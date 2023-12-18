以哈冲突：以军在加沙发现大型隧道

（德国之声中文网）十月七日，伊斯兰极端组织哈马斯对以色列南部发动恐怖袭击后，以色列方面对加沙地带展开了前所未有的猛烈攻势，在加沙地带造成严重破坏，也引起了国际社会的普遍担忧。

哈马斯控制下的加沙卫生部表示，周日以军发动的攻势中，又有数十人丧生，而迄今为止，在以军攻势中死亡的巴勒斯坦人已经超过18800人，其中大多数为妇女和儿童。

以军发动的轰炸行动，已经使加沙地带大多数巴勒斯坦人流离失所，他们急需获得燃料、食品、饮用水以及药物。

以军表示，他们在埃雷兹边境口岸附近发现了迄今为止最大的一条隧道。法新社摄影记者拍摄的画面显示，隧道相当宽敞，小型车辆可以在隧道内通行。

以色列方面表示，这条隧道耗资数百万美元，建造过程持续了几年，内部设有轨道，电力、排水以及通讯等设施也一应俱全。以色列军方表示，隧道位于埃雷兹（Erez）边境口岸 400 米处，深达五十米，总长四公里多，拥有多个分支。终点则在杰巴利耶难民营附近，这里被认为是哈马斯的据点之一。

以色列总理内塔尼亚胡再度强调："我们将会战斗到底，直到实现所有目标。"这些目标包括彻底消灭哈马斯，解救所有人质，加沙地带永远不会再成为"恐怖主义中心"。

军事行动大量平民伤亡

正在访问特拉维夫的法国外长科隆纳（Catherine Colonna）再度呼吁，"立即实现长期停火"。她表示，已经有太多平民死亡。

英国外长卡麦隆及德国外长贝尔博克也表示，军事行动已经造成太多平民伤亡，但他们同时也表示，目前还不是呼吁实行立即及全面停火的恰当时机，因为这样的停火状态难以得到维持。上述两位政治家在英国《星期天泰晤士报》撰文指出，现在呼吁停火是对哈马斯威胁的视而不见。



十月七日，极端伊斯兰武装哈马斯突破以色列界墙，对以色列实施迄今为止最为严重的恐怖袭击。以方发布的最新数据显示，哈马斯恐袭造成了1139名以色列人丧生，其中大多数为平民，另有250人被绑架。

以色列军方表示，十月底对加沙地带发起地面攻势以来，已有121名以军士兵丧生。发动地面攻势的同时，以军还对加沙地带实施了大规模的空袭和炮击。

教皇方济各对加沙地带一对基督徒母女丧生表示哀悼。据耶路撒冷拉丁教区提供的消息，一名以军士兵在这座加沙地带唯一的教堂内，射杀了正在这里避难的这对母女。

教皇说："这样的事情居然也发生在圣家堂教堂内，这里没有恐怖分子，只有前来避难的老弱病残。"

联合国的估算称，受战争影响，加沙地带已有180万人流离失所，他们占加沙总人口的80%。

联合国难民救助署负责人拉扎利里（ Philippe Lazzarini）："如果这里有人在饥饿或饥病交加中死亡，绝不会令我感到意外。"

加沙地带的通讯也时有时无。周日，加沙最重要的一家通讯公司宣布，公司团队对通讯网络被损毁的部分进行抢修后，加沙地带的手机及网络通讯正在恢复正常。





在加沙地带北部的卡迈勒·爱德万医院早已面目全非的院楼里，一些巴勒斯坦人正在瓦砾中寻找死难者尸体。哈马斯卫生部上周二报道称，以军在对这家医院围困数天后，已经冲入医院。以军方面则表示，这家医院是哈马斯的一个指挥中心。此前，以色列也对加沙地带的其他医院做出过类似的指控，哈马斯则一律予以否认。

医院院楼外，推土机和坦克驶过的痕迹随处可见，一名巴勒斯坦人一边哭泣，一边寻找他儿子的下落。他指着眼前的一片废墟说："我真是不知道，应该怎么才能找到他。"

以军方因误杀三名人质受到更大压力

以色列政府目前面临的压力也越来越大，其重要盟友美国以及人质家属也在不断呼吁以色列政府放缓、暂停或结束军事行动。迄今为止，美国已经向以色列提供了价值数十亿美元的军事援助。

以色列方面表示，目前仍有129名人质被扣押在加沙地带。人质家属上周六再度在特拉维夫举行集会，要求政府兑现承诺，让他们的家人早日重获自由。此前，以色列军方承认，他们在加沙地带误杀了三名人质。



三名被误杀人质中包括现年26岁的沙穆利茨（Alon Shamriz ），周日，他的葬礼在特拉维夫附近举行。亲人们悲痛欲绝。他的弟弟说："你是被政府抛弃和谋杀的。"以色列军方表示，事发当时，涉事士兵违反了相关规定。

以色列总理内塔尼亚胡表示，"三名人质的死亡让所有民众感到心碎"，但必须继续保持军事压力，以便让其他人质早日回家，并赢得这场战争。



现年57岁的拉兹·本·阿米（ Raz Ben-Ami）拥有德国和以色列双重国籍，她是一名获释人质。她表示，被扣押期间，天天都会遭受心理及肉体上的各种折磨，比如一天只给一顿饭，关押场所没有真正的厕所等等。

上个月，在卡塔尔的居中斡旋下，以哈双方实现暂时停火，并分别释放了80人以色列人质，以及240名在以色列被关押的巴勒斯坦囚犯。目前卡塔尔再度表示，旨在延长人道主义停火的外交努力仍在继续。不过，哈马斯在社媒平台"电报"上发文声称，只要针对我们民族的侵略行为没有完全停止，我们就反对举行任何交换囚犯的谈判。"

随着加沙地带军事行动的继续，约旦河西岸的暴力冲突也在不断升级。巴勒斯坦卫生部门称，以色列军方周日上午对约旦河西岸一个难民营的袭击，造成五名巴勒斯坦人丧生。以色列军方表示，发动此次空袭的目的是消灭那些威胁以军士兵生命安全的武装分子。巴勒斯坦卫生官员称，战争爆发以来，约旦河西岸已有290名巴勒斯坦人被以军或以色列移民所杀害。

除此之外，以哈冲突还引起了人们对中东局势进一步恶化的担忧。以色列北部同黎巴嫩接壤地区，以军同伊朗支持的真主党民兵频繁发生冲突。同样受伊朗支持的也门胡塞反叛武装也宣称要对红海航道的来往船只发动袭击，以便进一步向以色列施加压力。叙利亚国防部称，以军周日对大马士革附近目的的空袭造成两名叙利亚士兵死亡。以色列的首要打击目标是伊朗支持的民兵武装以及叙利亚境内的军事设施。十月七日以来，以军显然加强了对上述目标的打击力度。

（法新社，德新社）

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