以人权与国安为由 美再制裁中企与研究机构

(德国之声中文网) 美国政府17日对数十家中国公司实施了投资和出口限制，其中包括无人机制造商大疆，指责它们是压迫中国维吾尔族的同谋或帮助中国军方，此举也进一步加剧了世界前两大经济体之间的紧张关系。

美国财政部指责大疆和其他七家科技公司支持中国政府对新疆维吾尔人进行 的「生物识别监控和跟踪」，并将它们列入涉嫌与中国解放军有联系的实体名单，禁止美国人交易。该实体名单已成为美中科技争斗中，华盛顿的一个常用工具。名单上公司的供应商必须向商务部申请特别许可证，才能向目标公司运送货物。许可证申请面临严格的审查标准。

另外，美国商务部将中国军事医学科学院及其11个研究机构列入贸易黑名单，限制美国对它们出口。它说这种援助包括「据称是大脑控制的武器」，但没有进一步界定这种技术。

白宫的新闻秘书莎琪 (Jen Psaki) 本周表示，拜登支持这项措施。

该部门还将华海智汇技术有限公司丶江苏亨通海洋光网系统有限公司丶江苏亨通光电丶上海傲世控制科技股份有限公司和中天科技海缆股份有限公司列入该名单，因为美国指控它们从美国获得或试图获得技术，以帮助中国解放军实现现代化的目标。

中国驻华盛顿大使馆称这些行动是违反自由贸易规则的「无端打压」，并补充说，北京将采取所有必要的措施来维护中国公司和研究机构的利益。

该使馆发言人在一封给路透社的电子邮件中说：「中国的生物技术发展始终是为了人类的福祉。美方的相关主张是完全没有根据的。」

美国商务部长雷蒙多 (Gina Raimondo) 说，中国正选择利用生物技术「追求对其人民的控制以及对少数民族和宗教团体成员的压制」。她在一份声明中说：「我们不能允许支持医疗科学和生物技术创新的美国商品丶技术和软件被转用于与美国国家安全相违背的用途。」

该声明加上上周对中国面部识别公司商汤科技的投资禁令，这一连串举动可能会使北京和华盛顿之间已经很不稳定的关系恶化。

参议院通过防止维吾尔强迫劳动的法案

同日，美国参议院通过了《防止维吾尔强迫劳动法》。美国总统拜登表示，他将签署该法案成为法律。由于担心新疆的强迫劳动，该法案将禁止从中国的新疆进口商品。

该法案要求美国政府机构扩大对中国迫使新疆少数民族进行强迫劳动的监测。最重要的是，该法案建立了一个推论，即来自新疆的商品是由强迫劳动制成的。企业必须证明强迫劳动在产品中没有发挥任何作用，才能将其引入美国。

参议院投票通过後，该法案将被送至总统拜登，等待他签署成为正式法律。白宫的新闻秘书莎琪 (Jen Psaki) 本周表示，拜登支持这项措施。美国共和党参议员鲁比奥（Marco Rubio）本周在众议院通过该法案後表示：「美国如此依赖中国，以至于我们对制造我们的衣服丶我们的太阳能电池板以及更多产品的奴隶劳动视而不见。」

(路透社丶美联社)

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