以军发现5名人质尸体 加沙中部遭袭数十人丧生

（德国之声中文网）据以色列国防军称，以军在加沙北部贾巴利亚难民营的隧道系统中发现5名10月7日遭哈马斯绑架的人质的遗骸。据《耶路撒冷邮报》报道，其中两具尸体是在两周前被发现的，几天后又找到了另外三具尸体。

以色列国防军发言人丹尼尔·哈加里 (Daniel Hagari) 表示，贾巴利亚难民营的隧道网络曾充当伊斯兰恐怖组织哈马斯的指挥中心。哈马斯10月7日对以色列的袭击也是通过这一隧道网络进行协调的。该隧道网络有两层，一层位于地下约 10 米深处，另一层位于地下数十米处。以军在隧道里发现了武器、制造武器的设备和居住区域并摧毁了隧道。以色列国防军发布了据称之前在该隧道系统中录制的视频片段。上述信息无法得到独立核实。

以色列士兵进入哈马斯在边境地区的一个隧道系统检查

平安夜加沙中部遭袭击

在平安夜和圣诞节当天，加沙地区的战斗在仍在继续。位于巴勒斯坦的耶稣降生地伯利恒和以色列的耶路撒冷旧城区取消了圣诞庆祝活动。

哈马斯控制的加沙地区卫生部官员周日表示，以色列对加沙中部的袭击造成至少 68 人死亡。据医院的初步数据，68 名死者中至少有12名妇女和 7 名儿童。沙

代尔巴拉赫（Deir al-Balahaghazi）以东的马加齐难民营遭到袭击后，美联社记者在附近一家医院看到死伤的巴勒斯坦人，死者中包括一名婴儿。 医生在为一名浑身是血的年轻女孩检查伤势。

"我们都成为目标，加沙没有安全的地方"，一位叫艾哈迈德·图尔科马尼 (Ahmad Turkomani) 的巴勒斯坦人对美联社表示。他刚失去了包括女儿和孙子在内的数名家庭成员。

据以军方称，有17名以色列士兵在周末的战斗中丧生。

自以色列在加沙地带发动地面战以来，已有156名以色列士兵丧生。

加沙当局报告称，自冲突开始以来，已有超过2万人死于以军枪炮。

这场冲突是在激进恐怖组织哈马斯组织10月7日对以色列南部发动袭击后开始的。哈马斯当日的袭击造成1100 多人死亡。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 哈马斯突袭以色列 巴勒斯坦伊斯兰极端组织哈马斯10月7日向以色列发动大规模袭击，造成逾千人丧生。在发射火箭弹的同时，武装分子炸毁了加沙与以色列多处边境围栏，从陆海空三路进入以色列领土。加沙边界雷伊姆聚落的一场音乐节也成为大规模袭击的目标，目击者称其为一场大屠杀。据救援组织Zaka统计，光是音乐节上的遇难者就有至少260人。以色列国防军表示，哈马斯还挟持超过120名人质。以色列形容哈马斯发动的恐怖袭击是以色列人的“911”事件。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 以色列全面围困加沙 袭击发生后，以色列总理内坦尼雅胡称“敌人将付出前所未有的代价”。以色列征召30万预备役对哈马斯武装分子实施报复。以色列空军连续数夜持续轰炸加沙地带的哈马斯目标。以色列防长宣布全面围困加沙走廊，切断电力、食品和燃料供给。加沙地带医院医疗物资短缺，无法及时救治伤患。以色列官方称，反恐打击是针对哈马斯及伊斯兰圣战组织。不过也有加沙平民遭到炮火击中。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 以色列誓言将哈马斯“从地球上抹去” 以色列与巴勒斯坦极端武装组织哈马斯的冲突持续升温，以色列10月11日组成紧急政府与战时内阁，直接对哈马斯发动战争，以色列防长加兰特（左）誓言要将这个巴勒斯坦激进组织“从地球上抹去”。自上週哈马斯对以色列发动袭击、以色列宣战并大规模空袭加沙地帶后，冲突已造成双方逾千人死亡。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 暴力冲突不断升级 随着以哈冲突持续升温，一名哈马斯发言人表示，每一次以色列“在没有事先警告的情况下”轰炸巴勒斯坦地区，哈马斯将杀害一名以色列人质。以色列外长科恩警告哈马斯不得伤害人质，并强调“战争罪行不会被原谅”。哈马斯全称“伊斯兰抵抗运动”，该组织不承认以色列，并将彻底消灭以色列作为其目标。哈马斯被德国、美国、英国、加拿大、日本、欧盟、约旦、埃及等认定为恐怖组织。但中国、俄罗斯、伊朗、土耳其以及一些阿拉伯国家，则没有将之视为恐怖组织，而是承认其抵抗组织身份。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 以色列与黎巴嫩真主党交火 除了在南部的加沙地带，以色列军队也在北部的黎巴嫩边境与极端组织黎巴嫩真主党交火。以色列炮击黎巴嫩村庄，报复发射火箭弹的真主党。真主党二号人物夸西姆（Naim Ghassem）对表示支持哈马斯。夸西姆在黎巴嫩首都贝鲁特对支持者说：“时机成熟时，我们将会采取行动。”以色列观察家担忧，在军事上远胜于哈马斯的真主党可能会从北部对以色列发动大规模袭击。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 穆斯林世界现反以色列示威 伊朗、约旦、伊拉克、巴基斯坦等中东多个国家数以万计民众走上街头，抗议以色列和美国并声援巴勒斯坦。在伊朗首都德黑兰，示威者挥舞著伊朗、巴勒斯坦和真主党的旗帜，许多人拿著“打倒美国”和“打倒以色列”的横幅。在伊拉克首都巴格达市中心的解放广场，示威者高呼“反对占领！反对美国”等口号。孟加拉国也有上万人走上街头，高呼口号“停止压迫巴勒斯坦人”和“我们要一个独立的巴勒斯坦”。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 欧美谴责哈马斯袭击 中国呼吁恢复和谈 美国、德国、法国、英国等多个西方国家谴责哈马斯对以色列发动的恐怖袭击。中国谴责伤害平民的行为，呼吁各方采取克制态度，防止局势升级造成人道主义灾难，落实“两国方案”恢复和谈。由于对以色列负有特殊的历史责任，德国总理肖尔茨强调德国同以色列团结一致打击恐怖主义的决心。“在这一时刻，德国唯一的位置是站在以色列身旁。以色列的安全是德国的国家利益。”

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 加沙地带恐陷人道主义危机 以色列围困加沙，切断当地水电、粮食等基本物资供应后，10月13日凌晨要求100多万加沙北部居民24小时内迁徙至南部，以保护自身安全。这被认为是为大规模打击哈马斯进行准备。联合国秘书长古特雷斯发言人要求以色列军方收回命令。他表示，让110万平民一天内转移，使本已糟糕的情形成为更大的灾难，将导致“毁灭性的人道后果”。根据联合国公布数字，此次加沙被空袭以来，已有超过42万人流浪街头。



（德新社、美联社）

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