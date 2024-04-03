以军方承认“严重错误” 援救组织不买账

（德国之声中文网）周一（4月1日），援助组织世界中央厨房（WCK）的七名工作人员在一次空袭中丧生，其中一名巴勒斯坦人，六人来自其它国家。以色列国防军总参谋长哈勒维承认这是一个严重的错误并表示道歉。

哈勒维表示，在夜间识别车队身份时发生严重错误。他说，这是在一场战争中、在非常复杂的情况下发生的。他表示，正在对此进行独立调查。

世界中央厨房创始人、名厨安德烈斯（Jose Andres）周三（4月3日）告诉路透社记者，以色列的袭击是“有系统性的，一辆车接一辆车地进行”，针对他的工作人员。

他表示，世界中央厨房在加沙的工作人员与以色列军方一直有着明确的沟通，军方知道他们的行踪。这并不是“运气不好，‘哎呀'我们把炸弹扔错了地方”。

世界中央厨房表示，救援车队是在周一夜间离开代尔拜莱赫仓库时被击中的，之前，车队在那里卸下了100多吨人道救援食品，经由以色列准许的海路以及沿海线路将物资运往加沙的。

车队由三辆车组成，其中两辆是装甲车，上面清楚地标识着慈善机构的记号。所有三辆车都在导弹袭击中被击中。

相关国家表态

七名遇难者中有一人是美国、加拿大双重国籍。美国总统拜登作出严词批评，称以色列没有为保护人道主义救援人员作出足够的努力。他指责这并非个案。他还批评以色列没有为保护平民作出足够努力。

七名遇难者中还有三名英国公民。英国首相苏纳克表示，在与内塔尼亚胡通电话时，他表达对此事件的愤怒，并要求进行彻底、透明的独立调查。唐宁街一名发言人称，首相还表示，有太多太多救援人员和普通平民在加沙丧生，情形越来越难以容忍。

在七名遇难工作人员中也有一名波兰人。波兰总理图斯克表示，此事令该国对以色列的支持遭受严重考验。他说，这一事件引发“可以理解的愤怒”。

遇难者中还有一位澳大利亚公民。澳总理阿尔巴尼斯表示，已于周三致电内塔尼亚胡表达澳大利亚的愤怒和忧虑。他表示，必须对事件进行彻底调查，而内塔尼亚胡对此作出承诺。

加拿大政府一名高级官员则透露，将与其它国家一道向以色列提出外交照会。

以色列总统道歉

以色列总理内塔尼亚胡周二称这是一个悲剧事件，以军方并非故意地击中加沙地带的无辜人员。以总统赫尔佐克则在与世界中央厨房创立者安德烈（José Andrés）通电话时致歉。赫尔佐克在X平台写道：总统强调，以色列有责任为加沙地带民众提供和加强人道主义救援。他再次为世界中央厨房对以色列和巴勒斯坦人的援助向安德烈表示感谢。

世界中央厨房自10月加沙战争爆发以来，为加沙地带居民分发食物，并是海路救援物资运送的重要参与者。周一的袭击事件后，该组织宣布暂停在加沙地带的工作。据塞浦路斯方面消息，一艘载有240吨救援物资的船只已于周二调转方向返航。

德国外交部一名发言人周三警告，这一事件可能带来的危险是，其它救援组织如今也对其在加沙的工作进行重新审视甚至停止。

六名来自澳大利亚、英国、波兰、加拿大的援助人员的遗骸周三将从加沙地带经拉法过境点运往埃及。

恐怖组织哈马斯10月7日对以色列发动袭击，以军方称约1160人被杀害，另有约250名人质被劫持至加沙地带。以色列此后对加沙地带展开大规模军事行动。哈马斯控制下的卫生部门称已有32000人死亡。

DW记者亲临德法空军执行加沙空投任务

（法新社、德新社、美联社）

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