 ″令人无法接受″？美德合作疫苗暂减对欧洲交付量 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.01.2021

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时政风云

"令人无法接受"？美德合作疫苗暂减对欧洲交付量

尽管辉瑞公司试图提高产能，但欧盟在未来几周内获得BioNTech/辉瑞疫苗剂量将比计划的要少。一些欧盟国家批评，这种情况是“令人无法接受的”。

Deutschland Coronavirus Impfstoff

挪威表示，BioNTech/辉瑞的疫苗交付将进一步推迟

（德国之声中文网）辉瑞（Pfizer）和BioNTech公司将暂时削减其对欧洲的新冠疫苗交付量，多个欧洲国家政府周五（1月15日）证实了这一消息。 德国称，由于这家美国公司正在对其位于比利时普尔斯镇（Puurs）的生产基地进行改进，未来三到四周的交货计划将受到影响。

德国相关部门表示： "欧盟委员会及欧盟成员国临时被告知：由于普尔斯工厂的改进，辉瑞公司（和BioNTech）将无法在未来三到四周内完全兑现已经承诺的交付量。" 德国当局指出，他们对辉瑞与德国BioNTech公司合作研发的疫苗交付量出现意外而感到 "遗憾"。柏林敦促欧盟委员会为即将到来的交付 "寻求透明和确定性"。

多个欧盟国家不满

6个欧盟国家在给欧盟委员会的信中称辉瑞和BioNTech公司的最新举动是"令人无法接受的"。 瑞典、丹麦、芬兰、立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚的卫生部长纷纷表示："这不仅影响了疫苗接种日程，还降低了疫苗接种计划的可信度。" 他们还敦促欧盟委员会"要求制造商作出公开解释"。

立陶宛此前表示，他们被告知，从本周到2月中旬，该国将只会收一半的原定疫苗剂量。 立陶宛卫生部发言人宾尼奥斯（Vytautas Beniusis）周五向路透社记者称："生产商告诉我们，将削减欧盟范围内的供应量。"比利时也表示，2月中旬之前，该国的供应量将减半。

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疫苗终于有了！要怎么运？

美国疫苗接种不受影响

欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）随后援引辉瑞公司首席执行官布尔拉（Albert Bourla）的话指出，布尔拉将竭尽全力减少延误。冯德莱恩称，辉瑞公司的负责人将 "亲力亲为"使交付"尽快走上正轨"。她补充道："他向我保证，所有承诺第一季度供应的疫苗都将在第一季度交付。"

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辉瑞公司最初表示，交付工作正按计划进行。然而他们后来承认，由于公司正在提高产能，1月底至2月初的交付将受到影响。

辉瑞和BioNTech在周五的一份声明中表示，改进普尔斯工厂所带来的影响只是暂时的，到2月底和3月时疫苗供应量将显著提升。

这两家公司还表示，美国市场不会受到影响。然而，加拿大官员表示，他们的国家将受到（辉瑞在当地）裁员的影响，并称这些变化是"不幸的"。

欧盟领导人压力增大

欧盟在12月底批准了BioNTech和辉瑞共同研发的疫苗，于本月初为美国Moderna公司的疫苗亮了绿灯。牛津大学和阿斯利康研发的新冠疫苗预计将在本月底前获得欧盟的批准。

最新的供应量削减可能会给欧洲各国政府带来更多的压力。这些国家正在努力开展大规模的疫苗接种计划，而其当局此前已被批评拖拉误事。

辉瑞的目标：每年生产20亿剂疫苗

非欧盟成员国的挪威率先宣布受挫。该国公共卫生研究所(FHI)表示，这家美国制药巨头希望将其年产量从目前的13亿剂提升到20亿剂。 他们还称，目前尚不清楚辉瑞需要多长时间才能实现这一目标。 该研究所周五指出："我们今天上午快10点（格林尼治标准时间9点）的时候收到了这条消息。我们原本预计在第三周（下周）将从辉瑞公司获得43875剂疫苗。现在看来，我们只能收到36075剂疫苗。"

为了弥补交付量的减少，挪威将使用其获得的第一批疫苗中的后备疫苗。 由于挪威参与了欧洲单一市场，因此在许多领域与欧盟有着密切的联系。与立陶宛和德国一样，挪威新冠疫苗的采购也是由欧盟官员代表谈判的。

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