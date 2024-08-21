以军在加沙地带发现六名人质遗体

这些被发现的遗体已被军方从汗尤尼斯运往以色列境内。与此同时，一些人质家属敦促以色列政府尽快同恐怖组织哈马斯签署停火协议。

（德国之声中文网）以色列军方表示，他们同以色列国内情报部（Schin Bet ）合作，发现了六具人质遗体。军方表示，周二凌晨，以军士兵在加沙地带南部的汗尤尼斯发现了这些人质遗体。他们已经通知了人质家属。媒体报道称，这些人质的岁数介于35岁到80岁之间。

人质家属呼吁同哈马斯签署协定

以色列有关当局称，其中五名人质此前就已被宣布死亡。第六名人质生前则来自尼尔奥兹社区（ Kibbuz Nir Oz）。人质及失踪者家属论坛周二上午表示：“这名人质在被俘期间死亡的事件恰恰说明，如果尽早同哈马斯签署并履行协定，他以及其他人质本来是可以获救的。”

人质家属团体敦促以色列总理内塔尼亚，“今天”就批准同极端伊斯兰组织哈马斯的协定文本。以色列、美国、德国以及其他一些国家已将哈马斯定性为恐怖组织。

官方称仍有109人被哈马斯扣为人质

人质家属团体称，无论是在道义、还是伦理层面上，以色列都有义务“为遇害者举行有尊严的葬礼，并将全部幸存人质接回家。”人质家属表示，只有同哈马斯开展谈判，才能让109名幸存人质安全回家。一般认为，这109名人质中，有相当一部分已经不在人世。

美国国务卿布林肯正在对中东地区多个国家进行访问，目的是尽快促成以哈停火，并使全部人质获得释放。这也是数月以来，实现停火首次成为可能。周一，布林肯在特拉维夫一次新闻发布会上表示，以色列方面已经接受了美国支持的停火建议。他说：“现在轮到哈马斯采取同样步骤了。”此前，布林肯还同以色列总理内塔尼亚胡举行了会谈。

8月19日，美国国务卿布林肯同以色列总理内塔尼亚胡举行会谈。 图像来源: Chaim Zach/Israeli Government Press Office/dpa/picture alliance

布林肯呼吁哈马斯接受妥协方案

布林肯表示：“如果哈马斯及其领导人真正关心巴勒斯坦民众，那么就应当接受这份协议。”美国国务卿布林肯表示，这是哈马斯及其他恐怖团伙在十月七日对以色列发动袭击后，结束当前加沙地带民众苦难的、唯一的、也是最快最佳的方案。

埃及发出警告：战争一旦扩展 后果不堪设想

本周二，美国布林肯继续前往埃及海滨城市阿莱曼（El-Alamain），同埃及总统塞西（Abdel Fattah al-Sisi） 举行了会谈。会谈后，塞西发出警告称，一旦加沙战争的范围继续扩大，后果将不堪设想。他表示，是时候结束这场无休无止的战争了。“各方应回归理智，重新使用和平和外交的语言。”

埃及总统塞西表示，交战各方必须对战火蔓延的危险有充分的认识。过去几个月以来，埃及、美国同卡塔尔一道，试图在以色列和极端伊斯兰组织哈马斯之间居中调停。据以色列媒体报道，有关人质问题的谈判今后几天将在埃及首都开罗继续举行。

十月七日，哈马斯武装团伙对以色列发动的恐怖袭击中，共有253人被劫为人质。以色列释放了一些巴勒斯坦囚犯后，部分人质已重获自由。另有个别人质被以军解救。在十月七日的恐袭中，另有大约1200名以色列人被杀害。

以色列军方随即对加沙地带发起了大规模军事行动。哈马斯控制下的加沙卫生部门宣称，迄今为止，以军发起的攻势中，已有超过四万人丧生。不过，这一数据无法得到独立核实。

（德新社，天主教新闻社，法新社，路透社)

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