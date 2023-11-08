以哈冲突：以军进入加沙城

（德国之声中文网）美国国务卿布林肯在东京举行的七国集团外长会议上表示，每个人都希望加沙冲突能够尽快结束，并尽量减少平民的痛苦。布林肯表示："但是，正如我和西方七国同事们所讨论的那样，那些呼吁立即停火的人有义务解释一下，各方应如何应对停火可能造成的不可接受的结果：哈马斯将带着两百多名人质继续留在加沙，并且仍有能力和意愿一而再再而三地重复10月7日的行动。"布林肯罗列了一系列加沙行动结束后，所必须实现的目标，其中包括不强迫巴勒斯坦人离开加沙，加沙不能成为恐怖主义和其他暴力行动的平台，以方不得重新占领加沙以及不减少加沙领土面积等。

西方七国主张实现"人道主义暂时停火"

七国集团外长周三在日本东京表示，各国支持美国有关在以哈冲突中实现"人道主义暂时停火"的建议。

七国外长会议后发表的一份联合声明中称："我们强调，鉴于加沙地带日益恶化的人道主义危机，应实现出于人道主义的暂时停火，以推进人道救援、平民疏散以及人质获释。"七国集团还强调，根据国际法，以色列有权进行自卫。

七国集团还呼吁伊朗不要对伊斯兰极端组织哈马斯提供支持。10月7日，哈马斯对以色列发动恐怖袭击，造成1400多人丧生。哈马斯被七国集团部分成员、以色列以及其他一些国家定性为恐怖主义组织。

外长会议结束后，各国代表强调了七国集团面对一系列地缘政治挑战时所表现出的团结精神。美国国务卿布林肯表示："这是一个重要的时刻，面对危机，七国集团不仅走到了一起，而且还发出了共同的声音。"日本首相岸田文雄办公室表示："面对以巴局势、乌克兰局势以及印太地区的挑战，我们比以往任何时候都更需要七国集团的团结。"

以军方: 空袭行动炸死了哈马斯武器研发人员

以色列国防军（IDF）发表声明称，哈马斯武器研发人员齐纳（Mohsen Abu Zina）在以军发动的一次空袭中丧生。以色列国防部表示，齐纳是哈马斯重要的武器研发者之一，是研发战略武器和火箭弹的高级专家。齐纳之死目前尚无法得到独立证实。

以色列方面表示，他们计划通过对加沙地带的行动，摧毁哈马斯的军事能力。而据加沙地带由哈马斯控制的卫生部提供的数据，以军的袭击行动目前已造成上万人死亡。虽然死亡人数无法独立核实，但联合国和其他国际组织表示，在过去的冲突中，加沙卫生部提供的数字总体上是可靠的。

联合国机构：更多巴勒斯坦人逃往加沙地带南部

联合国人道主义事务协调厅表示，巴勒斯坦人逃离加沙地带北部的速度正在加快。该机构表示，周二有多达1.5万向南逃亡，人数比周一增加了三倍，而逃难者大多数是儿童、老人和残障者。

联合国人道主义事务协调厅表示，目前加沙地带共有150万人无家可归，其中72.5万人生活在联合国设施内，避难场所"人满为患仍然是当前面临的紧要问题"。

此前，以色列当局曾多次呼吁加沙北部民众转移至南部，并为他们安全撤出提供了长达数小时的时间窗口。加沙北部，尤其是加沙城，是以军此次行动的攻击重点。

两百多名德国公民及其家属离开加沙地带

拉法边境口岸开放以来，已有大约两百名德国公民及其家属得以离开加沙。德国外长贝尔博克在X发文发布上述消息时表示："尽管局势极其糟糕，但上述人员得以离开的消息仍带给人们希望。" 目前贝尔博克正在日本出席西方七国集团外长会议。

贝尔博克对埃及会谈伙伴提供的支持表示感谢。"我们将会继续努力，直到所有希望离开加沙地带的德国人都能如愿以偿。"

（德新社，路透社，法新社）

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