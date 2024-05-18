以军称发现三具人质尸体 美建临时码头在加沙启用

以色列军方称在加沙地带发现三具以色列人质的尸体。此外，美国在加沙地带建造的临时码头开始启用，从海路向巴勒斯坦平民提供更多人道援助物资。

（德国之声中文网）以色列军方周五（5月17日）表示，他们在加沙发现三具人质的尸体。 这三名人质是去年10月7日巴勒斯坦极端组织哈马斯发动袭击后失踪的，其中包括德国籍以色列人卢克（Shani Louk）。 卢克的尸体被放在一辆皮卡车后座上的照片一度被广泛传播。 哈马斯被以色列以及许多西方国家认定为恐怖组织。

以军方首席发言人哈加里（Daniel Hagari）周五当天介绍，已确认三具尸体的身份，他们分别是布斯基拉（Amit Buskila）、格勒伦特（Itzhak Gelerenter）和卢克。他补充道，三人都是10月7日在以色列边境附近举行的诺瓦音乐节（Nova music festival）期间遇害的，之后哈马斯将其尸体运往加沙。

哈加里表示：“我们将继续为将人质带回家而奋斗。” 据以色列方面称，哈马斯于10月7日绑架了约250名人质，目前仍有约100名人质被关押在加沙，还有大约30具尸体留在那里。以色列军方于去年10月份宣布了卢克据信已死亡的消息。

人质家属求助联合国

仍被哈马斯扣押的以色列人质的亲属在周四专门召开的联合国安理会会议上发言。同为德国公民的罗曼（Gilli Roman）谈到了他的弟媳卡梅尔（Carmel）：袭击者于去年10月 7日在靠近以色列南部集体社区（Kibbutz）贝埃里（Beeri）的种植园绑架了她。罗曼说：“我们对卡梅尔的情况知之甚少。我们希望她还活着。”

美国在会议上的重点是“谴责10月7日在以色列发生的劫持人质事件，将其视为恐怖主义的心理工具”。安理会代表和包括德国在内的多名联合国会员国表示，他们将继续努力争取所有人质获释。

哈马斯及其支持者在10月7日的袭击中杀害约1200人，其中大部分是平民，并劫持了200多名人质。根据以色列和哈马斯达成的一份协议，部分人质在约两个月后获释，但其余人质的命运尚不清楚。据哈马斯控制的加沙卫生部称，自从这次以哈战争爆发，已造成至少35303名巴勒斯坦人死亡，其中大部分是妇女和儿童。

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经海路援助加沙

在以哈冲突持续之际，美国军方表示，在加沙地带建造的一个临时码头开始启用，以使更多紧急人道主义援助物资能够抵达巴勒斯坦领土。该码头已于周四被锚固在加沙海岸边，预计有约500吨的援助物资将在未来几天运抵码头。首批援助物资于当地时间周五上 9点左右开始通过码头上岸。美国中央司令部在社交媒体平台X上表示，美军并没有上岸。

美国中央司令部介绍：“这是一项持续的多国行动，旨在通过海上人道主义走廊向加沙的巴勒斯坦平民运送更多援助物资。”五角大楼的声明称，预计每天将有约90辆卡车抵达临时码头。美国官员希望近期可增至每天150辆卡车。目前加沙地带的基本物资匮乏。美国国际发展署（USAID）和世界粮食计划署称，加沙北部已经出现饥荒现象。美国和国际援助组织同时强调，临时码头并不能替代陆路运输。

美国在加沙地带建造的临时码头 图像来源: IDF via REUTERS

美国安顾问访问沙特和以色列

美国白宫周五介绍，该国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）将于本周末前往沙特阿拉伯和以色列，就加沙冲突举行会谈。白宫国家安全委员会发言人柯比（John Kirby）表示，沙利文将于周六会见沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（Mohammed bin Salman），周日会见以色列总理内塔尼亚胡。 柯比告诉记者，在以色列的会谈中，沙利文将强调必须有针对性方式打击哈马斯，而不是对加沙南部城市发动全面攻击。

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