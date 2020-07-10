以侵犯新疆人权为由 美再列11家中企黑名单

(德国之声中文网) 美国商务部周一(7月20日)将11家其称与新疆维吾尔族人权侵犯行为有牵连的中国公司列入黑名单。

该部门说，这些企业涉及维吾尔人和其他穆斯林少数民族群体的强迫劳动。名单上包括昌吉溢达纺织、合肥宝龙达信息技术、合肥美菱、和田浩林髮饰品、和田泰达服饰、今创集团、南京新一棉纺织、南昌欧菲光科技与碳元科技。

新疆丝路华大基因科技与北京六合华大基因科技2家企业遭被指控将基因分析技术用于进一步压制维吾尔族和其他穆斯林少数民族。美国参议员鲁比欧 (Marco Rubio)表示，这些公司与中国科学院北京基因组学研究所有关。

他说，这次的行动将「确保美国的技术不会帮助中共对新疆维吾尔族和其他少数民族犯下反人类罪和恶劣的侵犯人权行为，包括强行采集DNA」。

黑名单上的公司未经美国政府批准，不能从美国公司购买零部件。

美国商务部长罗斯在一份声明中说：「北京积极推行强迫劳动和滥用DNA收集与分析计划等应受谴责的做法，并用这些方式来迫害其公民。」

中国驻华盛顿大使馆拒绝发表评论。

5月，中国外交部批评美国增加限制的实体名单，认为美国过度扩张国家安全概念，滥用出口管制措施，违反规范国际关系的基本准则，干涉中国内政。

新疆维吾尔族人权遭侵害引起世界关注后，在当地设立工厂的外国公司也被指责无视人权状况与当地官方合作，可能成为强迫劳动的共犯。图为德国公司西门子与巴斯夫在新疆的工厂位置。

遭管制的公司营运项目

以南昌欧菲光来说，这间公司是苹果iPhone的供应商。2017年12月他们接待了苹果执行长库克。根据4月份的一封国会信件，欧菲光也是亚马逊公司和微软的供应商。目前这些美国公司没有立即发表评论。

名单上的今创集团生产用于制造高速列车的2千多种产品，从电子产品到座椅。碳元科技则是以组装高导热石墨增强铝复合材料为主业。

另一家公司是溢达集团于2009年推出的昌吉溢达纺织，其为Ralph Lauren、Tommy Hilfiger和Hugo Boss生产服装。

在周一给罗斯的一封信中，溢达集团首席执行官车克焘要求将其单位从名单中删除。他说：「溢达不使用强迫劳动的产物，我们也绝不会强迫劳动。我们绝对、坚决反对强迫劳动」。

同样被列入黑名单的还有和田浩林髮饰有限公司。5月1日，美国海关和边境保护局 (CBP)以强迫劳动为由，停止进口该公司的髮制品。

7月1日，美国海关和边境保护局在纽瓦克查获了一批价值超过80万美元的近13吨人髮产品，并称这些人髮产自新疆。

邹宗翰/杨威廉 (路透社等)