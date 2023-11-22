以哈休战要再等 以色列推迟一日释放人质

以色列和哈马斯的停火协议与人质释放意外地延后至11月24日才开始，但美国官员认为，这并不代表这项协议存在风险。延后原因为何？
（德国之声中文网）虽然以色列和巴勒斯坦恐怖组织哈马斯之间达成停火协议，将交换释放在加萨扣押的人质、被以色列扣押的巴勒斯坦人，并允许更多人道主义援助进入加萨地带。但一位以色列高级官员表示，短暂停火将被推迟到周五（11月24日）才会开始。
据美国CBS电视台报导，以色列国家安全委员会主任哈内格比（Tzachi Hanegbi）周三在一份声明中表示：「关于释放人质的接触正在不断推进和持续。释放将根据双方之间的最初协议开始，不会在周五之前进行。」
哈马斯高级官员马祖克 (Moussa Abu Marzouk) 原本表示，该协议将于周四上午10点生效。几小时后，一位不愿透露姓名的以色列高级官员也曾向媒体证实了这一点。
一位不愿透露姓名的以色列官员后来向《以色列时报》解释，与先前的理解相反，以色列和哈马斯都需要签署一份批准协议的文件，才能使其生效。这位以色列官员还表示，该文件预计将在未来24小时内签署，以便第一批人质在周五获释。
CBS也报导，这项释放人质以及为期四天的停火协议，原定于周四上午开始实施。但美国国安委员会发言人沃森（Adrienne Watson）强调，延迟并不表示该协议有风险。
她在一份声明中表示：「协议已达成，并将继续保持一致。双方正在制定最终的后勤细节，特别是实施第一天的细节。」
沃森说， 「我们（美方）认为，随着人质开始回家，一切都不应有任何侥幸心理。我们的首要目标是确保他们安全回家。一切都在按计划进行，我们希望周五早上能够开始实施」。
美国总统拜登表示，预计哈马斯将释放三名美国人。其中一名美国人质是三岁女孩，这是哈马斯扣押的唯一美国儿童，但目前尚不清楚她是否会成为最初释放名单的一部分。
卡达和埃及在帮助规划和谈判该协议方面发挥了重要作用。以色列预计会在卡达首都多哈设立一个行动中心，以监控人质转移情况。而中立的国际红十字会预计将从哈马斯手中，接手扣押在加萨的人质，并将他们移交给以色列国防军。
以色列政府和哈马斯周三同意在加沙停火至少四天，以允许救援物资运入，以及释放至少50名被哈马斯劫持的人质和至少150名关押在以色列的巴勒斯坦人。
近七周血腥战争以来的首次停火是在卡特尔的调停下达成的。以色列表示，如果释放更多人质，还可以延长停火期限。
10月7日，恐怖组织哈马斯对以色列南部发动袭击，劫持约240名人质。迄今，哈马斯仅释放了其中四人。
以色列总理内塔尼亚胡办公室发声明称，50名妇女和儿童人质将在为期四天的时间内，每天至少获释10人。之后，如果还能确保继续每天释放10人，停火期限可以延长。
该声明没有提及释放巴勒斯坦囚犯事宜。不过，以色列司法部公布了一份可能获释的300名巴勒斯坦囚犯的名单。
哈马斯则在一份声明中称，首批释放50名人质将作为以色列释放150名巴勒斯坦女性和未成年囚犯的交换。停火协议还将允许数百辆运载医疗物资、燃料的人道主义救援车辆进入加沙地带。
自哈马斯恐怖袭击导致1200人罹难、其中大多数为平民以来，以色列对加沙发动猛烈进攻。哈马斯统治下的医疗部门称，已有14000人被打死，其中约四成为儿童。
卡塔尔负责调停事务的外交国务大臣胡莱菲（Mohammed Al-Khulaifi）向路透社表示，停火意味着停止一切袭击、一切军事活动、扩张活动等。他表示，卡塔尔希望该协议"会成为一粒种子，引向更大的协议和永久的停火，这是我们的初衷"。
加沙地带居住着230万人。路透社采访了那里的一位女性，她的侄女和侄子在以色列空袭中死亡。她表示："在经历了发生在我们身上的事情之后，能有什么停火呢？我们都是已经死了的人。我们所失去的，无法再回来。我们的心无法得到医治，我们的眼泪也无法得到偿还。"
一位以色列女性13岁的孙女据信被劫持到加沙。这位女性向路透社表示，直到她收到孙女获释的消息，她才会相信相关协议的报道。"直到那时候，我才知道，的确都过去了。我才能喘口气，说结束了。"
以色列和哈马斯都表示，停火并不会阻止他们更广泛的使命。内塔尼亚胡在一则录制的信息中说："我们处于战争中，也会继续下去直到达成目标。摧毁哈马斯，让所有人质返回，并确保加沙没有任何实体能威胁以色列。"
哈马斯在一份声明中称："在我们宣布达成停火协议之际，我们要申明，我们的手指仍扣在扳机上，我们胜利的战士仍在放哨以保护我们的人民、战胜占领者。"
不过，也有加沙人表达了和平的希望。路透社采访一位在汗尤尼斯的男子，他表示："我们希望停火，希望有好的解决方案。我们希望人们能生活在和平里，能返回家园和稳定的工作岗位。希望上天不要延长这样的艰难。"
美国总统拜登等国际领袖对该协议表示欢迎。一名美国高级官员称，三名美国人预计将获释，其中包括一名3岁的女童，她的父母在哈马斯10月7日的恐怖袭击中被打死。
以色列政府表示，超过半数被劫持人质拥有外国或双重国籍，如美国、泰国、英国、法国、阿根廷、德国、智利、西班牙、葡萄牙。
英国、中国、埃及、法国和德国等也对该协议表示欢迎。德国外长贝尔博克称，这是一个突破，并表示人道主义间隙必须用来将至关重要的援助带给加沙的民众。中国外交部发言人毛宁表示，欢迎有关方面达成临时停火协议，希望这有利于缓解人道主义危机困境，推动冲突降级，缓和紧张局势。她说："本轮巴以冲突爆发以来，中方始终呼吁停火止战，为推动局势降温、保护平民开展人道救援不懈努力。"
以色列媒体报道称，协议的落实须等待24小时，以便为以色列公民提供机会，可以向最高法院上诉，阻止释放巴勒斯坦囚犯。
位于拉姆安拉的巴勒斯坦当局囚犯事务委员会负责人法勒斯（Qadura Fares）向路透社表示，以色列囚禁的超过7800名巴勒斯坦人中，女性约85人，未成年人约350人。
10月7日与哈马斯一同参与恐怖袭击的巴勒斯坦武装组织杰哈德周二晚些时候表示，劫持的一名以色列人质已经死亡。该组织在Telegram表示："我们此前表达过因人道主义原因释放她的意愿，但敌人进行拖延，导致她死亡。"
（路透社、法新社）
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