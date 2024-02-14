以军展示哈马斯首领藏身地画面

（德国之声中文网）以色列方面发布了一段据称是哈马斯首领辛瓦尔及其家人的视频。以军发言人哈加里（ Daniel Hagari）表示，哈马斯首领辛瓦尔曾同家人一道，生活在昌尤尼斯市南部的一处地下隧道中，当时该市正在发生激战。

哈加里展示了一段反映这个疑似藏身地点的短视频。画面上一名以军士兵站在辛瓦尔曾经居住过的房间内，房间内的一个保险柜中藏有数以百万计的美元和以色列货币。视频画面的真实性目前无法进行独立核实。这个地下掩体内，包括卫生间、洗澡间、储藏了大量食物的厨房以及为卫士配备的房间和大量武器弹药。这名以军士兵说："他们把这一切都留在这里了。"

"我们一定会抓到他"

以军发布的短视频中称，辛瓦尔及其亲信们听说以军正在靠近之后，立即逃之夭夭。哈加里表示："我们已经下定决心，一定要抓到他，我们也一定能抓到他。"以军还公布了另外一段视频，据称这是一段哈马斯隧道中监控探头拍摄的视频，时间是十月十日，即哈马斯对以色列发动恐怖袭击后的第三天。

这段视频上可以看到一名男子在隧道中走动的背影，轮廓很像辛瓦尔。以军方面宣称，画面中的其他人分别是辛瓦尔的妻子和孩子。而视频中唯一可以看到正面的则是辛瓦尔的弟弟伊布拉辛。视频的真实性目前无法进行独立核实。以军宣称，视频展示的是辛瓦尔出逃时的情景。不过，画面上的人们显得很谈定，而且也没有携带行李。

辛瓦尔及其随从身在何处，目前仍不得而知。如果上述视频是真实的，将是战争爆发以来，辛瓦尔首次被曝光的图像资料。

以军发言人哈加里表示，本月早些时候，以军曾逮捕了数名哈马斯高层以及辛瓦尔的家庭成员，他们涉嫌参与恐怖活动。其中包括哈马斯指挥官萨拉玛（ Rafa Salama）的父亲。哈加里表示，通过对这些人的问询，以色列情报机关已经掌握了很多重要信息。

（德广联）

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