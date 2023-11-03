以军称包围加沙城 与黎巴嫩边境形势紧张

（德国之声中文网）以色列军方称，对加沙地带更多的哈马斯据点发动了袭击，并包围了加沙地带最大的城市--加沙城。以军方发言人哈加里（Daniel Hagari）周四晚间表示，加沙城是"恐怖组织哈马斯势力最集中的地方"。

以色列军方称，周四在加沙地带至少"清除"了130名恐怖分子。哈加里没有透露具体作战地点。

以军方多次呼吁加沙地带北部和加沙城民众离开，前往加沙地带南部。据巴勒斯坦中央统计部门数字，加沙城有近75万名居民，约占加沙地带总人口的三分之一。

巴勒斯坦极端分子目前再度从加沙地带向以色列南部发射火箭弹。以军方周四称，沙漠城市贝尔谢巴以及加沙地带附近的一个村镇拉响警报。此外，以色列北部也多次拉响火箭弹袭击警报。

真主党首领讲话或致形势激化

与此同时，以色列同黎巴嫩边境的战事加剧。真主党首领纳斯鲁拉（Hassan Nasrallah）周五将发表自加沙战争爆发以来的首次演说，或将使局势进一步激化。作为对来自黎巴嫩袭击的回应，以色列军方称，周四晚间对纳斯鲁拉的亲伊朗民兵武装据点发动了袭击。以军方周四曾表示，对真主党的指挥部以及武器库进行了攻击。此外，还对真主党使用的一个军事场地进行了攻击。以色列称，真主党这一什叶派民兵武装"对目前黎巴嫩的形势负有责任"。真主党则承认发动了19起针对以色列边境据点的袭击。

以色列军方称，在北部与黎巴嫩边境处也驻扎了大量士兵和预备役，已做好准备"随时对真主党袭击予以强烈回击"。在与黎巴嫩边境地区，自加沙战争爆发以来，不断发生暴力冲突，导致双方人员死亡。其中多数是真主党武装成员。人们担忧，战争可能扩大到黎巴嫩以及该地区其它国家。真主党与哈马斯联系紧密，并认为是其最重要的支持者之一。

以军方发言人哈加里还表示，即便伊朗敦促其代理人分散以色列的注意力，以军仍将继续集中精力在加沙地带的战事。"我们的焦点是摧毁哈马斯。"伊朗支持下的黎巴嫩真主党首领纳斯鲁拉周五下午将首次向公众讲话。真主党称，将悼念被打死的真主党武装成员，但纳斯鲁拉的讲话也可能发出信号，真主党民兵是否会进一步卷入以色列与哈马斯的战争。

布林肯再访以色列

美国国务卿布林肯周五将与以色列总统内塔尼亚胡及其政府代表会晤，商讨进一步的计划。美国国务院此前表示，布林肯"将强调我们对于以色列依照人道主义国际法自我防卫的权利，并阐述采取一切谨慎措施、尽可能减少平民伤亡的必要性"。此外，会谈议题还将包括对加沙地带民众的进一步人道主义救援。

更多救援物资运抵加沙

周四，102辆卡车运载紧急救援物资抵达加沙地带。据《以色列时报》引述巴勒斯坦红新月会，这是开战以来数量最多的一天。卡车运载着水、食品和药品从埃及经过拉法边境进入加沙地带。自开战以来，共计374辆救援物资运输车抵达加沙。

恐怖组织哈马斯10月7日对以色列发动大规模袭击，以色列方面称，约1400人死亡，其中绝大多数是平民。超过240人被哈马斯恐怖分子暴力劫持至加沙地带。据哈马斯未经独立证实的数字，以色列对加沙地带的反攻导致超过9000人死亡。

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（德新社、法新社）

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