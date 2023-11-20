 以哈冲突：以军发布希法医院"哈马斯隧道"更多细节 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.11.2023

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新闻广角

以哈冲突：以军发布希法医院"哈马斯隧道"更多细节

以军在加沙地带清剿哈马斯武装的战斗仍在继续。以军发布图片称，希法医院地下有哈马斯的"指挥中心"，哈马斯恐怖分子还曾在这家医院关押人质。

Gazastreifen | Tunnel am Al Schifa Krankenhaus

（德国之声中文网）以色列方面称，希法医院曾一度被哈马斯恐怖分子用来关押人质。以军周日晚间发布了这家医院的监控视频，据称画面上可以看到十月七日一名尼泊尔和一名泰国公民被挟制到这家医院的场景。

以军称："画面显示，恐怖组织哈马斯发动大屠杀当天，曾将这家医院作为其恐怖主义设施。"

视频上可以看到，一名手臂上有明显伤痕的疑似人质被推入一个房间。另一名疑似人质则被数名武装男子推搡穿过医院走廊。上述视频的真伪，目前无法得到独立核实。迄今为止，泰国和尼泊尔方面尚未就上述视频资料发表评论。

以军发布视频称希法医院发现隧道设施

以军还表示，希法医院地下发现了疑似哈马斯隧道的更多细节。以军周日宣称，数天前发现的竖井同隧道相通，隧道长约55米，深十米。军方发布了隧道探测器发回的隧道内部照片。据称，隧道终端安装有防爆门。

至于门后有什么，目前尚不得而知。以军还强调，目前正在努力搞清隧道的走向。军方表示，他们在希法医院内一台车辆下发现了隧道的入口。无视国际社会的广泛批评，过去几天来，以军士兵仍对希法医院及其周边展开了一系列攻势。希法医院是加沙地带规模最大的医院。以色列指责伊斯兰极端组织哈马斯将医院滥用于 "恐怖主义目的"，并在医院地下设立 "指挥中心"，哈马斯则对上述指控予以否认。哈马斯被欧盟和美国列为恐怖组织。
 

 

哈马斯当局：加沙已有13000多人死亡

哈马斯新闻机构周日晚间宣称，加沙地带巴勒斯坦死亡人数已经增加至13000多人，受伤人数则超过三万。目前无法对上述死亡数据进行独立核实。

法国总统府周日晚间宣布，法国总统马克龙再度敦促以色列总理内塔尼亚胡，必须对恐怖分子和平民加以区分，因为已经有太多平民死于非命。

11月19日，仍有大批巴勒斯坦人从加沙地带北部逃往南部。

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即将实现短暂停火？

有消息称，为了使人质能够获得释放，短期内将实现暂时性停火。新闻网站Ynet报道称，一名哈马斯官员对约旦报纸《 Al Ghad》表示，根据以哈双方达成的协议，周一当地时间中午十一时将实施短期停火。一名以色列官员则否认了上述消息，并表示根本不存在这样的协议。

卡塔尔首相阿勒萨尼：以哈达成协议的障碍已经非常之小。

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美国国家安全事务助理费纳（Jon Finer）周日接受电视采访时表示，就释放人质问题目前还没有达成协议，"但从相关谈判开始至今，现在比以往任何时候都更接近达成协议"。扮演重要调停角色的卡塔尔首相阿勒萨尼（Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）也表示，以哈之间达成协议的障碍已经非常之小。迄今为止，以色列方面尚未就上述报道进行官方表态。

 

 （德新社，法新社，美联社）

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