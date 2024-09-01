以军在加沙找到六名人质遗体

以色列军方在加沙发现了六名人质的遗体，其中包括美以双重国籍的戈德堡-波林（Goldberg-Polin）。这个发现引发了国际社会的广泛关注。拜登誓言要让哈马斯为此付出代价。

（德国之声中文网）以色列军方在加沙南部的一条隧道内发现了六具人质的遗体。这些人质是由哈马斯在去年10月7日的袭击中被劫持，大约250名人质落入哈马斯手中，迄今105名被释放，作为交换条件，以色列释放了204名关押的巴勒斯坦人。

其中一位遇难者是拥有美以双重国籍的戈德堡-波林。他的故事曾在全球范围内引起广泛关注。戈德堡-波林的父母曾在多次国际会议上发声，希望能促成儿子的获释，然而这一切的努力最终未能改变他悲惨的命运。

要求加沙停火的国际呼声日益高涨 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

受害人质与德国的关联

戈德堡-波林是一个热爱足球的年轻人，他不仅是以色列顶级足球俱乐部哈普尔耶路撒冷队的狂热粉丝，还曾多次访问德国，与不来梅俱乐部的球迷们建立了深厚的友谊。不来梅俱乐部及其球迷团体也曾积极参与为戈德堡-波林的获释呼吁。

以色列军方发言人哈加里（Daniel Hagari）少将表示：“根据初步推测，这些人质是在以色列军队接近他们时被哈马斯恐怖分子残忍杀害的。”以色列、美国、德国以及其他一些国家已将哈马斯定性为恐怖组织。

美国总统拜登对此表示震惊和愤怒，并誓言哈马斯领导人将为这些罪行付出代价。拜登在声明中提到，戈德堡-波林刚刚过完23岁生日，原计划在未来环游世界，却在这场突如其来的暴力中失去了生命。拜登称赞了戈德堡-波林的父母，他们在极度悲痛中依然展现出非凡的勇气和智慧，为所有被劫持的人质不断发声。

与此同时，以色列全国的被劫持人质家属团体也在加紧行动，他们呼吁进行全国性的抗议活动，要求以色列政府采取更果断的行动，达成停火协议，确保剩余人质的安全归来。

以色列解救四名被哈马斯劫持的人质 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

以哈之间分歧依然巨大

虽然国际社会多次尝试调解，但截至目前，以色列和哈马斯之间的分歧依然巨大。卡塔尔、埃及和美国曾提出一项桥梁提案，试图弥合双方的分歧，但该提案在哈马斯政治领袖哈尼雅7月底在德黑兰被广泛认为遭到以色列暗杀后事实上已经夭折。

随着事态的发展，戈德堡-波林的家庭也发表了一份声明，表达了他们无尽的悲痛，并感谢所有在此期间给予他们支持的人。同事他们也要求在这个艰难的时刻给予他们隐私。

副总统卡马拉·哈里斯也对哈马斯的暴行表示强烈谴责，并重申美国政府将不遗余力地继续努力，确保所有被劫持者的安全归来。她呼吁国际社会共同谴责哈马斯的残暴行为，并表示美国绝不会在解救人质的行动中退缩。目前，以色列军方正继续加大在加沙搜救人质的力度。

(路透社、美联社、法新社、德新社)

© 2024 年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。