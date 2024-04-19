以伊冲突升级：以色列准备多线作战？

（德国之声中文网）如果以色列和伊朗之间发生长期武装冲突，以色列将不得不考虑一些难以评估的因素。最紧迫的问题是伊朗的非国家盟友是否会参与这场冲突。

伊朗在中东最重要的盟友是黎巴嫩的真主党。此外，也门的胡塞武装和伊拉克的一些什叶派武装也可能参与其中，或被伊朗招募为军事支持者。

以色列军队发言人阿里耶·沙鲁兹·沙利卡尔 (Arye Sharuz Shalicar) 告诉德国之声：“以色列长期以来一直在为这种多线战争的风险做准备。”

他说，重点主要集中在三个方面。首先，扩充防御系统，尤其是防空系统，如“铁穹”、“爱国者”、“大卫弹弓”（又称”魔杖”）和“箭”系统。

“与此同时，进攻能力正在不断发展，”沙利卡尔说，并补充说，“仅靠防御可能还不够，但根据名言‘进攻是最好的防御’，反击可能是必要的一步。”

以牙还牙？以色列可能对伊朗做出的三种响应

沙利卡尔说，作为第三项措施，以色列正在努力建立广泛的地区和国际联盟。

伊朗和以色列军事实力难分伯仲

根据《2024年全球火力指数》，以色列和伊朗军队的整体实力相差不大。伊朗在全球排名中位居第14位，以色列紧随其后，位居第17位。

该指数还对两支军队进行了直接比较。据此，伊朗在人力方面优于以色列，其坦克和武装车辆的数量也是如此。

然而，考虑到地理位置，在以色列和伊朗发生武装冲突时，这些并不是最相关的因素。两国之间隔着伊拉克和约旦等邻国，耶路撒冷和德黑兰之间的距离约为1,850公里。

总部位于伦敦的国际战略研究所（IISS）的中东问题专家法比安·欣茨（Fabian Hinz）表示：“事实上，冲突不会采取经典战争的形式，而是远距离交火。”他说，以色列和伊朗之间的武装冲突将主要通过空中进行。

以色列的防御系统成功拦截了伊朗的大部分导弹和无人机

空军扮演重要角色

根据全球火力指数，以色列在空中力量方面明显优于伊朗。以色列军队总共装备了612架战斗机，而伊朗只有551架。

欣茨告诉德国之声，除了数量之外，军用飞机的质量也很重要。他说，一旦发生冲突，空中作战能力将对以色列发挥非常重要、甚至可能是决定性的作用。“然而，在伊朗方面，飞机的能力并不突出，因为由于制裁，伊朗几乎不可能更新机队。”欣茨说。

他补充说，伊朗在20世纪90年代购买了一些飞机，现在则希望购买一些俄制飞机。“但基本上，他们知道自己无法跟上以色列空军的步伐。”欣茨说。

这就是为什么德黑兰将主要精力放在导弹和无人机的研发上。然而，这些武器能在多大程度上抵挡住以色列的空袭是个问题。欣茨说：“我认为这不会特别成功，伊朗没有特别强大的防御盾牌。”

以色列的铁穹防空系统发挥了重要作用

绝对防护是不可能的

然而，以色列智库耶路撒冷战略与安全研究所的伊朗问题专家格林伯格（Alexander Grinberg）告诉德国之声，最近伊朗的无人机和导弹袭击揭示了以色列需要改进的地方。

“原则上，击落这种无人机相当容易，因为它们速度不快。”他说这甚至可以用普通的机枪来完成。然而，要紧的不仅是无人机的类型，还有数量。格林伯格说：“在周日（4月14日，伊朗对以色列发动袭击），我们清楚地看到，你还必须有能力抵御大量无人机的袭击，以色列必须为此做好准备。”

其中一些导弹被以色列的盟友击落。以色列军队发言人沙利卡尔说，伊朗的袭击也表明，不存在密不透风的系统。

他说：“无论是发射300枚还是3000枚导弹，最终总会有一些导弹穿透防御盾，这就是为什么周末的命中率不是100%，而是99%左右的原因。”

他补充说：“这使得拥有一个正常运作的民用国土防御系统，换句话说就是预警系统和空袭掩体变得更加重要。”

另一个潜在威胁：真主党武装力量

然而，对以色列来说，与总部设在黎巴嫩的真主党发生武装冲突将是另一种军事挑战。

真主党经常被称为“伊朗的先锋”。根据华盛顿战略与国际研究中心（CSIS）的一项研究，真主党可能是世界上武装最强大的非国家组织。欧盟将多次用火箭袭击以色列的真主党军事派别列为恐怖组织。根据华盛顿战略与国际研究中心的分析，一旦发生战争，伊朗将能够迅速为真主党武装提供补给。

伦敦国际战略研究所的欣茨说，真主党的大部分武器库里都是非制导短程射弹，不过该武装组织也大大提高了远程导弹的获取能力。

此外，该组织还可以从叙利亚境内发动攻击。他说：“这意味着一旦冲突升级，以色列大部分地区都将受到真主党袭击的威胁。”

欣茨认为，以色列将能够使用“铁穹”系统抵御来自黎巴嫩的导弹袭击。他补充说：“总的来说，这些防御系统随时可以使用，而且效果非常好，不过在我看来，火箭弹的数量仍然是主要问题。”



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