以哈冲突：中国呼吁召开"加沙和平会议"

（德国之声中文网）中国外交部长王毅周末在埃及表示，应尽快就"两国方案"拿出时间表和行动计划，并立即重启以巴谈判。

激进伊斯兰组织哈马斯则在周日发表一段视频，三名被扣押人质在视频中呼吁以色列政府停止对哈马斯的攻势，以便促成他们的获释。



这段未注明拍摄时间的长度为37秒的视频结束时的一段字幕上写着："周一，我们将告知这些人质的命运。"去年十月七日，哈马斯对以色列发动大规模恐怖袭击，并绑架了大约240名以色列人质。哈马斯的恐怖袭击引发了以色列对加沙地带的军事行动。

在十一月份的短暂停火期间，大约半数人质获得释放。来自以色列方面的消息称，目前还有132名人质仍未获释，其中25人已经死亡。以色列方面宣称，十月七日哈马斯对以色列发起的恐怖袭击中，大约有1200名以色列人被杀害。



加沙卫生部门表示，以军发动加沙攻势以来，已有近24000名巴勒斯坦人丧生，六万多人受伤。

美军击落胡塞武装巡航导弹

美军周日宣布，美军战机击落了一枚反舰巡航导弹。这枚巡航导弹是也门胡塞反叛武装发射的，目标是在红海南部巡逻的一艘美军驱逐舰。一段时间以来，也门胡塞武装一直在对穿行红海的国际船运实施袭击，以示对哈马斯武装的支持。



上周，英美空军对也门的胡塞武装目标发动了一系列空袭，受伊朗支持的胡塞武装则宣称，他们将对英美做出"强有力的回应"。



周日，以军出动坦克和装甲车对加沙南部和中部的目标发动了袭击。而哈马斯则在周日对以色列城市阿什多德发动了火箭炮袭击，袭击并未造成人员伤亡。以军宣布，他们击毁了一系列哈马斯的火箭炮发射井。

军事行动进入新阶段

以军宣布，目前军事行动已经进入了一个新的阶段，针对加沙地带北部的军事行动已经告一段落，今后的重点将集中在加沙地带南部。这里有近两百万巴勒斯坦人生活在帐篷和其他临时性安置点内。



以色列总理内塔尼亚胡再度拒绝了停火建议，他表示，彻底消灭哈马斯武装以及解救全部人质之前，以色列不会停止行动。

以色列军方则表示，下一阶段军事行动的目标，将主要是对受伊朗支持的武装团伙展开有针对性的进攻。以色列北部同黎巴嫩接壤地区，受伊朗支持的真主党民兵一直同以军有零星交火。以方表示，周日他们击毙了四名试图进入以色列边境的武装分子。

以军对加沙地带发起军事行动后，约旦河西岸的被占领土上也不断发生暴力冲突。巴勒斯坦卫生当局宣称，以军士兵枪杀了五名巴勒斯坦人，其中分别包括一名14岁、16岁和17岁的未成年人。



以军则表示，两名巴勒斯坦人驾驶汽车试图冲过希伯伦附近的一个检查站，并对实施拦截的以军士兵开枪，以军士兵随即展开还击，并击毙了这两名巴勒斯坦人。在被问及一名14岁巴勒斯坦人被打死的问题时，以军表示，有巴勒斯坦人试图向以军投掷爆炸物，随即遭以军士兵击毙。



（路透社、法新社等）

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