以哈停火协议"近在咫尺" 中国呼吁释放平民

（德国之声中文网）哈马斯领导人周二表示，与以色列的停火协议接近达成。与此同时，以色列总理内塔尼亚胡表示，他希望很快能有关于人质的好消息。这是迄今为止围绕停火以及释放人质协议最乐观的信号。

哈马斯领导人哈尼亚（Ismail Haniyeh）的助手发送给路透社和法新社的声明中称，哈马斯官员"接近于"与以色列"达成停火协议"，并称该组织已将其答复交给了调停方卡塔尔。

据以色列总理办公室发布的信息，内塔尼亚胡表示："我们在取得进展。我不认为现在应当说太多。但我希望很快就能有好消息"。

该办公室表示，"鉴于有关释放我们人质的最新发展"，内塔尼亚胡将于格林威治时间16时与战争内阁会晤，之后将与更广泛的安全内阁以及全体内阁成员会晤。

知情人士：释放50名以色列人质、巴勒斯坦囚犯，数天停火

知情人士向路透社表示，相关协议已处于"最后阶段"，"前所未有地接近"达成。此前，一名美国官员也表示，"前所未有地接近"达成一项人质协议。

据上述知情人士透露，相关协议内容包括释放约50名被恐怖组织哈马斯劫持的人质，以及被以色列关押的女性和未成年巴勒斯坦囚犯，此外还有数天的停火。

法新社则报道称，相关协议包括五天的停火，50-100名以色列和外国人质的释放，以及约300名关押在以色列监狱中的巴勒斯坦人的释放，其中包括女性和未成年人。

一名哈马斯官员向半岛电视台表示，谈判的中心是停火的期限，向加沙地带运送救援物资的安排，以及交换人质俘虏的细节。双方将释放妇女和儿童，细节将由调停方卡塔尔宣布。

以色列电视台引述不具名官员称，协议的内容可能在"数小时内"达成。

据以色列信息，恐怖组织哈马斯在10月7日对以色列的袭击中劫持了约240名人质，并杀害1200人。

国际红十字会在一份声明中称，其主席斯波利亚里茨（Mirjana Spoljaric）周一在卡塔尔与哈尼亚会晤，以推动与冲突相关的"人道主义事务"的解决。她还与卡塔尔当局会晤。

国际红十字会表示，该组织并非旨在达成释放人质的谈判方，但作为中立机构，愿意"协助各方达成的任何未来的人质释放"行动。

哈马斯10月7日对以色列的恐怖袭击是该国75年历史上最血腥的一次，促使以色列进攻加沙地带，以扫除自2007年统治加沙的该武装组织。

自此以后，加沙地带由哈马斯运作的政府表示，已有至少13300名巴勒斯坦人死亡，其中包括至少5600名儿童。在以色列的轰炸下，加沙地带特别是北部地区已是一片废墟。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 哈马斯发动恐怖袭击 2023年10月7日清晨，哈马斯对以色列发起了大规模的袭击。这个伊斯兰极端组织被欧盟、美国等其他国家定义为恐怖组织。在犹太教的西赫托拉节（Simchat Tora，又称妥拉节或诵经节）这一天，数以千计的火箭弹从加沙地带发射到以色列定居点。与此同时，全副武装的恐怖分子通过海陆空各种途径登陆到以色列领土。这些武装分子在多个地点进行无差别的杀戮——受害者多为平民。根据以色列提供的数据，有1400人遇难，另有超过240人被当作人质绑架至加沙地带。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 以色列对恐袭的反击 在哈马斯发动袭击后不久，以色列军方很快启动了代号“铁剑”的军事行动，对加沙地带的目标进行轰炸。哈马斯方面称，截至11月8日，已经有超过10500名巴勒斯坦人死亡。相关数字无法得到独立证实。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 围困加沙 10月9日，以色列开始对加沙地带进行封锁，切断水电供应和食品物资的运输通道。此时以军方已经重新夺回对以色列边境地区的控制。10月13日，以色列要求加沙地带北部居民在24小时之内离开该地。数十万居民选择了逃离。10月15日，加沙南部的自来水供应恢复。对加沙地带的封锁在之后略微有所缓和。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 政治上的团结 10月11日，内部政治分裂严重的以色列组建了“民族团结”紧急政府。反对派政治家本尼·甘茨（Benny Gantz，图右）与现任总理内塔尼亚胡和国防部长加兰特（Joav Galant）共同组成了战时内阁。此外以军前参谋总长埃森科特（Gadi Eisenkot）和现任战略事务部部长德尔默（Ron Dermer）在战时内阁获得观察员身份。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 黎巴嫩边境地区的战斗 在哈马斯发动恐袭之后不久，以色列北部靠近黎巴嫩的边界地区就发生了交火。以色列军队和什叶派武装真主党（Hisbollah）之间的交战持续不断，至今已经造成多名记者受伤或者遇难。图为10月30日，在黎巴嫩真主党的一次葬礼上，一名战死者的儿子伏在棺木上。真主党领袖哈桑·纳斯鲁拉（Hassan Nasrallah）11月3日在演讲中威胁要让冲突升级。不过在那之后，以黎边境地区的交火规模并未明显扩大。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 医院爆炸事件 10月17日，加沙城一所基督教医院阿赫利阿拉伯医院发生爆炸。以色列军方认为，伊斯兰圣战组织一枚误射的火箭弹应为此负责。而哈马斯则指责是以军所为。美国情报机构随后估计的死亡人数 “在100到300人之间”；而哈马斯控制的加沙卫生部则称有至少471人遇难。在这一事件发生后，阿拉伯世界多地发生了示威游行。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 被绑架的人质 10月20日和22日，哈马斯先后共释放了四名女性人质。10月30日，以色列军队解救了一名被绑架的女兵。哈马斯在10月底表示，愿意释放所有人质，但前提是以方要释放数千名被判监禁的巴勒斯坦人作为交换。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 以色列展开地面攻势 10月26日，以色列坦克开进加沙地带。次日晚上，以军正式开启地面攻势，并且不断地在这个人口密集的狭长海岸地区推进。11月5日，以军方宣称将加沙地带分隔为两半——北加沙和南加沙，此外加沙城也彻底被包围，并发生了交火。以色列称目前专注于追踪并摧毁被哈马斯用作堡垒和指挥中心的地下隧道。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 加沙地带的人道主义危机 根据两名美国地理学家估算，加沙地带在经历了四周的战火之后，大约15%的房屋建筑遭到损毁或被夷为平地，38000到45000座建筑在以军的轰炸中被毁。根据以色列的统计，开战一个月的时间里，已经有超过90万人离开了加沙北部。根据曾跟随“无国界医生”组织在加沙地带进行救援的美国护士艾米丽·卡拉汉（Emily Callahan）讲述，当地情况十分糟糕，医护人员看到很多“面部、颈部和四肢严重烧伤的儿童”，他们无法在医院得到救治，而是被送去没有干净水源的难民营。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 艰难的人道救援 10月21日，首批运送食品和医疗物资的车队开进加沙地带。此前，以色列和埃及就重新开放拉法边检站达成了一致。在之后的数天内，几百辆搭载救援物资的货车穿过边界。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 违反国际法 联合国秘书长古特雷斯10月24日对于在加沙地带发生的“明显违反国际人道主义法律行为”予以谴责。三天后，联合国大会通过了一份不具有约束力的决议，呼吁“立即实现人道主义停火”。联合国安理会至今未能就相关议题通过任何一份决议。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 国际调解努力 美国国务卿布林肯在10月7日哈马斯发动袭击之后，已经多次前往中东地区。其他的西方国家政要也都前往以色列，与内塔尼亚胡政府寻求对话。布林肯在访问时强调了以色列的自卫权，但同时也敦促以方保护加沙地带的平民安全。10月21日，埃及首都开罗举行了所谓的“和平峰会”，区域内多个以色列的邻国都参加了这一会议，欧洲也有国家派代表与会，但是会议未取得实质性成果。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 以色列：没有占领加沙的计划 11月8日，以色列总理内塔尼亚胡表示，在打击哈马斯的战斗结束之后，以色列并没有占领加沙的计划。“我们不寻求征服加沙、不寻求占领加沙、也不寻求统治加沙。”不过以色列战略事务部部长德尔默在同一天也强调，即使在哈马斯势力被摧毁之后，以色列还是会在那里“无限期地”承担“总体安全责任”。



习近平在金砖会议：呼吁召开"更权威"的国际和平会议

据中国官方媒体报道，中国国家主席习近平周二呼吁加沙地区冲突各方"立即停火止战，停止一切针对平民的暴力和袭击，释放被扣押平民"。习近平是在金砖国家领导人视频峰会上作此发言的。

习近平没有具体提及哈马斯上月从以色列劫持的估计240名人质，也没有明确提及被以色列关押的巴勒斯坦囚犯。

习近平还呼吁召开"更具权威性的国际和会"，称"不公正解决巴勒斯坦问题，中东就没有持久的和平稳定" 。

习近平称，中国已通过巴勒斯坦民族权力机构和联合国机构提供了200万美元紧急人道主义援助，通过埃及向加沙地带提供了价值1500万元人民币的食品、药品等紧急人道主义物资。

（路透社、法新社等）

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