和平民加以区分。"

以色列总理内塔尼亚胡则回应道："打击哈马斯恐怖分子的战斗仍在进行，但在特定地区和特定时段内，我们会间或停火数小时，以帮助平民安全离开交战地区。我们也正在这样做。"

内塔尼亚胡称以方没有占领加沙的计划

以色列总理内塔尼亚胡表示，在打击哈马斯的战斗结束之后，以色列并没有占领加沙的计划。周四，内塔尼亚胡对美国福克斯电视台表示："我们不寻求征服加沙、不寻求占领加沙、也不寻求统治加沙。"不过他补充说，必要情况下，需要让一支"值得信赖的安全力量"进驻巴勒斯坦地区，以应对激进分子的威胁。他表示，只有这样才能避免哈马斯恐怖袭击的事件再度重演。

不过，本周一内塔尼亚胡还曾对ABC电视台表示："以色列将无限期对整个地区的安全承担责任。"美国国务卿布林肯对此回应道："战后加沙的管理必须要包括巴勒斯坦人的声音。"布林肯周三在东京的一次新闻发布会上表示："冲突结束后，不得重新对加沙实施占领，不得对加沙实施封锁或围困，不得减少加沙领土的面积。"

内塔尼亚胡还在福克斯电视台表示：战后的加沙必须是一个"去军事化、去激进化以及获得重建的加沙"

以国防部长：必要情况下，打击哈马斯的战争会持续数年

以色列国防部站加兰特（ Joav Galant）表示，必要情况下，打击巴勒斯坦伊斯兰激进派组织哈马斯的战争可能会持续数年，以军将会找到10月7日恐怖袭击行动的所有参与者。"无论持续数周、数月、一年，还是数年，我们都在所不惜。"

加兰特还反对同哈马斯及其他极端组织进行任何形式的妥协，因为他们是伤害和屠戮以色列民众的凶手，"我们必须彻底消灭他们。"加兰特表示，以军已经开始采用新的方法摧毁加沙的隧道系统。不过他拒绝透露更多细节。

（美联社、法新社、路透社、德新社）

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