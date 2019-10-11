令人意外的突破？特朗普称与中国达成初步协议

（德国之声中文网）在对华贸易战持续超过一年之后，美国总统特朗普宣布与中国达成初步协议。他周五在白宫会见中国副总理刘鹤时表示，目前达成的是一份全面协议的"第一阶段"，内容包括知识产权保护、金融服务、货币问题和农产品等。其它的分歧点将在第二阶段或者第三阶段中加以解决。

不过相比之下，中方对新一轮谈判的成果反应更加谨慎。官方媒体新华社周六的报道仅仅提到，双方在多个领域"取得实质性进展"，并且讨论了"后续磋商安排"，双方同意"共同朝最终达成协议的方向努力"。新华网还发表了一篇"国际时评"称，从持续一年多的经贸摩擦中走来，中国已经"日渐适应以平常心看待中美经贸关系的起伏变化"。评论指出，这次双方磋商取得"理性务实"的进展，符合两国人民和国际社会的期待，但同时也强调，"后续许多问题依然充满不确定性，我们要始终保持足够的耐心和战略定力"。

据美国财长姆努钦（Steven Mnuchin）宣布，美方决定暂时取消从下周二开始将针对2500亿美元的中国商品的关税从25%提高到30%的计划。美国贸易谈判首席代表莱特希泽（Robert Lighthizer）则表示，对于特朗普此前宣布要在12月中旬开征的惩罚关税，目前尚未做出最后决定。根据此前的计划，价值约1600亿美元的中国消费商品将被征收15%的惩罚性关税。

特朗普展示习近平给他的信

特朗普表示，希望目前达成的部分协议能够在未来的三到五个星期里得以最终敲定。如果能够达成这些目标，那么他和中国国家主席习近平可能会于12月中旬在智利举行的亚太经合组织（APEC）峰会期间签署相关协议。在签署第一阶段部分协议之后，双方将会立即开始就解决余下的分歧进行后续磋商。

随着部分协议的达成，中美贸易冲突的紧张气氛有所缓解，这场贸易战已经导致两个国家的经济增长速度下滑，全球经济景气也受到负面影响。在过去的一年中，两个世界最大的经济体之间不断地互相追加惩罚关税，股票市场也随之受到影响。一旦贸易冲突加剧，证券交易所的各项股指就会出现暴跌。

然而这次宣布双方达成初步协议的消息则令人意外：因为特朗普过去曾经一再强调，他最看重的是达成一份真正全面的贸易协议。在本周一的时候，在被问及部分协议的时候，这位美国总统还回应道："我想这绝对不是我们优先考虑的。"他强调，他想要的是一个"大交易"。但等到周五，他的说法就变成了："我想，分步骤和阶段来（达成协议）也许更好，因为这毕竟是这么大的一个交易，涉及的方面如此广泛。"

特朗普表示，中国已经表示愿意购买价值400到500亿美元的美国农产品。这一数字是目前中国从美国进口的农产品总量的好几倍，这对于美国农民来说会是一个巨大的好消息。而农民阶层正是特朗普重要的选民群体，在贸易战中，他们已经遭受了惨痛的损失。

莱特希泽还表示，目前达成的初步协议当中不包括有关华为的内容。"这是另外一个单独的（谈判）程序"，他强调。今年5月，美国政府把华为列入安全隐患黑名单，美国企业只有在得到政府批准的情况下才可以和这个黑名单上的公司进行生意往来。此前美国曾指责华为进行工业间谍以及违反对伊朗的制裁规定。这家中国科技业巨头驳回了这些指控。

特朗普表示对于这份初步协议得以签署感到十分乐观。"我们已经在原则上达成了一致"，他说，虽然功亏一篑的可能性仍然存在，但是他估计应该不会发生这样的事情。中方迫切地希望达成一份协议，美国也是如此。今年春天，特朗普曾经表示双方谈判已经接近实现突破之后不久，又出现了倒退。美方指责中方收回了先前已经做出的承诺--贸易冲突重新升级。"美国和中国之间发生过很多分歧，但现在我们迎来了双方的蜜月期。……这是一件好事，对中国很好，对我们也好，更是对整个世界好。"特朗普指出，美中两国若能达成贸易协议，也是为"世界和平"做出的贡献。中国副总理刘鹤也表示，中美贸易协议会促进整个世界的和平、福祉和发展。

这场贸易争端的最初导火索是特朗普对于中国和美国之间的贸易不平衡感到愤怒。中国对美贸易存在严重的出超，特朗普坚持要求中国消除美国企业进入中国市场的障碍，批评中国损害知识产权，强行要求在华开展业务的美企进行技术转让，以及指责中国政府对企业提供国家补贴等。之后，特朗普还对中国提出经济结构改革的要求。

雨涵/王凡（德新社等）