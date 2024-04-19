以伊冲突升级：以色列准备多线作战？

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以色列和伊朗之间的军事冲突是一个巨大的威胁。以色列在多大程度上为以伊朗及其盟友为目标的多线战争做好了准备？
（德国之声中文网）如果以色列和伊朗之间发生长期武装冲突，以色列将不得不考虑一些难以评估的因素。最紧迫的问题是伊朗的非国家盟友是否会参与这场冲突。
伊朗在中东最重要的盟友是黎巴嫩的真主党。此外，也门的胡塞武装和伊拉克的一些什叶派武装也可能参与其中，或被伊朗招募为军事支持者。
以色列军队发言人阿里耶·沙鲁兹·沙利卡尔 (Arye Sharuz Shalicar) 告诉德国之声：“以色列长期以来一直在为这种多线战争的风险做准备。”
他说，重点主要集中在三个方面。首先，扩充防御系统，尤其是防空系统，如“铁穹”、“爱国者”、“大卫弹弓”（又称”魔杖”）和“箭”系统。
“与此同时，进攻能力正在不断发展，”沙利卡尔说，并补充说，“仅靠防御可能还不够，但根据名言‘进攻是最好的防御’，反击可能是必要的一步。”
沙利卡尔说，作为第三项措施，以色列正在努力建立广泛的地区和国际联盟。
根据《2024年全球火力指数》，以色列和伊朗军队的整体实力相差不大。伊朗在全球排名中位居第14位，以色列紧随其后，位居第17位。
该指数还对两支军队进行了直接比较。据此，伊朗在人力方面优于以色列，其坦克和武装车辆的数量也是如此。
然而，考虑到地理位置，在以色列和伊朗发生武装冲突时，这些并不是最相关的因素。两国之间隔着伊拉克和约旦等邻国，耶路撒冷和德黑兰之间的距离约为1,850公里。
总部位于伦敦的国际战略研究所（IISS）的中东问题专家法比安·欣茨（Fabian Hinz）表示：“事实上，冲突不会采取经典战争的形式，而是远距离交火。”他说，以色列和伊朗之间的武装冲突将主要通过空中进行。
根据全球火力指数，以色列在空中力量方面明显优于伊朗。以色列军队总共装备了612架战斗机，而伊朗只有551架。
欣茨告诉德国之声，除了数量之外，军用飞机的质量也很重要。他说，一旦发生冲突，空中作战能力将对以色列发挥非常重要、甚至可能是决定性的作用。“然而，在伊朗方面，飞机的能力并不突出，因为由于制裁，伊朗几乎不可能更新机队。”欣茨说。
他补充说，伊朗在20世纪90年代购买了一些飞机，现在则希望购买一些俄制飞机。“但基本上，他们知道自己无法跟上以色列空军的步伐。”欣茨说。
这就是为什么德黑兰将主要精力放在导弹和无人机的研发上。然而，这些武器能在多大程度上抵挡住以色列的空袭是个问题。欣茨说：“我认为这不会特别成功，伊朗没有特别强大的防御盾牌。”
然而，以色列智库耶路撒冷战略与安全研究所的伊朗问题专家格林伯格（Alexander Grinberg）告诉德国之声，最近伊朗的无人机和导弹袭击揭示了以色列需要改进的地方。
“原则上，击落这种无人机相当容易，因为它们速度不快。”他说这甚至可以用普通的机枪来完成。然而，要紧的不仅是无人机的类型，还有数量。格林伯格说：“在周日（4月14日，伊朗对以色列发动袭击），我们清楚地看到，你还必须有能力抵御大量无人机的袭击，以色列必须为此做好准备。”
其中一些导弹被以色列的盟友击落。以色列军队发言人沙利卡尔说，伊朗的袭击也表明，不存在密不透风的系统。
他说：“无论是发射300枚还是3000枚导弹，最终总会有一些导弹穿透防御盾，这就是为什么周末的命中率不是100%，而是99%左右的原因。”
他补充说：“这使得拥有一个正常运作的民用国土防御系统，换句话说就是预警系统和空袭掩体变得更加重要。”
然而，对以色列来说，与总部设在黎巴嫩的真主党发生武装冲突将是另一种军事挑战。
真主党经常被称为“伊朗的先锋”。根据华盛顿战略与国际研究中心（CSIS）的一项研究，真主党可能是世界上武装最强大的非国家组织。欧盟将多次用火箭袭击以色列的真主党军事派别列为恐怖组织。根据华盛顿战略与国际研究中心的分析，一旦发生战争，伊朗将能够迅速为真主党武装提供补给。
伦敦国际战略研究所的欣茨说，真主党的大部分武器库里都是非制导短程射弹，不过该武装组织也大大提高了远程导弹的获取能力。
此外，该组织还可以从叙利亚境内发动攻击。他说：“这意味着一旦冲突升级，以色列大部分地区都将受到真主党袭击的威胁。”
欣茨认为，以色列将能够使用“铁穹”系统抵御来自黎巴嫩的导弹袭击。他补充说：“总的来说，这些防御系统随时可以使用，而且效果非常好，不过在我看来，火箭弹的数量仍然是主要问题。”
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