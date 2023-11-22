以哈休战要再等 以色列推迟一日释放人质

（德国之声中文网）虽然以色列和巴勒斯坦恐怖组织哈马斯之间达成停火协议，将交换释放在加萨扣押的人质、被以色列扣押的巴勒斯坦人，并允许更多人道主义援助进入加萨地带。但一位以色列高级官员表示，短暂停火将被推迟到周五（11月24日）才会开始。

据美国CBS电视台报导，以色列国家安全委员会主任哈内格比（Tzachi Hanegbi）周三在一份声明中表示：「关于释放人质的接触正在不断推进和持续。释放将根据双方之间的最初协议开始，不会在周五之前进行。」

哈马斯高级官员马祖克 (Moussa Abu Marzouk) 原本表示，该协议将于周四上午10点生效。几小时后，一位不愿透露姓名的以色列高级官员也曾向媒体证实了这一点。

一位不愿透露姓名的以色列官员后来向《以色列时报》解释，与先前的理解相反，以色列和哈马斯都需要签署一份批准协议的文件，才能使其生效。这位以色列官员还表示，该文件预计将在未来24小时内签署，以便第一批人质在周五获释。

美方：协议无风险

CBS也报导，这项释放人质以及为期四天的停火协议，原定于周四上午开始实施。但美国国安委员会发言人沃森（Adrienne Watson）强调，延迟并不表示该协议有风险。

她在一份声明中表示：「协议已达成，并将继续保持一致。双方正在制定最终的后勤细节，特别是实施第一天的细节。」

沃森说， 「我们（美方）认为，随着人质开始回家，一切都不应有任何侥幸心理。我们的首要目标是确保他们安全回家。一切都在按计划进行，我们希望周五早上能够开始实施」。

美国总统拜登表示，预计哈马斯将释放三名美国人。其中一名美国人质是三岁女孩，这是哈马斯扣押的唯一美国儿童，但目前尚不清楚她是否会成为最初释放名单的一部分。

卡达和埃及在帮助规划和谈判该协议方面发挥了重要作用。以色列预计会在卡达首都多哈设立一个行动中心，以监控人质转移情况。而中立的国际红十字会预计将从哈马斯手中，接手扣押在加萨的人质，并将他们移交给以色列国防军。

双方同意停火

以色列政府和哈马斯周三同意在加沙停火至少四天，以允许救援物资运入，以及释放至少50名被哈马斯劫持的人质和至少150名关押在以色列的巴勒斯坦人。

近七周血腥战争以来的首次停火是在卡特尔的调停下达成的。以色列表示，如果释放更多人质，还可以延长停火期限。

10月7日，恐怖组织哈马斯对以色列南部发动袭击，劫持约240名人质。迄今，哈马斯仅释放了其中四人。

内塔尼亚胡：停火期限可延长

以色列总理内塔尼亚胡办公室发声明称，50名妇女和儿童人质将在为期四天的时间内，每天至少获释10人。之后，如果还能确保继续每天释放10人，停火期限可以延长。

该声明没有提及释放巴勒斯坦囚犯事宜。不过，以色列司法部公布了一份可能获释的300名巴勒斯坦囚犯的名单。

哈马斯则在一份声明中称，首批释放50名人质将作为以色列释放150名巴勒斯坦女性和未成年囚犯的交换。停火协议还将允许数百辆运载医疗物资、燃料的人道主义救援车辆进入加沙地带。

自哈马斯恐怖袭击导致1200人罹难、其中大多数为平民以来，以色列对加沙发动猛烈进攻。哈马斯统治下的医疗部门称，已有14000人被打死，其中约四成为儿童。

卡塔尔负责调停事务的外交国务大臣胡莱菲（Mohammed Al-Khulaifi）向路透社表示，停火意味着停止一切袭击、一切军事活动、扩张活动等。他表示，卡塔尔希望该协议"会成为一粒种子，引向更大的协议和永久的停火，这是我们的初衷"。

人质怎样了？他们的家属要求政府救回亲人

战争创伤深重

加沙地带居住着230万人。路透社采访了那里的一位女性，她的侄女和侄子在以色列空袭中死亡。她表示："在经历了发生在我们身上的事情之后，能有什么停火呢？我们都是已经死了的人。我们所失去的，无法再回来。我们的心无法得到医治，我们的眼泪也无法得到偿还。"

一位以色列女性13岁的孙女据信被劫持到加沙。这位女性向路透社表示，直到她收到孙女获释的消息，她才会相信相关协议的报道。"直到那时候，我才知道，的确都过去了。我才能喘口气，说结束了。"

以色列和哈马斯都表示，停火并不会阻止他们更广泛的使命。内塔尼亚胡在一则录制的信息中说："我们处于战争中，也会继续下去直到达成目标。摧毁哈马斯，让所有人质返回，并确保加沙没有任何实体能威胁以色列。"

哈马斯在一份声明中称："在我们宣布达成停火协议之际，我们要申明，我们的手指仍扣在扳机上，我们胜利的战士仍在放哨以保护我们的人民、战胜占领者。"

不过，也有加沙人表达了和平的希望。路透社采访一位在汗尤尼斯的男子，他表示："我们希望停火，希望有好的解决方案。我们希望人们能生活在和平里，能返回家园和稳定的工作岗位。希望上天不要延长这样的艰难。"

死亡和绝望 加沙人别无选择

中国：欢迎临时停火协议

美国总统拜登等国际领袖对该协议表示欢迎。一名美国高级官员称，三名美国人预计将获释，其中包括一名3岁的女童，她的父母在哈马斯10月7日的恐怖袭击中被打死。

以色列政府表示，超过半数被劫持人质拥有外国或双重国籍，如美国、泰国、英国、法国、阿根廷、德国、智利、西班牙、葡萄牙。

英国、中国、埃及、法国和德国等也对该协议表示欢迎。德国外长贝尔博克称，这是一个突破，并表示人道主义间隙必须用来将至关重要的援助带给加沙的民众。中国外交部发言人毛宁表示，欢迎有关方面达成临时停火协议，希望这有利于缓解人道主义危机困境，推动冲突降级，缓和紧张局势。她说："本轮巴以冲突爆发以来，中方始终呼吁停火止战，为推动局势降温、保护平民开展人道救援不懈努力。"

以色列媒体报道称，协议的落实须等待24小时，以便为以色列公民提供机会，可以向最高法院上诉，阻止释放巴勒斯坦囚犯。

位于拉姆安拉的巴勒斯坦当局囚犯事务委员会负责人法勒斯（Qadura Fares）向路透社表示，以色列囚禁的超过7800名巴勒斯坦人中，女性约85人，未成年人约350人。

10月7日与哈马斯一同参与恐怖袭击的巴勒斯坦武装组织杰哈德周二晚些时候表示，劫持的一名以色列人质已经死亡。该组织在Telegram表示："我们此前表达过因人道主义原因释放她的意愿，但敌人进行拖延，导致她死亡。"

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 哈马斯发动恐怖袭击 2023年10月7日清晨，哈马斯对以色列发起了大规模的袭击。这个伊斯兰极端组织被欧盟、美国等其他国家定义为恐怖组织。在犹太教的西赫托拉节（Simchat Tora，又称妥拉节或诵经节）这一天，数以千计的火箭弹从加沙地带发射到以色列定居点。与此同时，全副武装的恐怖分子通过海陆空各种途径登陆到以色列领土。这些武装分子在多个地点进行无差别的杀戮——受害者多为平民。根据以色列提供的数据，有1400人遇难，另有超过240人被当作人质绑架至加沙地带。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 以色列对恐袭的反击 在哈马斯发动袭击后不久，以色列军方很快启动了代号“铁剑”的军事行动，对加沙地带的目标进行轰炸。哈马斯方面称，截至11月8日，已经有超过10500名巴勒斯坦人死亡。相关数字无法得到独立证实。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 围困加沙 10月9日，以色列开始对加沙地带进行封锁，切断水电供应和食品物资的运输通道。此时以军方已经重新夺回对以色列边境地区的控制。10月13日，以色列要求加沙地带北部居民在24小时之内离开该地。数十万居民选择了逃离。10月15日，加沙南部的自来水供应恢复。对加沙地带的封锁在之后略微有所缓和。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 政治上的团结 10月11日，内部政治分裂严重的以色列组建了“民族团结”紧急政府。反对派政治家本尼·甘茨（Benny Gantz，图右）与现任总理内塔尼亚胡和国防部长加兰特（Joav Galant）共同组成了战时内阁。此外以军前参谋总长埃森科特（Gadi Eisenkot）和现任战略事务部部长德尔默（Ron Dermer）在战时内阁获得观察员身份。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 黎巴嫩边境地区的战斗 在哈马斯发动恐袭之后不久，以色列北部靠近黎巴嫩的边界地区就发生了交火。以色列军队和什叶派武装真主党（Hisbollah）之间的交战持续不断，至今已经造成多名记者受伤或者遇难。图为10月30日，在黎巴嫩真主党的一次葬礼上，一名战死者的儿子伏在棺木上。真主党领袖哈桑·纳斯鲁拉（Hassan Nasrallah）11月3日在演讲中威胁要让冲突升级。不过在那之后，以黎边境地区的交火规模并未明显扩大。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 医院爆炸事件 10月17日，加沙城一所基督教医院阿赫利阿拉伯医院发生爆炸。以色列军方认为，伊斯兰圣战组织一枚误射的火箭弹应为此负责。而哈马斯则指责是以军所为。美国情报机构随后估计的死亡人数 “在100到300人之间”；而哈马斯控制的加沙卫生部则称有至少471人遇难。在这一事件发生后，阿拉伯世界多地发生了示威游行。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 被绑架的人质 10月20日和22日，哈马斯先后共释放了四名女性人质。10月30日，以色列军队解救了一名被绑架的女兵。哈马斯在10月底表示，愿意释放所有人质，但前提是以方要释放数千名被判监禁的巴勒斯坦人作为交换。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 以色列展开地面攻势 10月26日，以色列坦克开进加沙地带。次日晚上，以军正式开启地面攻势，并且不断地在这个人口密集的狭长海岸地区推进。11月5日，以军方宣称将加沙地带分隔为两半——北加沙和南加沙，此外加沙城也彻底被包围，并发生了交火。以色列称目前专注于追踪并摧毁被哈马斯用作堡垒和指挥中心的地下隧道。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 加沙地带的人道主义危机 根据两名美国地理学家估算，加沙地带在经历了四周的战火之后，大约15%的房屋建筑遭到损毁或被夷为平地，38000到45000座建筑在以军的轰炸中被毁。根据以色列的统计，开战一个月的时间里，已经有超过90万人离开了加沙北部。根据曾跟随“无国界医生”组织在加沙地带进行救援的美国护士艾米丽·卡拉汉（Emily Callahan）讲述，当地情况十分糟糕，医护人员看到很多“面部、颈部和四肢严重烧伤的儿童”，他们无法在医院得到救治，而是被送去没有干净水源的难民营。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 艰难的人道救援 10月21日，首批运送食品和医疗物资的车队开进加沙地带。此前，以色列和埃及就重新开放拉法边检站达成了一致。在之后的数天内，几百辆搭载救援物资的货车穿过边界。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 违反国际法 联合国秘书长古特雷斯10月24日对于在加沙地带发生的“明显违反国际人道主义法律行为”予以谴责。三天后，联合国大会通过了一份不具有约束力的决议，呼吁“立即实现人道主义停火”。联合国安理会至今未能就相关议题通过任何一份决议。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 国际调解努力 美国国务卿布林肯在10月7日哈马斯发动袭击之后，已经多次前往中东地区。其他的西方国家政要也都前往以色列，与内塔尼亚胡政府寻求对话。布林肯在访问时强调了以色列的自卫权，但同时也敦促以方保护加沙地带的平民安全。10月21日，埃及首都开罗举行了所谓的“和平峰会”，区域内多个以色列的邻国都参加了这一会议，欧洲也有国家派代表与会，但是会议未取得实质性成果。

中东硝烟再起：2023年以哈战争大事记 以色列：没有占领加沙的计划 11月8日，以色列总理内塔尼亚胡表示，在打击哈马斯的战斗结束之后，以色列并没有占领加沙的计划。“我们不寻求征服加沙、不寻求占领加沙、也不寻求统治加沙。”不过以色列战略事务部部长德尔默在同一天也强调，即使在哈马斯势力被摧毁之后，以色列还是会在那里“无限期地”承担“总体安全责任”。



（路透社、法新社）

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