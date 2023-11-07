以军发起地面攻势 巷战已经开始

（德国之声中文网） 以色列总理内塔尼亚胡对任何有关停火的建议都一律予以回绝，他说："我们将会继续行动，直到取得胜利，除此之外，我们别无选择。"极端伊斯兰组织哈马斯对以色列发动恐怖袭击，造成1400多人丧生的事件发生之后，以色列军方发起了地面攻势，已将加沙地带截成两段，并对加沙城实施了包围。迄今为止，巷战目前主要集中在乡下，不过可能很快就会进入已经被炸成一片瓦砾的加沙城。

英国朴次茅斯大学军事专家雷德维奇（ Frank Ledwidge）对德国之声表示："以军士兵对本次行动进行了非常好的准备，就开展巷战而言，以色列军队无疑是世界经验最丰富的军队。"多年来，以军一直在内盖夫沙漠一个特殊营地中开展相应的训练，不过，这一次则是真枪实弹的实战。

摩苏尔战役的教训

美国对以色列政府提供了军事及外交领域的支持，但美国同时也警告以色列不要对地面攻势抱持过高期望。美国国防部长奥斯汀对ABC广播电台表示，在市区开展军事行动"难度极大"，而且进展会相当缓慢。

美国人对此有切身感受。以美国为首的联军在伊拉克和叙利亚对所谓"伊斯兰国"发动的攻势中，就造成了大量平民死伤。有人估计，仅在2016年至17年围绕摩苏尔的战斗中，就有大约一万平民死亡。尽管"伊斯兰国"武装处于国际孤立地位，完全得不到外援，但巷战还是持续了九个月之久，

而加沙地带的哈马斯，虽然被美国和欧盟定性为恐怖主义组织，但他们拥有良好的装备，而且还获得了伊朗以及黎巴嫩真主党民兵的支持。十月底，美国总统拜登访问以色列时就曾提出警告说，以色列要吸取美国在911事件后所犯的错误，不要被愤怒冲昏了头脑。

巷战：危险无处不在

但显然以色列决心已定。尽管以色列军队在人数上占据优势，但巴勒斯坦武装也有他们的优势：他们熟悉地形，并为展开巷战进行了充分的准备。

英国专家雷德维奇罗列了一系列城市巷战的特别挑战：首先是爆炸陷阱，一些建筑虽然在以色列的炮火下早已变成了废墟，但这里到处可能都布下了引爆装置。拆除这些装置将是一个既困难也耗时的艰巨工作。

还有就是遍布整个加沙地带的错综复杂的地道系统。雷德维奇表示，尤其是在那些有成片建筑群的地带，哈马斯武装分子可以借助地道在不同建筑之间穿梭往来，而完全不需要出现在地面上。这样一来，以军士兵遭到埋伏的危险就会很大。雷德维奇说："巷战是立体的，危险无处不在，袭击既可以来自前后左右，也可以来自上面（无人机），在加沙还可以来自下面，即地道。"

以军士兵还面临着被绑架为人质的危险，哈马斯现在仍控制着两百多名被当作人质的以色列平民，他们已经成了哈马斯讨价还价的筹码。专家们认为，如果以色列方面贸然采取行动解救人质，那么人质就面临着被哈马斯处死的危险。

难以确定谁是平民

加沙地带的平民也是一个棘手问题，因为哈马斯的战术就是用这些平民做人肉盾牌。美国和包括德国在内的其他西方国家政府都强烈呼吁以色列要善待平民。以色列也做出了相应的承诺。但哈马斯控制的卫生部宣布，迄今为止已经有近一万平民在以军发动的袭击中丧生。

以色列此前敦促加沙地带平民尽快离开加沙地带北部，因为这里将是打击哈马斯的主战场。但目前仍有数十万平民留在当地。雷德维奇表示："在战斗中，区分哈马斯恐怖分子和平民将是一件非常困难的事情。"

警告以色列的攻势可能会造成平民伤亡时，西方各国政府也是在考虑局势进一步升级的风险。国际组织"反极端主义项目"（Counter Extremism Project）的辛德勒（Hans-Jakob Schindler）前不久对德国之声表示："哈马斯想要的恰恰是巴勒斯坦平民死亡的恐怖画面，以便让伊朗及其代理人也卷入这场冲突。"

以哈冲突爆发以来，真主党民兵领导人纳斯拉赫上周五首次发表的演说中，并没有发出同以色列开战的号召。雷德维奇认为："地区性冲突升级的风险，暂时已经有了明显的降低。"他表示，纳斯拉赫很现实，他已经意识到，大多数黎巴嫩人不希望让加沙冲突无限扩大。

以军加沙行动之后会发生什么？

以色列国防部长加兰特（Joaw Galant）认为，攻势会持续数月之久。不久前，他充满自信地说："行动可能会持续一个月，两个月，或三个月，最终哈马斯将不复存在。"

即便黎巴嫩真主党民兵不会在以色列北部开辟新战场，哈马斯最终也会被以色列所消灭，但接下来又会怎样呢？以色列上一次对加沙发动大规模地面攻势是在2014年7月，此前则对加沙实施了十天的空袭。这一次武装冲突持续了近两个月，不过，当时的行动目标并不是彻底消灭哈马斯。在加沙地带的地面攻势结束后，以色列下一步的计划是什么，迄今为止还无从知晓。

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