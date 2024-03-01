以军向围堵救援物资的加沙平民开火 死伤惨重

（德国之声中文网）据以色列军方称，周四（2月29日）在加沙城的人道救援物资分发过程中出现“混乱”，一列共有38辆卡车的运输车队被数千人包围。 “少数”以色列士兵在感觉受到“威胁”的情况下开了枪。军方发言人称，有数十名巴勒斯坦人因推搡、踩踏和卡车碾压而死伤。

控制加沙地带的伊斯兰主义极端组织哈马斯的卫生部则称，112名巴勒斯坦人丧生，另有760人受伤。哈马斯称这是一场“屠杀”。

有目击者时候对媒体说，当时人们从卡车上抢夺面粉和罐头等食品时，以军开枪。联合国表示，其机构没有参与周四的援助交付。美国国务院称这是一支商业车队。

这一悲剧在国际社会引发震惊。白宫称这一造成重大死伤的事件"令人极为震惊"。美国总统拜登表示，这将使艰难的停火谈判变得更加复杂。美国国务院发言人米勒人（Matthew Miller）表示，美国正在 "紧急评估更多信息，以了解到底发生了什么"，他说华盛顿将密切关注即将进行的调查。

高空拍摄的人群与运输车队图片

中国外交部发言人毛宁在周五的例行记者会上就事件表示，中方对此感到震惊，并予以强烈谴责。“我们对遇难者表示哀悼，对伤者表示慰问。”毛宁说，中方敦促有关各方，特别是以色列立即停火止战，切实保护平民安全，确保人道救援准入，避免更严重的人道主义灾难。

法国强烈谴责，德国追加人道援助

法国外交部表示，"以色列士兵向试图获取食物的平民开火是毫无道理的"。法国总统马克龙在社交媒体平台X上写道，“看到来自加沙的画面上，平民成为以色列士兵的打击目标，令人极为愤慨"，他对杀戮行为表达了"最强烈的谴责"。

意大利和西班牙敦促以色列保护加沙地带平民的安全，并呼吁立即停火。

欧盟外交和安全政策高级代表博雷利也表示，"对急需人道主义援助的加沙平民再次遭受杀戮的消息感到震惊"。

要求加沙停火的国际呼声日益高漲





土耳其指责以色列犯下了“又一件反人类罪行”。土耳其外交部称以色列“这次以排队领取人道主义援助的无辜平民为目标”。沙特阿拉伯和卡塔尔也对以色列发出强烈谴责。

联合国秘书长古特雷斯通过发言人"对冲突造成的惨痛人员伤亡感到震惊"，并指出"加沙绝望的平民需要紧急帮助，包括被围困的北部地区的平民，联合国已经有一个多星期未能向那里提供援助了”。



鉴于加沙地带平民的绝望处境，德国外交部长贝尔博克要求以色列为加沙平民获得人道救援提供“安全和通畅的渠道”。她指出，在加沙地带大部分的公共秩序崩溃后，以色列军队必须保障人道救援物资的有序分配。贝尔博克还宣布，德国对加沙的人道援助将增加2000万欧元，并愿意参与空投救援物资的行动。



（法新社、美联社、德广联）

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